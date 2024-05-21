ИГ* для России и чудовищная гуманитарная катастрофа в центре Европы. Эксперты о будущем Украины - 21.05.2024 Украина.ру
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ИГ* для России и чудовищная гуманитарная катастрофа в центре Европы. Эксперты о будущем Украины
ИГ* для России и чудовищная гуманитарная катастрофа в центре Европы. Эксперты о будущем Украины - 21.05.2024 Украина.ру
ИГ* для России и чудовищная гуманитарная катастрофа в центре Европы. Эксперты о будущем Украины
Для России с сегодняшнего дня президента на Украине в принципе нет – таков был главный тезис, прошедшей накануне в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" конференции "Украина: сценарии развития ситуации"
2024-05-21T16:36
2024-05-21T16:38
эксклюзив
украина
россия
европа
игорь шишкин
алексей мухин
миа "россия сегодня"
европарламент
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В обсуждении приняли участие гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев и историк Игорь Шишкин.Конференция прошла в последний день легитимного правления президента Украины Владимира Зеленского: согласно Конституции страны, 21 мая, во вторник, его срок истекает, а народ Украины должен голосовать за нового главу государства.Однако если пятый украинский президент, Пётр Порошенко, только предпринял неудачную попытку сорвать выборы и остаться президентом навсегда, Зеленскому на данный момент это удалось: украинский Конституционный суд так и не дал разъяснения о легитимности его полномочий, а во всем мире сделали вид, что соблюдение конституционных прав граждан Украины – незначительная деталь.Участники конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" апеллировали к словам президента России Владимира Путина в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии его первого визита после инаугурации:"Западные элиты упорно пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы.Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов. Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы", – сказал президент Путин китайским журналистам.Ситуацию с окончанием условной легитимности Зеленского и введением на Украине тотальной мобилизации, из-за чего мужчины бегут, а города – пустеют, усугубляет то, что в следующем месяце Киеву придется начать платить по кредитам и счетам, взятым за время военных действий, считает Алексей Мухин."Начинается процесс выкачивания средств из Украины и это усугубляет ситуацию вокруг Зеленского невероятным образом. Мне кажется, что это делается потому, что Зеленский в последнее время позволял себе много строптивости и не был послушным орудием в руках Западных стран, а сейчас будет", – объяснил политолог.Запланированная на июнь "мирная конференция" в Швейцарии, в этой связи может быть попыткой легитимизации Зеленского, считает он.Все сценарии развития событий, которые сейчас есть у Украины – неутешительны, подчеркнул он. Кроме того, украинская трагедия по-прежнему грозит России существованием своеобразного аналога Исламского государства* под боком у России, а Европе – огромной гуманитарной катастрофой в самом центре континента.Всеобщий электоральный период и украинизация ЕвропыДиректор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев в свою очередь подчеркнул, что разговоры о легитимности Зеленского в целом достаточно условны, так как любая власть после государственного переворота – Майдана 2014-го года, – по меньшей мере сомнительна, даже если была установлена не стихийно, как в случае с Александром Тупчиновым, а с имитацией неких демократических процессов, как в случае с Порошенко и Зеленским.Президентские выборы, прошедшие в марте в России, могут быть противопоставлены политическим брожениям, происходящим в Европе, так как четко продемонстрировали устойчивость политической системы, считает он."Вскоре пройдут выборы в Европарламент. Европейский союз очень сильно втянут в конфликт на Украине, фактически является ее актором. Те силы, которые обычно принято называть евроскептиками, очевидно обладают всеми шансами на то, чтобы укрепить свои позиции, а это соответственно означает дополнительные проблемы в виде единства Европы перед лицом "угрозы с Востока", как они говорят.Последние события, связанные с покушением на [Роберта] Фицо, угрозы в адрес [Александра] Вучича, [Виктора] Орбана, говорят о том, что есть те несогласные, кто выступает внутри ЕС за путь национального суверенитета, а Европа сопротивляется процессу насильственной украинизации.С другой стороны, заказчики, лишая европейские страны суверенитета и украинизируя их, пытаются расширить плацдарм наступления на Россию, так как Украина сама никак не может справиться", – говорит Пантелеев.Выборы в Европарламент, по его мнению, покажут существующий в Европе конфликт между национальными государствами и евробюрократией и стоящими за ней, направляющими ее действия, глобалистскими элистами.Этот кризис будет только усиливаться, уверен Пантелеев.Зеленский – военный преступник и враг, но эффективныйИменно это, а не его соблюдение, даже если и условное, украинских законов важно, считает историк Игорь Шишкин.Легитимность Зеленского зачастую упоминается в том контексте, что на Украине должен быть кто-то, кто официально подпишет капитуляцию, напомнил историк, но привел в пример капитуляцию нацистской Германии, подписанную в 1945 году фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем.То, что позже, по приговору Нюрнбергского суда, Кейтель был повешен, не поставило под сомнение его подпись, напомнил Шишкин, как и не поставило под сомнение существование Третьего Рейха.Западные элиты, заинтересованные в дальнейшем продолжении конфликта, не будут признавать Зеленского нелегитимным, потому что он крайне эффективен для достижения их целей, считает эксперт."Уничтожение всего русского на Украине, уничтожение православной церкви, война с Россией до последнего украинца – пока эту задачу в интересах Запада никто не осуществлял эффективнее Зеленского. Да, в прошлом году провалилось стратегическое контрнаступление ВСУ, но больше трех месяцев Зеленский мог гнать украинцев на убой, уже прекрасно понимая, что оно провалилось.Но кровь лилась и лилась, тем самым он показал, что он крайне эффективен, а надо будет загнать на убой всех украинцев – он это сделает, не моргнув глазом", – объяснил он.Если же Зеленский в какой-то момент перестанет быть управляем и необходим, он всегда может "героически погибнуть, сражаясь с российской ДРГ, прорвавшейся в Киев", уверен Шишкин.Гегемония исчезлаЕще одной важной темой стала гибель президента Ирана Ибрахима Раиси и покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который все еще находится в больнице. В этой связи эксперты обсудили международную обстановку.Все последние десятилетия США строили свою гегемонию в мире, но теперь она исчезла, отметил Мухин. Неожиданно появившиеся хуситы могут пошатнуть спокойствие глобальной экономической системы, а страны, которые строят многополярный мир – это не денежные, а ресурсные страны, для которых не имеет значения доллар – главный козырь в рукаве США."Проблема нынешнего момента в том, что мы применяем слова "споткнулись о хуситах", "произошло внезапно", то есть процесс хаотизации набирает обороты и эта высокая степень конфликтности в разных регионах мира является отражением глобальности тех проблем, которые все пытаются развязать, но не получается. Момент иррационализма в международных отношениях нужно всегда держать в голове", – сказал Пантелеев.Украина – только один, хотя и немаловажный фактор, происходящих в мире глобальных процессов и перемен, считают эксперты."Главное, что нам нужно постоянно помнить и повторять, в том числе, и в информационном пространстве, что мы боремся за наше существование как народа, государства, цивилизации, и сегодня освобождаем те земле и тот народ, который является частью нас самих. Это наша правда, за которую мы боремся. А у нас высокая степень витальности: мы не только боремся за жизнь, но мы будем жить и будем побеждать", – подчеркнул Пантелеев.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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эксклюзив, украина, россия, европа, игорь шишкин, алексей мухин, миа "россия сегодня", европарламент
Эксклюзив, Украина, Россия, Европа, Игорь Шишкин, Алексей Мухин, МИА "Россия сегодня", Европарламент

ИГ* для России и чудовищная гуманитарная катастрофа в центре Европы. Эксперты о будущем Украины

16:36 21.05.2024 (обновлено: 16:38 21.05.2024)
 
Зеленский в НАТО
Зеленский в НАТО
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Для России с сегодняшнего дня президента на Украине в принципе нет – таков был главный тезис, прошедшей накануне в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" конференции "Украина: сценарии развития ситуации"
В обсуждении приняли участие гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев и историк Игорь Шишкин.
Конференция прошла в последний день легитимного правления президента Украины Владимира Зеленского: согласно Конституции страны, 21 мая, во вторник, его срок истекает, а народ Украины должен голосовать за нового главу государства.
Однако если пятый украинский президент, Пётр Порошенко, только предпринял неудачную попытку сорвать выборы и остаться президентом навсегда, Зеленскому на данный момент это удалось: украинский Конституционный суд так и не дал разъяснения о легитимности его полномочий, а во всем мире сделали вид, что соблюдение конституционных прав граждан Украины – незначительная деталь.
Участники конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" апеллировали к словам президента России Владимира Путина в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии его первого визита после инаугурации:
"Западные элиты упорно пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы.
Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов. Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы", – сказал президент Путин китайским журналистам.
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Ситуацию с окончанием условной легитимности Зеленского и введением на Украине тотальной мобилизации, из-за чего мужчины бегут, а города – пустеют, усугубляет то, что в следующем месяце Киеву придется начать платить по кредитам и счетам, взятым за время военных действий, считает Алексей Мухин.
"Начинается процесс выкачивания средств из Украины и это усугубляет ситуацию вокруг Зеленского невероятным образом. Мне кажется, что это делается потому, что Зеленский в последнее время позволял себе много строптивости и не был послушным орудием в руках Западных стран, а сейчас будет", – объяснил политолог.
Запланированная на июнь "мирная конференция" в Швейцарии, в этой связи может быть попыткой легитимизации Зеленского, считает он.
Все сценарии развития событий, которые сейчас есть у Украины – неутешительны, подчеркнул он. Кроме того, украинская трагедия по-прежнему грозит России существованием своеобразного аналога Исламского государства* под боком у России, а Европе – огромной гуманитарной катастрофой в самом центре континента.
Всеобщий электоральный период и украинизация Европы
Директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев в свою очередь подчеркнул, что разговоры о легитимности Зеленского в целом достаточно условны, так как любая власть после государственного переворота – Майдана 2014-го года, – по меньшей мере сомнительна, даже если была установлена не стихийно, как в случае с Александром Тупчиновым, а с имитацией неких демократических процессов, как в случае с Порошенко и Зеленским.
Президентские выборы, прошедшие в марте в России, могут быть противопоставлены политическим брожениям, происходящим в Европе, так как четко продемонстрировали устойчивость политической системы, считает он.
"Вскоре пройдут выборы в Европарламент. Европейский союз очень сильно втянут в конфликт на Украине, фактически является ее актором. Те силы, которые обычно принято называть евроскептиками, очевидно обладают всеми шансами на то, чтобы укрепить свои позиции, а это соответственно означает дополнительные проблемы в виде единства Европы перед лицом "угрозы с Востока", как они говорят.
Последние события, связанные с покушением на [Роберта] Фицо, угрозы в адрес [Александра] Вучича, [Виктора] Орбана, говорят о том, что есть те несогласные, кто выступает внутри ЕС за путь национального суверенитета, а Европа сопротивляется процессу насильственной украинизации.
С другой стороны, заказчики, лишая европейские страны суверенитета и украинизируя их, пытаются расширить плацдарм наступления на Россию, так как Украина сама никак не может справиться", – говорит Пантелеев.
Выборы в Европарламент, по его мнению, покажут существующий в Европе конфликт между национальными государствами и евробюрократией и стоящими за ней, направляющими ее действия, глобалистскими элистами.
Этот кризис будет только усиливаться, уверен Пантелеев.
Зеленский – военный преступник и враг, но эффективный
Именно это, а не его соблюдение, даже если и условное, украинских законов важно, считает историк Игорь Шишкин.
Легитимность Зеленского зачастую упоминается в том контексте, что на Украине должен быть кто-то, кто официально подпишет капитуляцию, напомнил историк, но привел в пример капитуляцию нацистской Германии, подписанную в 1945 году фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем.
То, что позже, по приговору Нюрнбергского суда, Кейтель был повешен, не поставило под сомнение его подпись, напомнил Шишкин, как и не поставило под сомнение существование Третьего Рейха.
Западные элиты, заинтересованные в дальнейшем продолжении конфликта, не будут признавать Зеленского нелегитимным, потому что он крайне эффективен для достижения их целей, считает эксперт.
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"Уничтожение всего русского на Украине, уничтожение православной церкви, война с Россией до последнего украинца – пока эту задачу в интересах Запада никто не осуществлял эффективнее Зеленского. Да, в прошлом году провалилось стратегическое контрнаступление ВСУ, но больше трех месяцев Зеленский мог гнать украинцев на убой, уже прекрасно понимая, что оно провалилось.
Но кровь лилась и лилась, тем самым он показал, что он крайне эффективен, а надо будет загнать на убой всех украинцев – он это сделает, не моргнув глазом", – объяснил он.
Если же Зеленский в какой-то момент перестанет быть управляем и необходим, он всегда может "героически погибнуть, сражаясь с российской ДРГ, прорвавшейся в Киев", уверен Шишкин.
Гегемония исчезла
Еще одной важной темой стала гибель президента Ирана Ибрахима Раиси и покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который все еще находится в больнице. В этой связи эксперты обсудили международную обстановку.
Все последние десятилетия США строили свою гегемонию в мире, но теперь она исчезла, отметил Мухин. Неожиданно появившиеся хуситы могут пошатнуть спокойствие глобальной экономической системы, а страны, которые строят многополярный мир – это не денежные, а ресурсные страны, для которых не имеет значения доллар – главный козырь в рукаве США.
"Проблема нынешнего момента в том, что мы применяем слова "споткнулись о хуситах", "произошло внезапно", то есть процесс хаотизации набирает обороты и эта высокая степень конфликтности в разных регионах мира является отражением глобальности тех проблем, которые все пытаются развязать, но не получается. Момент иррационализма в международных отношениях нужно всегда держать в голове", сказал Пантелеев.
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Украина – только один, хотя и немаловажный фактор, происходящих в мире глобальных процессов и перемен, считают эксперты.
"Главное, что нам нужно постоянно помнить и повторять, в том числе, и в информационном пространстве, что мы боремся за наше существование как народа, государства, цивилизации, и сегодня освобождаем те земле и тот народ, который является частью нас самих. Это наша правда, за которую мы боремся. А у нас высокая степень витальности: мы не только боремся за жизнь, но мы будем жить и будем побеждать", – подчеркнул Пантелеев.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
 
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