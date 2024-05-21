Зеленский процитировал Ленина и призвал Запад к участию в войне - 21.05.2024 Украина.ру
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Зеленский процитировал Ленина и призвал Запад к участию в войне
Зеленский процитировал Ленина и призвал Запад к участию в войне - 21.05.2024 Украина.ру
Зеленский процитировал Ленина и призвал Запад к участию в войне
На фронте сложилась самая худшая для Украины за всю СВО ситуация, заявил Владимир Зеленский журналистам в Киеве
2024-05-21T10:29
2024-05-21T10:29
новости
владимир зеленский
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Владимир Зеленский от имени президента Украины пожаловался иностранным журналистам на медлительность в поставках западного оружия. Во всем мире боятся эскалации, но к гибели украинцев уже привыкли, заявил он журналистам Reuters. Зеленский назвал текущую ситуацию на фронте одной из самых сложных за все время специальной военной операции. Для ее описания он прибегнул к книге декоммунизированного на Украине Владимира Ленина "Шаг вперёд, два шага назад (Кризис в нашей партии)", изданной в 1904 году, но дальше названия не рискнул зайти."Каждое решение, к которому мы, а потом и все вместе, приходим, опаздывает примерно на год. Но это то, что есть: один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад. Поэтому нам нужно немного изменить парадигму", - сказал он. В Донбассе, продолжил Зеленский, идут мощные бои. "Никто даже не замечает, что на востоке страны боёв на самом деле больше, конкретно на донбасском направлении: Курахово, Покровск, Часов Яр", сказал он. Зеленский призвал руководителей стран Запада прислать ему минимум 130 самолетов, желательно F-16, призвал самим перехватывать российские ракеты над территорией Украины. "Зеленский подталкивает союзников к увеличению помощи и участию в войне", сделали вывод журналисты.Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Через пять лет, 20 мая 2024 года, срок его полномочий истек. Украинские власти под его руководством отказались проводить новые выборы главы государства, ссылаясь на военный конфликт с Россией.
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новости, владимир зеленский, украина, харьков, запад, поставки, ленин
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Запад, поставки, Ленин

Зеленский процитировал Ленина и призвал Запад к участию в войне

10:29 21.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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На фронте сложилась самая худшая для Украины за всю СВО ситуация, заявил Владимир Зеленский журналистам в Киеве
Владимир Зеленский от имени президента Украины пожаловался иностранным журналистам на медлительность в поставках западного оружия. Во всем мире боятся эскалации, но к гибели украинцев уже привыкли, заявил он журналистам Reuters.
Зеленский назвал текущую ситуацию на фронте одной из самых сложных за все время специальной военной операции. Для ее описания он прибегнул к книге декоммунизированного на Украине Владимира Ленина "Шаг вперёд, два шага назад (Кризис в нашей партии)", изданной в 1904 году, но дальше названия не рискнул зайти.
"Каждое решение, к которому мы, а потом и все вместе, приходим, опаздывает примерно на год. Но это то, что есть: один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад. Поэтому нам нужно немного изменить парадигму", - сказал он.
В Донбассе, продолжил Зеленский, идут мощные бои. "Никто даже не замечает, что на востоке страны боёв на самом деле больше, конкретно на донбасском направлении: Курахово, Покровск, Часов Яр", сказал он.
Зеленский призвал руководителей стран Запада прислать ему минимум 130 самолетов, желательно F-16, призвал самим перехватывать российские ракеты над территорией Украины. "Зеленский подталкивает союзников к увеличению помощи и участию в войне", сделали вывод журналисты.
Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Через пять лет, 20 мая 2024 года, срок его полномочий истек. Украинские власти под его руководством отказались проводить новые выборы главы государства, ссылаясь на военный конфликт с Россией.
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