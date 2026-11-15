https://ukraina.ru/20261115/svetov-rasskazal-kak-putin-perecherknul-plany-ssha-otrezat-chast-donbassa-1084473769.html
Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса
Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса - 15.11.2026 Украина.ру
Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса
Москва не намерена идти на территориальные уступки Киеву, какие бы схемы ни придумывали в Вашингтоне. Пока американцы рассуждают об обмене землями и даже предлагают перекроить границы украинских регионов, Россия четко обозначила свою позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Юрий Светов
2026-11-15T05:10
2026-11-15T05:10
2026-11-15T05:10
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По словам эксперта, переговорный процесс действительно сдвинулся с мертвой точки. Контакты Москвы и Вашингтона стали активнее, а президент США Дональд Трамп впервые лично встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Однако за всей дипломатической суетой, подчеркнул Светов, важно не упустить главное — заявление российского лидера Владимира Путина о государственной границе с Украиной.Так, по словам Светова, Запад обсуждает даже вариант отделения Константиновки и Славянска от Донбасса с их формальным включением в другой регион Украины. Еще летом такую схему продвигали в Киеве, а теперь она всплыла и в Вашингтоне. Параллельно распространяются слухи о якобы готовности Москвы к территориальным обменам."К счастью, и министр иностранных дел, и глава нашей переговорной группы Владимир Мединский четко заявили: мы не уступим ни пяди земли. Владимир Владимирович предельно ясно обозначил суть переговоров: установление государственной границы с Украиной на основании прошедших референдумов и волеизъявления жителей четырех новых регионов и Крыма. Это жесткая определенность", — заключил Светов.Ранее политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин отмечал, что рассчитывать на долгосрочное урегулирование украинского конфликта не приходится. Подробнее об этом — в публикации "Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину.По его словам, Европа продолжит милитаризацию и не пойдет на уступки Москве, поскольку рассматривает Киев как инструмент давления на Россию. США же, в отличие от европейцев, заинтересованы прежде всего в возврате инвестиций и контроле над украинскими ресурсами.Полный текст интервью Юрия Светова: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли читайте на сайте Украина.ру.
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новости, москва, киев, вашингтон, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, украина.ру, россия, сша
Новости, Москва, Киев, Вашингтон, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Украина.ру, Россия, США
Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса
Москва не намерена идти на территориальные уступки Киеву, какие бы схемы ни придумывали в Вашингтоне. Пока американцы рассуждают об обмене землями и даже предлагают перекроить границы украинских регионов, Россия четко обозначила свою позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Юрий Светов
По словам эксперта, переговорный процесс действительно сдвинулся с мертвой точки. Контакты Москвы и Вашингтона стали активнее, а президент США Дональд Трамп впервые лично встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.
Однако за всей дипломатической суетой, подчеркнул Светов, важно не упустить главное — заявление российского лидера Владимира Путина о государственной границе с Украиной.
"Сейчас вокруг территориальной темы началось множество спекуляций. Американцы утверждают, что это самый сложный узел и никто не хочет уступать, подразумевая, разумеется, уступки с нашей стороны. Вбрасываются откровенно абсурдные идеи", — отметил политолог.
Так, по словам Светова, Запад обсуждает даже вариант отделения Константиновки и Славянска от Донбасса с их формальным включением в другой регион Украины.
Еще летом такую схему продвигали в Киеве, а теперь она всплыла и в Вашингтоне. Параллельно распространяются слухи о якобы готовности Москвы к территориальным обменам.
"К счастью, и министр иностранных дел, и глава нашей переговорной группы Владимир Мединский четко заявили: мы не уступим ни пяди земли. Владимир Владимирович предельно ясно обозначил суть переговоров: установление государственной границы с Украиной на основании прошедших референдумов и волеизъявления жителей четырех новых регионов и Крыма. Это жесткая определенность", — заключил Светов.
Ранее политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин отмечал, что рассчитывать на долгосрочное урегулирование украинского конфликта не приходится. Подробнее об этом — в публикации "Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину
.
По его словам, Европа продолжит милитаризацию и не пойдет на уступки Москве, поскольку рассматривает Киев как инструмент давления на Россию. США же, в отличие от европейцев, заинтересованы прежде всего в возврате инвестиций и контроле над украинскими ресурсами.