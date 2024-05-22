Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено - 22.05.2024 Украина.ру
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Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено
Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено - 22.05.2024 Украина.ру
Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено
Российская армия продолжает работу на Харьковском направлении. Чтобы эта работа шла успешно, российское командование учло предыдущий опыт СВО, всего были учтены три основным момента
2024-05-22T18:36
2024-05-22T18:36
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Первым делом, отметил он, была создана группировка "Север". Ее сформировали с тем расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения.И наконец, третье, резюмировал полковник, именно в Волчанске российские силы смогли подавить моральный дух противника, о чем свидетельствует количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих."Всё это говорит о качественной подготовке к Харьковской операции", - подытожил Насонов в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".
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Новости, ВС РФ, Харьков, операция, Украина.ру

Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено

18:36 22.05.2024
 
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
Читать в
Российская армия продолжает работу на Харьковском направлении. Чтобы эта работа шла успешно, российское командование учло предыдущий опыт СВО, всего были учтены три основным момента
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Первым делом, отметил он, была создана группировка "Север". Ее сформировали с тем расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения.
"Второе. Именно в Волчанске нам с минимальными потерями удалось форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу, тем самым создав врагу серьезные проблемы. Мы могли переправиться, прикрывшись дымами и нанеся удар по артиллерийской группировке ВСУ, которая могла достать до нашей техники. Это не было форсирование Днепра образца 1943 года. Мы учли все риски и угрозы", - отметил Насонов.
И наконец, третье, резюмировал полковник, именно в Волчанске российские силы смогли подавить моральный дух противника, о чем свидетельствует количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих.
"Всё это говорит о качественной подготовке к Харьковской операции", - подытожил Насонов в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Вчера, 18:03
"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под ХарьковомО целях российского наступления на новом направлении изданию Украина.ру рассказал один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот", который в 2022 году воевал, в том числе, и в Харьковской области
 
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