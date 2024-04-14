https://ukraina.ru/20240414/1054501748.html

В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ

В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ - 14.04.2024 Украина.ру

В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ

В Хмельницкой области Украины сотрудники военкомата избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее супруга. Об этом 14 апреля сообщило украинское издание "Телеграф"

2024-04-14T10:44

2024-04-14T10:44

2024-04-14T10:44

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По данным издания, об инциденте, произошедшем в городе Дунаевцы сообщила общественная организация "Доста Украина".В организации рассказали, что потерпевшая пришла в военкомат узнать, почему не отпускают ее мужа, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья. Там ее избили, отобрали телефон, выгнали из помещения, толкнули, она упала и ударилась головой об асфальт.Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 11 апреля приняла новый закон о мобилизации, не предусматривающий демобилизацию с фронта. Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин назвал принятый закон "одним из самых либеральных в мире".

https://ukraina.ru/20240411/1054447628.html

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новости, хмельницкая область, украина, верховная рада, мобилизация, военкомат