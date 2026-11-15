https://ukraina.ru/20261115/bolee-3000-raket-knutov-o-rzhavykh-kinzhalakh-dlya-ukrainy-i-planakh-zelenskogo-1084505691.html

"Более 3000 ракет": Кнутов о "Ржавых кинжалах" для Украины и планах Зеленского

"Более 3000 ракет": Кнутов о "Ржавых кинжалах" для Украины и планах Зеленского - 15.11.2026 Украина.ру

"Более 3000 ракет": Кнутов о "Ржавых кинжалах" для Украины и планах Зеленского

Для американцев стоимость ракеты Rusty Dagger составляет примерно 240–250 тысяч долларов. Европейцы будут покупать их для Украины по цене 450 тысяч долларов. Для ВСУ могут закупить более трех тысяч таких ракет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-11-15T06:21

2026-11-15T06:21

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Отвечая на вопрос о восполнении дронов, эксперт обратил внимание на более серьёзный сигнал: накануне были запущены четыре американские крылатые ракеты Rusty Dagger.Кнутов пояснил, что "Ржавый кинжал" — это упрощённая версия ракеты, и по параметрам она совпадает со Storm Shadow и SCALP. "Мы их сбиваем", — заявил эксперт. Разница, по его словам, в дальности: "У Storm Shadow и SCALP — 300, у Taurus — 500. А у "Ржавого кинжала" — 950 километров".Он уточнил, что для американцев стоимость такой ракеты составляет примерно 240–250 тысяч долларов. Европейцы их будут покупать для Украины по цене 450 тысяч долларов, сообщил эксперт.Кнутов добавил, что для ВСУ могут приобрести более трёх тысяч таких ракет. При этом наземная установка для их запуска была испытана только в октябре. "Месяца еще не прошло, а мы уже сбили четыре таких "Ржавых кинжала", — подчеркнул эксперт.Однако, отметил Кнутов, после переговоров в Абу-Даби Зеленский сделал заявление, которое идёт вразрез с усилиями США. "Зеленский заявил, что Киев никогда не признает Донбасс территорией России, а этим все усилия американцев перечеркиваются", — подчеркнул он.Кроме того, добавил собеседник издания, Украина запросила у Евросоюза деньги на 800-тысячную армию.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.

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