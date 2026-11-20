https://ukraina.ru/20261120/geopoliticheskiy-podranok-pochemu-zelenskiy-mozhet-ustroit-novuyu-volnu-terrora-1084614488.html

"Геополитический подранок": почему Зеленский может устроить новую волну террора

"Геополитический подранок": почему Зеленский может устроить новую волну террора - 20.11.2026 Украина.ру

"Геополитический подранок": почему Зеленский может устроить новую волну террора

Владимир Зеленский, понимая близость своего политического конца, может устроить новую волну террора. Он будет действовать самыми страшными методами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев

2026-11-20T06:21

2026-11-20T06:21

2026-11-20T06:21

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Политолог назвал Зеленского "геополитическим подранком" и заявил, что глава украинского режима может "натворить больших бед" не только в России, но и в Европе и даже в США. В качестве причины Евстафьев указал на личную ненависть Зеленского к президенту США Дональду Трампу."Нет ничего страшнее, чем человек, который кусает руку дающего. И Зеленский сейчас попытается это сделать. Слишком велика у него личная ненависть к Трампу. И США надо будет что-то делать", — отметил политолог.Евстафьев заявил, что перед концом такой войны, "которая вышла за пределы допустимых норм и правил", Зеленский способен на все.Эксперт подчеркнул, что Зеленский строил свою власть на создании на Украине "откровенно нацистского и тоталитарного режима". По мнению Евстафьева, осознание близости своего конца может сделать его действия особенно жестокими."Такой человек, понимая близость своего конца, будет кровавым. Он будет действовать самыми страшными методами. К этому надо отнестись всерьез и принять к сведению в плане личной гражданской ответственности", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью на тему Украины — в материале "Дмитрий Табачник: Для лидеров Европы финансовая помощь Украине стала гигантской схемой по отмыванию денег" на сайте Украина.ру.

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