https://ukraina.ru/20240523/1055225380.html

Калинчук: "Зеленский может поскользнуться на западном мыле в душе"

Калинчук: "Зеленский может поскользнуться на западном мыле в душе" - 23.05.2024 Украина.ру

Калинчук: "Зеленский может поскользнуться на западном мыле в душе"

Запад пока не списал Владимира Зеленского со счетов, но это обязательно произойдет. Рано или поздно нужно будет договариваться с Россией, а Киев будет мешать

2024-05-23T03:15

2024-05-23T03:15

2024-05-23T03:15

россия

владимир зеленский

украина

запад

владимир путин

президентские выборы

выборы

президентские выборы на украине (2014)

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк Руслан Калинчук, который был вынужден уехать с Украины из-за зверств киевского режима.Поэтому, подчеркнул он, перспективы у Зеленского достаточно не завидные. Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что США заменят Зеленского на другую фигуру, чтобы пересобрать украинскую армию и общество."Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - считает Насонов.Роман Насонов: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезняВо вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Зеленский объявил, что остается легитимным."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласнаА вот председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Полный текст интервью Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240522/1055219478.html

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