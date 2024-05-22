"Все. Схема рухнула": Стоякин назвал три сценария, по которым уберут Зеленского - 22.05.2024 Украина.ру
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"Все. Схема рухнула": Стоякин назвал три сценария, по которым уберут Зеленского
"Все. Схема рухнула": Стоякин назвал три сценария, по которым уберут Зеленского - 22.05.2024 Украина.ру
"Все. Схема рухнула": Стоякин назвал три сценария, по которым уберут Зеленского
В начале президентства Зеленский пытался найти средний курс между тремя основными центрами влияния – Коломойским, Ахметовым и "соросятами", однако по прошествии 6 лет он не оправдал ничьих надежд. Об этом в своей статье рассказал Василий Стоякин
2024-05-22T18:42
2024-05-22T18:43
владимир зеленский
василий стоякин
украина
сво
игорь коломойский
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Как отметил автор, Зеленский возник как кандидат в момент глубокого кризиса партийно-политической системы и олицетворял желание украинцев сменить правящую элиту. Избиратель не хотел скучных подробностей, ему надо было "счастье всем, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным" (с). Однако работающая схема рухнула из-за провала летнего наступления 2023 года.“Это произошло даже не из-за самого провала (война непредсказуема, но для Зеленского это не аргумент – наступление было подчинено политическим задачам), а из-за того, что в Офисе президента разыгралась паранойя: там вообразили, что ими же раскрученный в публичной сфере Залужный представляет политическую альтернативу Зеленскому”, - отметил Стоякин.Сегодня, несмотря на истечение сроков полномочий Зеленского, он остается на посту президента в качестве фактического главы государства. А убрать его можно или в результате скоординированного давления, или в результате восстания "ухилянтов", полагает Стоякин.Как ранее заявил в комментарии изданию Украина.ру политэксперт Михаил Павлив, политическая карьера Зеленского будет иметь отнюдь не счастливый конец."Вне зависимости от того, закончится СВО в этом или следующем году, для Зеленского все закончится очень плохо. Самым безболезненным для него вариантом будет то, что он покинет легитимно свой пост и просто уедет из страны. В худшем варианте его убьют. Недоброжелателей у него достаточно. Его могут убрать и заокеанские кураторы и кто-то из его окружения: военные или спецслужбы", - отметил эксперт.Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то за границей, питаться будет исключительно колбасой, а также будет мучиться от сердечно-сосудистых заболеваний.Кто потенциально может стать следующим президентом Украины, вы можете узнать в статье Василия Стоякина: “Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства”.
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владимир зеленский, василий стоякин, украина, сво, игорь коломойский
Владимир Зеленский, Василий Стоякин, Украина, СВО, Игорь Коломойский

"Все. Схема рухнула": Стоякин назвал три сценария, по которым уберут Зеленского

18:42 22.05.2024 (обновлено: 18:43 22.05.2024)
 
Владимир Зеленский в неадеквате
Владимир Зеленский в неадеквате
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В начале президентства Зеленский пытался найти средний курс между тремя основными центрами влияния – Коломойским, Ахметовым и "соросятами", однако по прошествии 6 лет он не оправдал ничьих надежд. Об этом в своей статье рассказал Василий Стоякин
Как отметил автор, Зеленский возник как кандидат в момент глубокого кризиса партийно-политической системы и олицетворял желание украинцев сменить правящую элиту. Избиратель не хотел скучных подробностей, ему надо было "счастье всем, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным" (с). Однако работающая схема рухнула из-за провала летнего наступления 2023 года.
Это произошло даже не из-за самого провала (война непредсказуема, но для Зеленского это не аргумент – наступление было подчинено политическим задачам), а из-за того, что в Офисе президента разыгралась паранойя: там вообразили, что ими же раскрученный в публичной сфере Залужный представляет политическую альтернативу Зеленскому”, - отметил Стоякин.
Сегодня, несмотря на истечение сроков полномочий Зеленского, он остается на посту президента в качестве фактического главы государства. А убрать его можно или в результате скоординированного давления, или в результате восстания "ухилянтов", полагает Стоякин.
Как ранее заявил в комментарии изданию Украина.ру политэксперт Михаил Павлив, политическая карьера Зеленского будет иметь отнюдь не счастливый конец.
"Вне зависимости от того, закончится СВО в этом или следующем году, для Зеленского все закончится очень плохо. Самым безболезненным для него вариантом будет то, что он покинет легитимно свой пост и просто уедет из страны. В худшем варианте его убьют. Недоброжелателей у него достаточно. Его могут убрать и заокеанские кураторы и кто-то из его окружения: военные или спецслужбы", - отметил эксперт.
Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то за границей, питаться будет исключительно колбасой, а также будет мучиться от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кто потенциально может стать следующим президентом Украины, вы можете узнать в статье Василия Стоякина: “Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства”.
 
Владимир ЗеленскийВасилий СтоякинУкраинаСВОИгорь Коломойский
 
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