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Экономика Украины и война: самозабвенное воровство колл-центров и год без новых ТРЦ

Экономика Украины и война: самозабвенное воровство колл-центров и год без новых ТРЦ - 26.06.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: самозабвенное воровство колл-центров и год без новых ТРЦ

Украину, как и предсказывалось, накрыла тьма. Уничтожение генерации, ограничение на перетоки из Евросоюза и вывод блоков АЭС на планово-предупредительные ремонты вынудили диспетчеров ввести крайне жёсткие графики отключений. Из-за этого начались проблемы на меткомбинатах, а застройщики решили не открывать в этом году новые торговые центры.

2024-06-26T05:39

2024-06-26T05:39

2024-06-26T05:39

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Но есть для украинской власти и хорошие новости. Канада выделила 15 млн долларов на достройку Музея голодомора-геноцида украинского народа. Так что база для коррупция немного расширилась. Ведь не построенный этот музей за 10 лет уже украли два или три раза... Кроме того, стало известно, что ныне одна из ведущих отраслей украинской экономики — колл-центры — смогла продемонстрировать двойной рост по показателю хищений денег с карточных счетов украинцев и россиян.Отключения21 июня ВКС России нанесли групповой удар по энергообъектам Украины. Какие именно объекты были поражены не ясно, впрочем, эти удары уже скорее из разряда добивания — максимальный ущерб украинской энергосистеме был нанесен в октябре-ноябре 2022 года и с марта по май 2024 года.Но и без того серьёзный дефицит генерации усилился ремонтами на энергоблоках. Отключения электроэнергии на Украине стали ещё протяжённее, чем раньше. 25 июня графики отключений действовали в течение всех суток, а в период с 12.00 до 23.00 объём отключений был больше обычного — в среднем по формуле 2 часа со светом, 7 часов без света.Гендиректор Yasno — компания-поставщик электроэнергии — Сергей Коваленко сообщил, что украинской энергосистеме критически не хватает внутренней генерации и сейчас страна крайне зависит от солнечной и ветровой генерации, из-за чего происходят значительные колебания производства электроэнергии на протяжении одного дня. Такая ситуация сохранится в ближайшие 6-8 недель.Ремонты и восстановлениеГосэнергонадзор Украины провел мониторинг технической готовности к работе в условиях высоких температур основного оборудования электроподстанций (ЭПС) и сетей напряжением 35-100 кВ у 31 оператора систем распределения (ОСР). Выявили 2372 нарушения, 2000 из них оперативно устранили.Оказалось, что 12 операторов не выполнили планы капитального ремонта и технического обслуживания ЭПС, графики профилактических испытаний нарушили 24 оператора, у 25 операторов обнаружили низкий уровень масла в трансформаторах, у 20 было выявлено неудовлетворительное состояние оборудование для аварийного слива масла и у 25 в таком же состоянии были системы охлаждения силовых трансформаторов.Проще говоря, за оборудованием не следят, хотя должны и к летнему зною оно не готово, хотя должно быть готово. И это в условиях, когда все без конца и края говорят о важности электроэнергетики.Для смягчения энергетических проблем киевская власть предлагает безотлагательно — до наступления холодов — начать строительство объектов распределённой генерации, чтобы "сделать энергосистему Украины более устойчивой к атакам россиян". По крайней мере, к этому призывает председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Призыв, к слову, противоречит здравому смыслу.Во-первых, солнечные (СЭС) и ветровые (ВЭС) системы электрогенерации — недиспетчерезируемые виды генерации, чей объёмы выработки зависит от погодных факторов. Кроме того, СЭС и ВЭС — ведомые виды генерации, для их работы нужна мощная энергосистема, а для регулирования частоты в ней приходится "давить" маневровую генерацию — ТЭС и ГЭС. А у киевской власти как раз и проблемы с маневровыми мощностями — они были уничтожены. Маневрировать — резко сокращать или увеличивать — объёмы выработки на АЭС невозможно. Поэтому усиление "зелёного" компонента в генерации будет приводить лишь к ещё большим перекосам в энергосистеме и ещё большим проблемам диспетчеров, которым нужно балансировать выработку и потребление электроэнергии, удерживая частоту в сети.Наиболее оптимистичный вариант, на который может в таком случае рассчитывать киевская власть — увеличение перетоков из Евросоюза. В таком случае помогать с балансировкой будут европейские диспетчеры.Во-вторых, строительство СЭС и ВЭС — это наиболее простой способ формального решения проблемы и для этого не потребуется привлечение госаппарата, который давно разучился строить. В целом, по Украине в процессе строительства находятся 30 объектов возобновляемой энергетики, большая часть из которых будет запущена в 2025-2027 годах. Проще говоря, киевская власть оказывается в выгодной ситуации, когда единственное, что от неё потребуется, так это отправить чиновника для перерезания ленточки при открытии очередного ветропарка. Всё остальное сделает бизнес.А пока же Минэнерго Украины заявило о желании увеличить импорт электроэнергии из ЕС. В целом, сокращение потребления электроэнергии в ЕС из-за деиндустриализации и помогает смягчить удар по Украине.Но в случае с теплоэнергетикой, подход украинских властей выглядит более разумным. Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила о планах построить ТЭЦ, которые смогут работать на мусоре. Вот только когда их начнут строить — не ясно.В два раза больше краж за годНБУ сообщил, что карточные счета украинцев в 80% случаев грабят методом социальной инженерии. В 2022 году с карточных счетов граждан Украину украли 481 млн гривен (рост на 46% год к году), а в 2023 году уже 833 млн гривен (рост почти в 2 раза год к году). 80% краж производятся с помощью обмана, а лишь 20% краж осуществлены через взломы/подделку сайтов или карт. Проще говоря, сотрудники украинских колл-центров — а это уже самостоятельная отрасль экономики — обманывают не только граждан России, притворяясь сотрудниками службы безопасности "Сбербанка", но и своих же сограждан. Впрочем, это логично ведь деньги не пахнут.НБУ уже разослал банкам опросник, чтобы выяснить как они борются с мошенниками и поручил предоставить ответы до 27 июля, чтобы выработать рекомендации по борьбе с колл-центрами. Куда эффективнее было бы связаться с СБУ и МВД, покрывающими колл-центры, но в таком случае Украина потеряет важную отрасль экономики, а влиятельные люди останутся без денег.Грустные металлургиАссоциация Worldsteel сообщила, что Украина за 5 месяцев 2024 года поднялась с 15 на 14 позицию среди 40 стран-производителей чугуна. Но дьявол кроется в деталях: за 5 месяцев 2023 года Украина произвела 2,84 млн тонн чугуна, тогда как Саудовская Аравия (13 позиция) — 2,8 млн тонн. Россия выплавила 25,6 млн тонн чугуна, что на 11 млн тонн больше, чем США, Канада и Мексика вместе взятые. Однако Украина, скорее всего, на этом месте в рейтинге не продержится: нет электроэнергии — нет металлургии.Что бывает с металлургическими производствами без электроэнергии на днях стало понятно на примере завода ArcelorMittal в Кривом Роге. Там из-за отключения электроэнергии произошёл выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Управление экологии горсовета Кривого Рога отрапортовало о "незначительной динамике роста концентрации отдельных загрязняющих веществ, в частности пыли и озона" в районе 5 утра, но к 11.30 концентрация загрязняющих веществ находилась в пределах нормативных значений. Впрочем, судя по видео с мест, выброс был сильным, а пыль закрыла солнце.Год без ТРЦ, но с деньгами на музей голодомораИздание Forbes Ukraine сообщило, что текущий 2024 год может стать первым годом за долгое время, когда на Украине не откроют ни одного нового торгово-развлекательного центра. Открытие киевского Ocean Mall перенесли на зиму 2024-2025 года, но без уточнения даты. На март 2025 года сдвинули сроки открытия ТРЦ группы компаний RDA в Ужгороде, Ивано-Франковске и Мукачево. Беды владельцев ТРЦ очевидны: проблемы с электроэнергией, сокращение численности населения и урезание расходов теми, кто не смог уехать за пределы Украины.Зато Канада выделила Украине 15 млн долларов для продолжения строительства второй очереди Национального музея голодомора-геноцида в Киеве. Представитель украинского Минкульта по фамилии Карандеев называл стройку "очень чувствительной для украинского общества". Заодно добавил, что музей "должен вдохновлять украинцев и международное сообщество на утверждение свобод и достоинства, предупреждение геноцида и приоритетности прав человека". Жаль, что киевскую власть этот музей ничему не научил и никак не вдохновил.Сам национальный музей является ярким примером долгостроя: возводить его начали ещё в 2009 году при Ющенко, а к строительству второй очереди приступили в 2017 году при позднем Порошенко. Затем уже при Зеленском, в 2020 году, его решили достроить, выделив под него финансирование, но к 2022 году работы завершить не успели. После из-за музея (и скандалов, связанных с сериалами) кресла главы Минкульта лишился медиа-менеджер телеканала 1+1 Александр Ткаченко. И вот деньги на музе выделила Канада.УКАБ против АМКУ и УЗУкраинский клуб аграрного бизнеса подал (УКАБ) иск в Хозяйственный суд Киева о пересмотре решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по делу "Укржелдороги" по обвинению в злоупотреблении монопольным положением на рынке грузоперевозок.УКАБ считает, что УЗ создаёт искусственный дефицит зерновозов на своих аукционах для поддержания стабильно высоких цен на грузоперевозки, что позволяет ей увеличивать прибыль за счёт своих клиентов, которым некуда деваться. АМКУ в свою очередь покрывает УЗ, работая с ней в связке. Чем закончится это судебное противостояние — не ясно, однако уже сейчас очевидно, что центральной — киевской —власти всё равно, кто и как выживет на аграрном рынке.А пока ЕС ввёл таможенную пошлину на украинский овёс и готовится ввести пошлины на куриные яйца. Пошлины вводятся из-за превышения Украиной экспортных квот в рамках механизма "экстренного торможения".Учебники от СШАСША через USAID окажут Украине помощь в печати трёх миллионов учебников для учеников 1-2 классов. На такую меру пришлось пойти после уничтожения харьковской типографии "Фактор-Друк".В её уничтожении Киев обвиняет Россию, а украинская полиция считает, что для удара по типографии были использованы три ракеты от ЗРК С-300. Зачем России стрелять по наземным целям маломощными зенитными ракетами при наличии мощных ракет класса поверхность-поверхность — не ясно. Киевская власть и подконтрольные ей СМИ регулярно пишут об ударах России ракетами от ЗРК С-300, однако подобные материалы публикуются скорее для сокрытия результатов работы украинских же зенитчиков. Проще говоря, скорее на типографию упали украинские зенитные ракеты, когда украинское ПВО пыталось сбить выпущенные из России боеприпасы, чем ВКС РФ прицельно решили уничтожить типографию с помощью непредназначенных для этого ракет.Впрочем, это не имеет особого значения. Куда важнее то, что у детей будут учебники. Саму типографию обещают восстановить уже до конца года при содействии фонда Баффета.Заодно — вновь при поддержке USAID — начался набор в "Школу операторов строительной техники". Учить будут в селе Немешаево Бучанского района Киевской области и особенно ждут на учёбу женщин — на них теперь вся надежда.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, канада, виктор ющенко, владимир зеленский, ес, вкс, нбу, петр порошенко