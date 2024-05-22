https://ukraina.ru/20240522/1055211717.html

Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено

Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено - 22.05.2024 Украина.ру

Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено

Российская армия продолжает работу на Харьковском направлении. Чтобы эта работа шла успешно, российское командование учло предыдущий опыт СВО, всего были учтены три основным момента

2024-05-22T18:36

2024-05-22T18:36

2024-05-22T18:36

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Первым делом, отметил он, была создана группировка "Север". Ее сформировали с тем расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения.И наконец, третье, резюмировал полковник, именно в Волчанске российские силы смогли подавить моральный дух противника, о чем свидетельствует количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих."Всё это говорит о качественной подготовке к Харьковской операции", - подытожил Насонов в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".

https://ukraina.ru/20240521/1055199550.html

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