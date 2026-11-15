https://ukraina.ru/20261115/pshevodov--eto-volyn-segodnya-chetyre-goda-so-dnya-raketnogo-udara-ukrainy-po-polshe-1084503601.html

"Пшеводов – это Волынь сегодня". Четыре года со дня ракетного удара Украины по Польше

"Пшеводов – это Волынь сегодня". Четыре года со дня ракетного удара Украины по Польше - 15.11.2026 Украина.ру

"Пшеводов – это Волынь сегодня". Четыре года со дня ракетного удара Украины по Польше

Четыре года назад, 15 ноября 2022 года, украинская ракета ударила по Польше и убила двух граждан этой страны. В Киеве и Варшаве попытались обвинить во всём Россию, а когда не удалось, дело попросту замяли.

2026-11-15T06:03

2026-11-15T06:03

2026-11-15T06:03

польша

украина

киев

конрад рэнкас

владимир зеленский

нато

львовский областной совет

ес

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Событие потрясло всю Польшу. 15 ноября 2022 года стало известно об ударе ракеты по территории Люблинского воеводства – небольшому селу Пшеводов в Грубешевском уезде. Ракета попала в зерносушилку, убив 59- и 60-летнего рабочих, оба мужчины были гражданами Польши. На месте взрыва образовался пятиметровый кратер.Село, в котором проживало около 400 человек, оказалось в центре внимания мировых лидеров. Событие на короткое время вызвало опасения по поводу глобального конфликта, поскольку ракета попала на территорию Польши, страны-члена НАТО, и погибли граждане Польши.Если бы это было расценено как прямое нападение, то возникли бы основания для применения статьи 5 НАТО, что означало бы открытую конфронтацию между Альянсом и Россией. Тем более, поначалу и Владимир Зеленский, и тогдашний президент Польши Анджей Дуда обвинили в ударе именно Россию.Но вскоре руководство США и НАТО это опровергло. Хотя ракета была советского производства, польская разведка установила, что на Пшеводов упала зенитная ракета С-300 5-В-55. По заключению польских экспертов, она была выпущена ВСУ, защищавшимися от российской атаки.Хотя Украина официально не подтвердила эту версию, Зеленский сменил риторику, заявив о готовности Киева прояснить ситуацию и признав, что «точно не знает, что произошло». Но эти заявления не переросли в реальные действия.Подробности инцидента до сих пор остаются невыясненными. По данным польских СМИ, которые последний раз возвращались к теме Пшеводова в конце октября 2026 года, прокуратура Польши за почти четыре года не смогла добиться никакого прогресса, и расследование было официально приостановлено в январе 2024 года. Это связано с отказом Киева ответить на просьбы Варшавы о правовом сотрудничестве.Без поддержки Украины окончательное расследование этого происшествия – первого со времен Второй мировой войны, в котором польские граждане погибли в результате военных действий на территории своего государства, – представляется нереалистичным.Отсутствие сотрудничества со стороны Украины породило в Польше множество предположений. Некоторые считают, что ракета попала по польской территории случайно в ходе защиты от российских атак. Другие уверены, что удар по Польше был намеренной провокацией, направленной на втягивание НАТО в прямую войну с Россией на стороне Киева.Многие польские аналитики считают, что именно события в Пшеводове стали поворотным моментом, после которого отношения между Варшавой и Киевом начали ухудшаться. Первоначально эти связи были чрезвычайно прочными, а беспрецедентная помощь Польши украинским военным беженцам вызывала международное восхищение.«Отсутствие чётких объяснений относительно Пшеводова подпитывает теории заговора, обвиняющие Украину в этих инцидентах и попытках втянуть Польшу в конфликт. Это, в свою очередь, идеально соответствует риторике российской пропаганды, действующей в Польше», – писало польское издание Super Express.В свою очередь, издание Rzeczpospolita отметило, что, несмотря на препятствия, польская прокуратура не намерена прекращать разбирательство. Она приняла решение продолжить попытки получения помощи от украинских правоохранительных органов.«Однако отсутствие ответов украинской стороны препятствует принятию необходимых мер для завершения дела. Напоминания, отправляемые в Киев каждые несколько месяцев, не приносят никаких результатов», – отмечено в статье, опубликованной через несколько дней после того, как 20 октября Львовский областной совет объявил 2027-й на территории области годом Украинской повстанческой армии (УПА)* и её командующего Романа Шухевича.Скандал, связанный с решением Львовского облсовета, Киев и Варшава купировали достаточно быстро. С польской стороны дело ограничилось приостановкой (не разрывом) партнёрства между Люблинским воеводством и Львовской областью, а также между Перемышлем и Львовом. Под давлением польского премьера Дональда Туска даже обсуждение очередного акта героизации нацистских коллаборационистов украинской стороной затихло.В свою очередь, Офис президента Украины добился того, что упомянутое решение облсовета попросту не было подписано его председателем Юрием Холодом, хотя это противоречит закону о местном самоуправлении и регламенту самого совета. При этом на официальную отмену решения во Львове демонстративно не пошли.После этого глава МИД Украины Андрей Сибига 6 ноября заявил, что «период определенной напряженности, даже кризисной», который возник в украинско-польских отношениях в 2026 году, остался позади.А 11 ноября в обширной статье в издании Rzeczpospolita, посвящённой Дню независимости Польши, украинский министр заявил, что отношения Киева и Варшавы должны перейти на уровень полноценного стратегического союза. Сибига утверждал, что «Украина уже не только получает поддержку от Польши, но и сама вносит вклад в безопасность и экономическое развитие соседнего государства».Естественно, об украинском ударе по Пшеводову накануне четвёртой его годовщины министр даже не упомянул, не говоря уже об извинениях.Главный редактор польского портала Strajk Мачей Вишнёвский считает, что комментировать годовщину трагического происшествия в Пшеводове имело бы смысл, если бы о ней в Польше вспоминали на государственном уровне.«Однако нет ни мемориальных мероприятий, ни каких-либо официальных реакций. Если об этом кто-то и вспоминает, то обычные поляки, и это видно в социальных сетях. И вспоминают, безусловно, о том, что украинская прокуратура отказалась отвечать на запросы польских коллег, в связи с чем расследование дела приостановлено. И мы до сих пор остаёмся без ответа – по чьей вине погибли два гражданина Польши», – сказал Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Говоря о заявлениях Сибиги, он отметил, что если кризиса в отношениях между Польшей и Украиной и нет, то это касается лишь официального уровня.«На этом уровне кризис если и был, то весьма краткосрочный. Но кризис остаётся в общественных отношениях, рано или поздно это опять выйдет наружу, и польские власти вынуждены будут с этим что-то делать. Точнее, уже вынуждены, поскольку отношение поляков к украинцам, пребывающим в Польше, и к помощи Украине, вежливо говоря, является далеко не лучшим.Хотя я, как человек левых взглядов, выступаю против негативного отношения к украинцам, которые находятся в Польше, работают и платят налоги тут, получают польское гражданство, однако я не могу не замечать растущее нежелание поляков помогать Украине. И это я как раз поддерживаю, поскольку эта война должна быть как можно быстрее прекращена», – подчеркнул польский журналист.Мачей Вишнёвский также отметил, что если между Варшавой и Киевом и существует некий стратегический союз, то Европа всё более разделена по вопросу помощи Украине.«Напомню, что во время последнего саммита ЕС минимум четыре государства выступили против выделения помощи Киеву – Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. То есть речь идёт о расколе. Поэтому декларируемый Сибигой «стратегический союз» между Украиной и Польшей висит на волоске», – сказал он.Стоит отметить, что на неформальном саммите ЕС в Дублине даже Дональд Туск заявил, что из-за высоких расходов на собственную оборону Польша пока не будет выделять средства на закупку американского оружия для Украины в рамках европейского проекта PURL.В свою очередь, польский политический аналитик Конрад Рэнкас считает, что заявления Сибиги – лишь фигура речи.«Даже польская прокуратура и полиция признают, что в польско-украинских отношениях расширяется «чёрная дыра», в которую попадают все польские запросы о правовой помощи по делу Пшеводова. Трагедия четырёхлетней давности в некотором смысле разделила судьбу Волынской резни, которая, по мнению властей в Киеве, исчезнет, если они не позволят эксгумировать останки польских жертв», – считает Рэнкас.По мнению киевских властей, «стратегическое партнёрство» сводится к тому, что поляки на всё закрывают глаза, а украинцы получают желаемое, не реагируя на ожидания польского дела, уверен аналитик.«Последующие кризисные моменты в таких отношениях следуют одной и той же схеме: очередной жест высокомерия Киева, обычно коренящийся в идеологии Бандеры, – возмущение поляков – отсутствие реакции со стороны Украины – пиар-кампания в Польше под лозунгом «бедные украинцы борются за нас, и даже в Польше им тяжело» – и последующие требования Украины, удовлетворенные Варшавой», – говорит он.Этот приём использовался как в эксцессах героизации бандеровцев, так и в случае с Пшеводовом, по которому Киев лгал, лжёт и будет продолжать лгать, чередуя это с оскорбительным молчанием, подчеркивает польский аналитик.По его мнению, не может быть и речи о стратегическом партнёрстве между Польшей и Украиной, пока парализованные приказами из Лондона, Берлина и Брюсселя варшавские власти подчиняются высокомерию и требовательности Киева.«Жертвы Пшеводова не добьются справедливости, а их семьи – справедливой компенсации от Украины, пока не будут устранены эти неравные отношения. А этого можно было бы легко достичь, имея польскую власть в Польше. В конце концов, именно киевскому режиму нужна Польша, а не наоборот. Более того, дни Украины в её нынешнем виде сочтены, поэтому именно мы должны навязывать ей условия и требования, а не наоборот», – резюмировал Конрад Рэнкас.Но пока Варшава продолжает делать хорошую мину при плохой игре. 13 ноября Генеральное консульство Польши во Львове провело торжественный приём по случаю Дня независимости своей страны. На него было приглашено руководство Львовской области, в том числе председатель Львовского областного совета Юрий Холод, который 20 октября проголосовал за провозглашение 2027-го годом УПА* и Шухевича.* Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240123/1052853420.html

https://ukraina.ru/20261109/polsha-poshla-po-puti-ukrainy--so-vsemi-vytekayuschimi-posledstviyami-1084347463.html

https://ukraina.ru/20261031/eto-ne-prosto-borba-za-vlast-chem-grozit-ukraine-gosperevorot-v-polshe--1084195634.html

https://ukraina.ru/20261111/s-belorussiey-ne-poluchilos-teper--novaya-zhertva-myagkaya-sila-polshi-zakhvatyvaet-ukrainu-1084398023.html

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польша, украина, киев, конрад рэнкас, владимир зеленский, нато, львовский областной совет, ес