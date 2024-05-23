Ищенко: если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия введёт в бой резервы и прорвёт фронт - 23.05.2024 Украина.ру
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Ищенко: если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия введёт в бой резервы и прорвёт фронт
Ищенко: если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия введёт в бой резервы и прорвёт фронт - 23.05.2024 Украина.ру
Ищенко: если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия введёт в бой резервы и прорвёт фронт
ВС РФ под Харьковом проводят классическую наступательную операцию, когда каждый следующий шаг расширяет для ВС РФ пространство возможных решений, загоняя ВСУ в безвыходную ситуацию. Это конечно же не прорыв и не создание зоны безопасности. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T02:40
2024-05-23T02:40
новости
россия
харьков
киев
ростислав ищенко
всу
вс рф
победа
прорыв
купянск
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Обратите внимание, что под Харьковом Россия ввела в бой силы, не превышающие бригаду. А ВСУ уже перебрасывают туда многочисленные резервы, которые немедленно попадают под удары ВКС и артиллерии ВС РФ, теряя боеспособность. В общем, малыми силами, Россия приковывает к этому участку в разы большие силы ВСУ, рассказал эксперт.Опять же, в Киеве всё это понимают, но сделать ничего не могут – если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия просто введёт в бой резервы и прорвёт фронт, создав ещё один кризисный участок, уточнил политолог.ВС РФ под Харьковом проводят классическую наступательную операцию, когда каждый следующий шаг расширяет для ВС РФ пространство возможных решений, загоняя ВСУ в безвыходную ситуацию. Куда бы они не отправили свои резервы, у них всегда окажется несколько незащищённых слабостей, подчеркнул он.Это конечно же не прорыв и не создание зоны безопасности. Возможно движение на Харьков и не станет прорывом (в большинстве вариантов российской победы в этом нет необходимости), отметил автор.Но независимо от того, будет ли в истории ВС РФ Харьковский прорыв 2024 года или нет, эта операция – очередной уверенный шаг к уничтожению ВСУ, а значит и к победному завершению кризиса ещё в этом году, что крайне важно для победы России в глобальном масштабе, резюмировал автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, насколько актуальна тема Украины во взаимоотношениях России и Китая можно прочесть в интервью Армена Гаспаряна Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом
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новости, россия, харьков, киев, ростислав ищенко, всу, вс рф, победа, прорыв, купянск, славянск, краматорск, наступление
Новости, Россия, Харьков, Киев, Ростислав Ищенко, ВСУ, ВС РФ, победа, прорыв, Купянск, Славянск, Краматорск, наступление

Ищенко: если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия введёт в бой резервы и прорвёт фронт

02:40 23.05.2024
 
© РИА Новости / Виктор АнтонюкВС РФ, минометчик
ВС РФ, минометчик
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Читать в
ВС РФ под Харьковом проводят классическую наступательную операцию, когда каждый следующий шаг расширяет для ВС РФ пространство возможных решений, загоняя ВСУ в безвыходную ситуацию. Это конечно же не прорыв и не создание зоны безопасности. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Обратите внимание, что под Харьковом Россия ввела в бой силы, не превышающие бригаду. А ВСУ уже перебрасывают туда многочисленные резервы, которые немедленно попадают под удары ВКС и артиллерии ВС РФ, теряя боеспособность. В общем, малыми силами, Россия приковывает к этому участку в разы большие силы ВСУ, рассказал эксперт.
Опять же, в Киеве всё это понимают, но сделать ничего не могут – если ВСУ не нарастят группировку под Харьковом, Россия просто введёт в бой резервы и прорвёт фронт, создав ещё один кризисный участок, уточнил политолог.
"Кроме всего перечисленного, отвлечение украинских резервов к Харькову облегчает наступательные действия ВС РФ на Купянском и Торском направлениях с угрозой выхода на Лиман и Изюм, перерезая связь славянско-краматорского оборонительного района с харьковским", - отметил Ищенко.
ВС РФ под Харьковом проводят классическую наступательную операцию, когда каждый следующий шаг расширяет для ВС РФ пространство возможных решений, загоняя ВСУ в безвыходную ситуацию. Куда бы они не отправили свои резервы, у них всегда окажется несколько незащищённых слабостей, подчеркнул он.
Это конечно же не прорыв и не создание зоны безопасности. Возможно движение на Харьков и не станет прорывом (в большинстве вариантов российской победы в этом нет необходимости), отметил автор.
Но независимо от того, будет ли в истории ВС РФ Харьковский прорыв 2024 года или нет, эта операция – очередной уверенный шаг к уничтожению ВСУ, а значит и к победному завершению кризиса ещё в этом году, что крайне важно для победы России в глобальном масштабе, резюмировал автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько актуальна тема Украины во взаимоотношениях России и Китая можно прочесть в интервью Армена Гаспаряна Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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