https://ukraina.ru/20261115/mira-zhdat-ne-stoit-kamkin-raskryl-plany-evropy-i-ssha-na-ukrainu-1084473259.html

"Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину

"Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину - 15.11.2026 Украина.ру

"Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину

Пока Европа превращается в военный плацдарм против России, США рассчитывают прибрать к рукам украинские ресурсы. У Вашингтона и Брюсселя разные аппетиты, но ни один из них не предполагает долгосрочного мира

2026-11-15T04:30

2026-11-15T04:30

2026-11-15T04:30

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владимир зеленский

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин. По словам эксперта, надеяться на то, что европейцы одумаются и сядут за стол переговоров, бессмысленно. Вместо новой архитектуры безопасности Европа готовится к дальнейшему противостоянию с Россией. В одной только Германии, напомнил Камкин, тысячи предприятий занимаются производством беспилотников.Единственным реальным успехом переговоров в Абу-Даби Камкин назвал обмен пленными. На большее, по его мнению, рассчитывать не стоит. Владимир Зеленский прекрасно понимает, что европейцы не собираются уступать Москве, а потому может позволить себе игнорировать даже требования американского президента Дональда Трампа."Поэтому он позволяет себе хамить Трампу, показывая, что американцы ему не указ. Трамп требовал прекратить удары по российским НПЗ, но вместо этого дроны летят по Усть-Луге. Причем запускаются они с территории Эстонии", — заявил собеседник издания.У Вашингтона, впрочем, свой интерес к Украине — вполне материальный. Как отметил Камкин, Киев сначала заключил столетнее соглашение о партнерстве с Британией, фактически, по его оценке, отдав ей все ценное, а затем повторно продал свои ресурсы американцам."Поэтому для Трампа важен физический контроль над украинскими ресурсами. Новый технологический уклад, основанный на вычислительных мощностях, требует огромного количества энергии. А Украина может дать энергоносители и редкоземы", — рассказал эксперт.К этому добавляются сельскохозяйственные земли, ценность которых растет вместе со значением продовольственной безопасности. Пока американцы рассчитывают получить украинские "богатства", европейцы намерены и дальше использовать Киев как рычаг давления на Москву."Повторюсь, ни о каком долгосрочном мире речи быть просто не может", — резюмировал Камкин.Полный текст интервью Александра Камкина: Россия победит, когда Европа побежит к ней за газом, а на Украине начнется атаманщина читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261112/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-i-signaly-evrosoyuza-zelenskomu-1084442792.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, украина, сша, дональд трамп, украина.ру, нпз, владимир зеленский