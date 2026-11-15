https://ukraina.ru/20261115/rossiya-gotovitsya-oboyti-maska-knutov-rasskazal-kak-rassvet-prevzoydet-starlink-1084474050.html

Россия готовится обойти Маска: Кнутов рассказал, как "Рассвет" превзойдет Starlink

Россия готовится обойти Маска: Кнутов рассказал, как "Рассвет" превзойдет Starlink - 15.11.2026 Украина.ру

Россия готовится обойти Маска: Кнутов рассказал, как "Рассвет" превзойдет Starlink

Пока Украина ищет замену американскому Starlink для управления беспилотниками, Россия разворачивает собственную спутниковую группировку "Рассвет", которая, по ряду параметров, сможет превзойти систему Илона Маска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-11-15T05:40

2026-11-15T05:40

2026-11-15T05:40

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Причем, отметил эксперт, уже в 2027 году новая технология может заработать над всей зоной боевых действий. По его словам, Киев рассматривает сразу несколько альтернатив Starlink, включая британскую OneWeb и израильскую спутниковую связь. Однако полноценной замены американской системе пока нет. Британские терминалы рассчитаны на корпоративное использование, а израильские не позволяют передавать видео с беспилотников.Россия тем временем, отметил эксперт, уже развернула 30 спутников системы "Рассвет". Они позволяют несколько часов в день использовать оптическое наведение на беспилотниках, что должно значительно повысить точность ударов."Всего мы должны были развернуть 290 спутников к 2030 году, но было принято решение ускорить их развертывание. Я не скажу, что это произойдет в следующем году. Но план будет перевыполнен с таким расчетом, чтобы мы уже в 2027 году могли использовать эту систему над всей зоной боевых действий", — рассказал собеседник издания.Он подчеркнул, что речь идет не просто о создании российского аналога Starlink. По его оценке, "Рассвет" сможет обойти американскую систему сразу по нескольким направлениям, включая лазерную связь между спутниками и зону покрытия.Кроме того, новая система, по словам Кнутова, позволит пользоваться связью и совершать видеозвонки практически из любой точки без отдельного спутникового терминала. Для этого будут задействованы обычные вышки сотовой связи, передающие сигнал через спутниковую группировку."То есть мы сможем разговаривать в любой точке без терминала, используя при этом видеосвязь. Эту систему Маск будет внедрять только в следующем году", — заключил Кнутов.Полный текст интервью Юрия Кнутова: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261113/eto-lozh-space-x-otreagirovala-na-isteriku-zelenskogo-1084469132.html

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сво, спецоперация, россия, украина, киев, юрий кнутов, илон маск, украина.ру, вооруженные силы украины, новости