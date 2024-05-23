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Ищенко: если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия введёт в бой резервы и прорвёт фронт

Ищенко: если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия введёт в бой резервы и прорвёт фронт - 23.05.2024 Украина.ру

Ищенко: если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия введёт в бой резервы и прорвёт фронт

ВС РФ под Харьковом проводят классическую наступательную операцию, когда каждый следующий шаг расширяет для ВС РФ пространство возможных решений, загоняя ВСУ в безвыходную ситуацию. Это конечно же не прорыв и не создание зоны безопасности. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-23T02:40

2024-05-23T02:40

2024-05-23T02:40

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Обратите внимание, что под Харьковом Россия ввела в бой силы, не превышающие бригаду. А ВСУ уже перебрасывают туда многочисленные резервы, которые немедленно попадают под удары ВКС и артиллерии ВС РФ, теряя боеспособность. В общем, малыми силами, Россия приковывает к этому участку в разы большие силы ВСУ, рассказал эксперт.Опять же, в Киеве всё это понимают, но сделать ничего не могут – если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия просто введёт в бой резервы и прорвёт фронт, создав ещё один кризисный участок, уточнил политолог.ВС РФ под Харьковом проводят классическую наступательную операцию, когда каждый следующий шаг расширяет для ВС РФ пространство возможных решений, загоняя ВСУ в безвыходную ситуацию. Куда бы они не отправили свои резервы, у них всегда окажется несколько незащищённых слабостей, подчеркнул он.Это конечно же не прорыв и не создание зоны безопасности. Возможно движение на Харьков и не станет прорывом (в большинстве вариантов российской победы в этом нет необходимости), отметил автор.Но независимо от того, будет ли в истории ВС РФ Харьковский прорыв 2024 года или нет, эта операция – очередной уверенный шаг к уничтожению ВСУ, а значит и к победному завершению кризиса ещё в этом году, что крайне важно для победы России в глобальном масштабе, резюмировал автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, насколько актуальна тема Украины во взаимоотношениях России и Китая можно прочесть в интервью Армена Гаспаряна Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом

https://ukraina.ru/20240521/1055197273.html

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