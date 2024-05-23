"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова
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Ожидания Украины на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по поводу отправки иностранных военных Киеву не оправдались. Об этом 23 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались", - сказала Захарова.
Она отметила, что никто из присутствовавших на встрече "союзников" Киева не готов к эскалации и ответственности в вопросе украинского конфликта.
"В итоге никаких сенсаций, прорывных решений встреча не принесла", - подчеркнула Захарова.
В начале недели в видео-формате состоялось 22-е заседание контактной группы формата "Рамштайн", где обсуждался вопрос предоставления Киеву вооружения.