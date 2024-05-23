"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова - 23.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240523/1055243617.html
"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова
"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова - 23.05.2024 Украина.ру
"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова
Ожидания Украины на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по поводу отправки иностранных военных Киеву не оправдались. Об этом 23 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-05-23T14:16
2024-05-23T14:16
рамштайн
союзники
мария захарова
киев
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_845cd17914fe099e7347687539b1a25a.jpg
"Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались", - сказала Захарова.Она отметила, что никто из присутствовавших на встрече "союзников" Киева не готов к эскалации и ответственности в вопросе украинского конфликта. В начале недели в видео-формате состоялось 22-е заседание контактной группы формата "Рамштайн", где обсуждался вопрос предоставления Киеву вооружения.
https://ukraina.ru/20240403/1054285967.html
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c1320101582d6d7a8e8d3275b0a3a2e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
рамштайн, союзники, мария захарова, киев, украина, россия, новости
Рамштайн, союзники, Мария Захарова, Киев, Украина, Россия, Новости

"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова

14:16 23.05.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Ожидания Украины на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по поводу отправки иностранных военных Киеву не оправдались. Об этом 23 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались", - сказала Захарова.
Она отметила, что никто из присутствовавших на встрече "союзников" Киева не готов к эскалации и ответственности в вопросе украинского конфликта.
"В итоге никаких сенсаций, прорывных решений встреча не принесла", - подчеркнула Захарова.
В начале недели в видео-формате состоялось 22-е заседание контактной группы формата "Рамштайн", где обсуждался вопрос предоставления Киеву вооружения.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
3 апреля, 18:34
Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?Вашингтон хочет передать контактную группу по координации поставок оружия на Украину в ведение НАТО, тем самым преследуя сразу несколько целей
 
РамштайнсоюзникиМария ЗахароваКиевУкраинаРоссияНовости
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43На границе ДНР и ЛНР с Ростовской областью установлена особая зона
14:26Выше любого правосудия. Почему США ополчились против Международного уголовного суда
14:16"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова
13:40Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида - Захарова
13:04Арест генерала Шамарина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 мая
13:01Мобилизация в Харькове. Рабство за бронь, исчезновение мужчин и пути побега
13:00"Тюрьма или смерть": Аксёнов предложил выбор недоброжелателям России
12:59"Эксперт по терроризму": историки разъяснили путанное поздравление Буданова* с Днем героев
12:42Комбриг Нацгвардии Украины признал профессионализм ВС РФ под Харьковом
12:23Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт
12:21Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию
11:40В Мариуполе ФСБ вычислила украинских шпионов
11:30Устраивать поджоги за оплату: в Нижегородской области ФСБ задержала диверсантов
10:56Лидер партии Макрона призвал НАТО отказаться от красных линий по Украине
10:56Выборы в Европарламент в Польше: битва между "агентами Кремля"
10:39"Расслабились бандеровцы": ВС РФ ударили по диверсантам и району запуска дронов в Херсонской области
10:37На Украине нет культуры создания живых образов - депутат Рады
10:17Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ Шамарин - СМИ
10:02Удар по детским лагерям в Белгороде, США и атаки вглубь России. Главное на Украине на утро 23 мая
09:57"Ъ": Следователей СК РФ будут судить за рекордные взятки
Лента новостейМолния