Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса - 15.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261115/svetov-rasskazal-kak-putin-perecherknul-plany-ssha-otrezat-chast-donbassa-1084473769.html
Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса
Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса - 15.11.2026 Украина.ру
Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса
Москва не намерена идти на территориальные уступки Киеву, какие бы схемы ни придумывали в Вашингтоне. Пока американцы рассуждают об обмене землями и даже предлагают перекроить границы украинских регионов, Россия четко обозначила свою позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Юрий Светов
2026-11-15T05:10
2026-11-15T05:10
новости
москва
киев
вашингтон
дональд трамп
кирилл дмитриев
владимир путин
украина.ру
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/05/1079842540_0:18:1362:784_1920x0_80_0_0_02cb8c040082a5c5f9fb6979d9b8f12d.jpg
По словам эксперта, переговорный процесс действительно сдвинулся с мертвой точки. Контакты Москвы и Вашингтона стали активнее, а президент США Дональд Трамп впервые лично встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Однако за всей дипломатической суетой, подчеркнул Светов, важно не упустить главное — заявление российского лидера Владимира Путина о государственной границе с Украиной.Так, по словам Светова, Запад обсуждает даже вариант отделения Константиновки и Славянска от Донбасса с их формальным включением в другой регион Украины. Еще летом такую схему продвигали в Киеве, а теперь она всплыла и в Вашингтоне. Параллельно распространяются слухи о якобы готовности Москвы к территориальным обменам."К счастью, и министр иностранных дел, и глава нашей переговорной группы Владимир Мединский четко заявили: мы не уступим ни пяди земли. Владимир Владимирович предельно ясно обозначил суть переговоров: установление государственной границы с Украиной на основании прошедших референдумов и волеизъявления жителей четырех новых регионов и Крыма. Это жесткая определенность", — заключил Светов.Ранее политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин отмечал, что рассчитывать на долгосрочное урегулирование украинского конфликта не приходится. Подробнее об этом — в публикации "Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину.По его словам, Европа продолжит милитаризацию и не пойдет на уступки Москве, поскольку рассматривает Киев как инструмент давления на Россию. США же, в отличие от европейцев, заинтересованы прежде всего в возврате инвестиций и контроле над украинскими ресурсами.Полный текст интервью Юрия Светова: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли читайте на сайте Украина.ру.
москва
киев
вашингтон
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/05/1079842540_79:0:1279:900_1920x0_80_0_0_b5b1db16d6b9ea497b61cc216651e711.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, киев, вашингтон, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, украина.ру, россия, сша
Новости, Москва, Киев, Вашингтон, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Украина.ру, Россия, США

Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса

05:10 15.11.2026
 
© Фото : POOLВстреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© Фото : POOL
Читать в
ДзенTelegram
Москва не намерена идти на территориальные уступки Киеву, какие бы схемы ни придумывали в Вашингтоне. Пока американцы рассуждают об обмене землями и даже предлагают перекроить границы украинских регионов, Россия четко обозначила свою позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Юрий Светов
По словам эксперта, переговорный процесс действительно сдвинулся с мертвой точки. Контакты Москвы и Вашингтона стали активнее, а президент США Дональд Трамп впервые лично встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.
Однако за всей дипломатической суетой, подчеркнул Светов, важно не упустить главное — заявление российского лидера Владимира Путина о государственной границе с Украиной.
"Сейчас вокруг территориальной темы началось множество спекуляций. Американцы утверждают, что это самый сложный узел и никто не хочет уступать, подразумевая, разумеется, уступки с нашей стороны. Вбрасываются откровенно абсурдные идеи", — отметил политолог.
Так, по словам Светова, Запад обсуждает даже вариант отделения Константиновки и Славянска от Донбасса с их формальным включением в другой регион Украины.
Еще летом такую схему продвигали в Киеве, а теперь она всплыла и в Вашингтоне. Параллельно распространяются слухи о якобы готовности Москвы к территориальным обменам.
"К счастью, и министр иностранных дел, и глава нашей переговорной группы Владимир Мединский четко заявили: мы не уступим ни пяди земли. Владимир Владимирович предельно ясно обозначил суть переговоров: установление государственной границы с Украиной на основании прошедших референдумов и волеизъявления жителей четырех новых регионов и Крыма. Это жесткая определенность", — заключил Светов.
Ранее политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин отмечал, что рассчитывать на долгосрочное урегулирование украинского конфликта не приходится. Подробнее об этом — в публикации "Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину.
По его словам, Европа продолжит милитаризацию и не пойдет на уступки Москве, поскольку рассматривает Киев как инструмент давления на Россию. США же, в отличие от европейцев, заинтересованы прежде всего в возврате инвестиций и контроле над украинскими ресурсами.
Полный текст интервью Юрия Светова: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваКиевВашингтонДональд ТрампКирилл ДмитриевВладимир ПутинУкраина.руРоссияСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:18Диктатора Зеленского нужно остановить: эксперты о "мёртвом Киеве" и будущем Украины
07:00Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ
06:21"Более 3000 ракет": Кнутов о "Ржавых кинжалах" для Украины и планах Зеленского
06:03"Пшеводов – это Волынь сегодня". Четыре года со дня ракетного удара Украины по Польше
05:40Россия готовится обойти Маска: Кнутов рассказал, как "Рассвет" превзойдет Starlink
05:10Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса
04:30"Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину
20:31"Опять появились терминалы Starlink": Кнутов о том, как ВСУ наводят дроны на НПЗ
19:31"Ржавые кинжалы" из Америки: Кнутов рассказал про новую угрозу для России
19:05Геращенко заявила о гендерной дискриминации при помощи ИИ
18:30Украина на пороге распада: Камкин предрек стране "атаманщину"
18:05Группировка "Восток" ВС РФ освободила Терсянку в Запорожской области
18:00НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября
17:55"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе
17:12Uma2rman, Бабкина и "Маша и Медведь": YouTube "зачистил" украинский сегмент
17:01"Рупор Банковой Велиар": личного мага Ермака судят за золотых буйволов
16:34Тень гигантского счёта за геоэкономическую близорукость: Евстафьев о том, кто будет оплачивать банкет
16:00Первый русский лётчик Михаил Ефимов
15:54"Искандеры" научились обходить украинскую РЭБ
15:32Ле Пен хуже Трампа: Украину призвали опасаться "предательства"
Лента новостейМолния