https://ukraina.ru/20240523/1055225380.html
Калинчук: "Зеленский может поскользнуться на западном мыле в душе"
Калинчук: "Зеленский может поскользнуться на западном мыле в душе" - 23.05.2024 Украина.ру
Калинчук: "Зеленский может поскользнуться на западном мыле в душе"
Запад пока не списал Владимира Зеленского со счетов, но это обязательно произойдет. Рано или поздно нужно будет договариваться с Россией, а Киев будет мешать
2024-05-23T03:15
2024-05-23T03:15
2024-05-23T03:15
россия
владимир зеленский
украина
запад
владимир путин
президентские выборы
выборы
президентские выборы на украине (2014)
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк Руслан Калинчук, который был вынужден уехать с Украины из-за зверств киевского режима.Поэтому, подчеркнул он, перспективы у Зеленского достаточно не завидные. Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что США заменят Зеленского на другую фигуру, чтобы пересобрать украинскую армию и общество."Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - считает Насонов.Роман Насонов: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезняВо вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Зеленский объявил, что остается легитимным."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласнаА вот председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Полный текст интервью Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше читайте на сайте Украина.ру.
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россия, владимир зеленский, украина, запад, владимир путин, президентские выборы, выборы, президентские выборы на украине (2014)
Калинчук: "Зеленский может поскользнуться на западном мыле в душе"
Запад пока не списал Владимира Зеленского со счетов, но это обязательно произойдет. Рано или поздно нужно будет договариваться с Россией, а Киев будет мешать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк Руслан Калинчук, который был вынужден уехать с Украины из-за зверств киевского режима.
"Западу необходимо будет выходить хоть на какие-то договорённости с Россией. Даже если не по Украине. Например, Запад скажет: хорошо, Украина — сфера влияния России. Но ведь есть много вопросов по Сирии, Ближнему Востоку, Азиатско-Тихоокеанскому региону, где Западу придется договариваться с Россией, а украинский конфликт будет этому мешать", - объяснил историк.
Поэтому, подчеркнул он, перспективы у Зеленского достаточно не завидные.
"Может быть, он поскользнется на западном мыле в душе. Не исключаю и той возможности, что западные партнёры будут требовать от нас признать другую альтернативную власть на Украине легитимной. Какую — вопрос", - отметил Каленчук.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что США заменят Зеленского на другую фигуру, чтобы пересобрать украинскую армию и общество.
"Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - считает Насонов.
Во вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Зеленский объявил, что остается легитимным.
"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.
А вот председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.