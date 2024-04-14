В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ - 14.04.2024 Украина.ру
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В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ
В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ - 14.04.2024 Украина.ру
В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ
В Хмельницкой области Украины сотрудники военкомата избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее супруга. Об этом 14 апреля сообщило украинское издание "Телеграф"
2024-04-14T10:44
2024-04-14T10:44
новости
хмельницкая область
украина
верховная рада
мобилизация
военкомат
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По данным издания, об инциденте, произошедшем в городе Дунаевцы сообщила общественная организация "Доста Украина".В организации рассказали, что потерпевшая пришла в военкомат узнать, почему не отпускают ее мужа, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья. Там ее избили, отобрали телефон, выгнали из помещения, толкнули, она упала и ударилась головой об асфальт.Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 11 апреля приняла новый закон о мобилизации, не предусматривающий демобилизацию с фронта. Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин назвал принятый закон "одним из самых либеральных в мире".
https://ukraina.ru/20240411/1054447628.html
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новости, хмельницкая область, украина, верховная рада, мобилизация, военкомат
Новости, Хмельницкая область, Украина, Верховная Рада, мобилизация, военкомат

В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ

10:44 14.04.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
В Хмельницкой области Украины сотрудники военкомата избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее супруга. Об этом 14 апреля сообщило украинское издание "Телеграф"
По данным издания, об инциденте, произошедшем в городе Дунаевцы сообщила общественная организация "Доста Украина".
В организации рассказали, что потерпевшая пришла в военкомат узнать, почему не отпускают ее мужа, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья. Там ее избили, отобрали телефон, выгнали из помещения, толкнули, она упала и ударилась головой об асфальт.
Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 11 апреля приняла новый закон о мобилизации, не предусматривающий демобилизацию с фронта. Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин назвал принятый закон "одним из самых либеральных в мире".
- РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 14:31
Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщинИстория действительно смешная – Центр противодействия дезинформации при СНБОУ (второе слово в названии явно лишнее) подверг сомнению существование советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой. Ну не то, чтобы совсем существования…
 
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