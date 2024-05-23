https://ukraina.ru/20240523/1055219958.html

"Зеленский не уйдет героем". Украинские эксперты и политики о критически опасной ситуации в стране

"Зеленский не уйдет героем". Украинские эксперты и политики о критически опасной ситуации в стране - 23.05.2024 Украина.ру

"Зеленский не уйдет героем". Украинские эксперты и политики о критически опасной ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают вопрос, выдержит ли экономика процесс ужесточения мобилизации, в каком состоянии сейчас пребывает страна и гадают, чем закончится затянувшееся сверх конституционной меры правление Зеленского.

2024-05-23T07:10

2024-05-23T07:10

2024-05-23T07:11

эксклюзив

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владимир зеленский

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Что касается мобилизации, то экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин определил этот процесс как "узаконенное похищение" всех мужчин и женщин медицинских военных специальностей."Естественно, что народ уже начал реагировать", - отметил эксперт в своем видеоблоге. Он добавил, что мобилизационные постановления "уничтожают весь процесс воспроизводства в Украине", люди начнут увольняться с предприятий, поскольку собственников этих предприятий "предлагается превратить в стукачей и придать им какую-то карательную функцию — они своих работников должны вести в ТЦК и прочее".Соскин подчеркнул, что частному бизнесу сейчас предлагается делать то, чего он делать не имеет права "по любому КЗоТу, по любому трудовому контракту" и назвал происходящее безумием и даже "чистой воды военным коммунизмом".Реакция народа попадает на видео. Комментируя одну из таких записей, зафиксировавшей, как женщины в Одессе вcтупаются за мужчину перед сотрудниками ТЦК (один их которых называет этих женщин "челядью"), украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что пока это сопротивление носит стихийный характер, но показывает, что поведение людей уже меняется.Эксперт напомнил о всем известных "картинках" с прежних украинских Майданов, подчеркнув, что противоречия и стихийные протесты возникали задолго до них. Тогда власти вовремя не среагировали, результат известен.Вот и сейчас политическая власть молчит, а исполнители (сотрудники ТЦК — Ред.) воспринимают это как поощрение. Если и дальше так пойдет, то "в условиях войны будет глубокий внутренний кризис — конфликт между революционизирующимся обществом и государством, что, конечно, несет большое количество угроз", считает Ермолаев. Он добавил, что закон о мобилизации "остается взрывоопасным".Спорят о войне и мире. Украинский политолог Константин Бондаренко в эфире ютуб-канала Politeka отметил, что некоторые европейские политики начинают говорить о том, что необходимо искать пути к миру на Украине, и эти голоса постепенно становятся мейнстримом. Но в Киеве вряд ли к этим голосам сегодня прислушаются.Почему? По словам эксперта, если Зеленский сядет за стол переговоров, это обвалит его и без того невысокие рейтинги – "на сегодняшний день они упали, обвалились, по некоторым данным, до 17 процентов". Потерять власть Зеленский не готов, поэтому он, вопреки мнению большинства украинцев, "опираясь на тех, для кого война является источником обогащения, опираясь на силовые структуры… все-таки, дальше продолжает войну", сказал Бондаренко.Конечно, есть и те, кто этот курс поддерживают. Политолог пояснил, что война на Украине породила огромное количество людей, которые не понимают, чем они будут заниматься, когда война закончится, для них "война стала инструментом набивания карманов".Кто это? Это сотрудники ТЦК, это члены врачебных комиссий, это наркоторговцы, освоившие новые рынки, это те, кто наживается на нелегальном переходе людьми госграницы и т.д., перечислил Бондаренко. Он добавил, что все эти люди до войны "были никем", а вот теперь они – хозяева жизни.Что до общей ситуации в стране, то политолог описал ее так: "мы пришли к диктатуре". По мнению Бондаренко, у Зеленского решили просто игнорировать тот факт, что он теперь нелегитимен. Политолог напомнил, что есть решение Конституционного суда – когда Петр Порошенко спросил у КС, на какой срок он избирается, то КС сказал, что ст. 103 Конституции Украины четко регламентирует пятилетний срок и нет ни единого повода для уменьшения или же продолжения этого срока.Хотя для Запада вопроса легитимности Зеленского не существует, но он важен для России - с президентом с сомнительной легитимностью Москва не станет вести переговоры, считает Бондаренко."Фактически Зеленский загнал государство Украину в правовой коллапс", - указывает председатель движение "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук."Это открытая узурпация власти, которая противоречит Конституции Украины. С 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, теряет право неприкосновенности и должен быть привлечен к уголовной ответственности по статье 109 УК Украины – совершение действий, направленных на узурпацию и захват государственной власти путем нарушения предписаний Конституции Украины, устанавливающих периодичность выборов главы государства, а также устранения народа от осуществления власти непосредственно", - сказал политик в интервью РИА Новости.Что ждет Зеленского в будущем? Пока он де-факто при власти, но… Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире ютуб-канала Politeka напомнил, что он еще год назад говорил о том, что "Зеленский не уйдет героем", а теперь ему уже "роют ямку". И понятно, что он не только не уйдет героем, а его еще и догонять будут, "вешая на него… все, в чем он грешен и не грешен".По словам эксперта, "это вполне прогнозируемый исход с учетом того, что кто-то должен за все ответить, естественно, проще всего будет повесить все это на Зеленского", мол, "новые лица" оказались некомпетентными, оказались ворами и т.д… При этом Золотарев отметил, что те, кого готовят им на смену, у него не вызывают оптимизма.О психологических особенностях президента Украины читайте в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, эксперты, экономика, мобилизация, соскин, константин бондаренко, виктор медведчук, андрей золотарев