https://ukraina.ru/20240523/1055243617.html

"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова

"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова - 23.05.2024 Украина.ру

"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова

Ожидания Украины на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по поводу отправки иностранных военных Киеву не оправдались. Об этом 23 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-05-23T14:16

2024-05-23T14:16

2024-05-23T14:16

рамштайн

союзники

мария захарова

киев

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_845cd17914fe099e7347687539b1a25a.jpg

"Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались", - сказала Захарова.Она отметила, что никто из присутствовавших на встрече "союзников" Киева не готов к эскалации и ответственности в вопросе украинского конфликта. В начале недели в видео-формате состоялось 22-е заседание контактной группы формата "Рамштайн", где обсуждался вопрос предоставления Киеву вооружения.

https://ukraina.ru/20240403/1054285967.html

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рамштайн, союзники, мария захарова, киев, украина, россия, новости