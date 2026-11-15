https://ukraina.ru/20261115/svetov-rasskazal-kak-putin-perecherknul-plany-ssha-otrezat-chast-donbassa-1084473769.html

Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса

Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса - 15.11.2026 Украина.ру

Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса

Москва не намерена идти на территориальные уступки Киеву, какие бы схемы ни придумывали в Вашингтоне. Пока американцы рассуждают об обмене землями и даже предлагают перекроить границы украинских регионов, Россия четко обозначила свою позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Юрий Светов

2026-11-15T05:10

2026-11-15T05:10

2026-11-15T05:10

новости

москва

киев

вашингтон

дональд трамп

кирилл дмитриев

владимир путин

украина.ру

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/05/1079842540_0:18:1362:784_1920x0_80_0_0_02cb8c040082a5c5f9fb6979d9b8f12d.jpg

По словам эксперта, переговорный процесс действительно сдвинулся с мертвой точки. Контакты Москвы и Вашингтона стали активнее, а президент США Дональд Трамп впервые лично встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Однако за всей дипломатической суетой, подчеркнул Светов, важно не упустить главное — заявление российского лидера Владимира Путина о государственной границе с Украиной.Так, по словам Светова, Запад обсуждает даже вариант отделения Константиновки и Славянска от Донбасса с их формальным включением в другой регион Украины. Еще летом такую схему продвигали в Киеве, а теперь она всплыла и в Вашингтоне. Параллельно распространяются слухи о якобы готовности Москвы к территориальным обменам."К счастью, и министр иностранных дел, и глава нашей переговорной группы Владимир Мединский четко заявили: мы не уступим ни пяди земли. Владимир Владимирович предельно ясно обозначил суть переговоров: установление государственной границы с Украиной на основании прошедших референдумов и волеизъявления жителей четырех новых регионов и Крыма. Это жесткая определенность", — заключил Светов.Ранее политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин отмечал, что рассчитывать на долгосрочное урегулирование украинского конфликта не приходится. Подробнее об этом — в публикации "Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину.По его словам, Европа продолжит милитаризацию и не пойдет на уступки Москве, поскольку рассматривает Киев как инструмент давления на Россию. США же, в отличие от европейцев, заинтересованы прежде всего в возврате инвестиций и контроле над украинскими ресурсами.Полный текст интервью Юрия Светова: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли читайте на сайте Украина.ру.

москва

киев

вашингтон

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, киев, вашингтон, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, украина.ру, россия, сша