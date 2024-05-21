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Легитимный или легальный: у Зеленского истек президентский срок

Легитимный или легальный: у Зеленского истек президентский срок - 21.05.2024 Украина.ру

Легитимный или легальный: у Зеленского истек президентский срок

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского 20 мая истек. Новые выборы не назначены, состояние войны не объявлено, а значит нынешний глава страны продолжает исполнять свои обязанности.

2024-05-21T09:13

2024-05-21T09:13

2024-05-21T09:13

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Конституция на этот счет дает разные трактовки и решить вопрос легитимности и легальности нынешней украинской власти мог бы Конституционный суд. Но он заблокировал. Президент Владимир Путин подчеркивал неоднократно, что Россию волнует вопрос легитимности президента Украины после 20 мая. "По поводу легитимности – на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины... Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать Конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины", – сказал президент России на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Что по этому поводу думаю эксперты – в обзоре соцсетей.Политолог Вадим ТрухачевНу утратил Зеленский легитимность. И что меняется? Что изменится, если его устранят или задвинут подальше? На фронтах СВО, в плане политики Запада, настроений на Украине? Ничего. Не надо на нём зацикливаться.Украинский журналист Макс НазаровПо легитимности зафиксируем: Владимир Зеленский легитимный президент по закону и Конституции - это факт и это законная легитимность. Юристы, политологи, политики говорят мне, что законная легитимность работает только в том случае, если есть демократическая (народная) легитимность (как ее проверить в условиях войны, когда один марафон и подконтрольная социология - вопрос). Сейчас законную и народную легитимность Зеленского под сомнение не осмелился поставить ни Путин, ни Порошенко (это фиксируем), а значит - Зеленский действительно будет легитимным президентом до конца войны (ну или до момента пока какие-то силы не начнут качать Банковую). Но главным остается вопрос - а если война будет длиться годами? Прям еще три-пять лет? (А нынешнее положение дел намекает именно на это) и ответ на этот вопрос раскрывает всю проблему происходящего: и по закону и по народу.Политический аналитик Александр НосовичВ первый день просроченной легитимности Владимира Зеленского пора подвести итоги, в каком состоянии Украина к этому дню подошла: 1. Ещё до нового драконовского закона об ужесточении мобилизации пошли все признаки перерастания войны "антиимпериалистической" в войну гражданскую. Боевые действия ведутся не только на фронте, но и на улицах украинских городов. Военкомы нападают на призывников, призывники режут ножами военкомов, тётки в маршрутах отбивают парней от облавщиков, в прикарпатских сёлах линчуют доносчиц, которые передают данные об уклонистах. Стала притчей во языцех река Тиса, в которой массово тонут мужчины, бегущие в Румынию от мобилизации. Украинское общество ведёт партизанскую войну против режима Зеленского, которому осталось жить ровно столько, сколько длится война; 2. Легендарная Криворожсталь – один из крупнейших металлургических заводов мира, приватизация которого зятем Кучмы в своё время стала триггером "оранжевой революции", оказался в воюющей стране на грани остановки производства из-за мобилизации рабочих. При этом букмекерские конторы, онлайн-казино и стриптиз-бары признаются Кабмином предприятиями критической инфраструктуры и получают бронь от мобилизации. Нет иных объяснений этого явления, кроме коррупции. От этого брожение в обществе, угасание патриотической эйфории, повальный уклонизм и справедливые вопросы, а за что, собственно, украинцы воюют?; 3. Очередная попытка западных кураторов проекта Украина - Анти Россия спасти его, переломив нынешние тенденции с помощью эскалации, в очередной раз провалилась из-за оперативного военно-промышленного превосходства России не только над Украиной, но и над НАТО. США, Великобритания и Германия подчеркнули, что прямой войны с Россией не хотят, по поставкам и использованию их оружие возможности Киева ограничены, и воевать Украина и дальше будет одна; 4. Новости, о которых почему-то почти не пишут в России - регулярные и длительные отключения электричества на Украине. Киев и другие крупные города целями днями сидят без света. Энергетическая инфраструктура, структура страны разрушена и не выдерживает даже обычных нагрузок; 5. В Киеве поиски внутреннего заговора, активное деление верхушки на своих и чужих, формирование оппозиционной коалиции вокруг Залужного и всё более заметные антизападные ноты в риторике Зеленского. Который не только достал западных спонсоров чисто по-человечески, но, главное, оказался неспособен выстроить жизнеспособную систему, которая смогла бы обеспечить выживаемость Украины как АнтиРоссии. По всем признакам этот сезон трагического украинского сериала стремительно движется к завершению.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаНачнем с того, что везде и всегда действует принцип непрерывности власти. Звание Президента пожизненное, а пока нет нового Президента старый "исполняет полномочия"... Решения КСУ нет, но оно когда нить будет... равно как и решение о бездеятельности ЦИК, которая должна руководствоваться КУ (Конституцией Украины), а не нормой измененного монобольшинством закона... да еще и будучи сама назначенной от монобольшинства... КУ по разному ПРЯМО предписывает Парламенту и Президенту выборы во время ВП (Военного положения)... О запрете выборов Президента там ни слова. НО! Нет решения КСУ... нет решения по бездеятельности ЦИК. Будет ли Президент принят на международке? Думаю да, ибо см. написанное выше. Будут ли им подписаны соглашения? Думаю нет. Представьте ситуацию. На пальцах. В КУ написано, что Жизнь - наивысшая ценность, а Рада, к примеру, принимает Закон, что Жизнь - это вообще фикция и всех убить. Явно не конституционный Закон... Но... ДО решения КСУ он вполне актуален и подлежит исполнению... Конечно, потом будет и решение и откат... Так вот сейчас просто начинается та "серая зона", когда закон действует, но очевиден неизбежный его откат... и не важно когда... Это значит, что ВСЕ действия (обратимые и необратимые) будут неизбежно пересмотрены. Это и накладывает отпечаток. Каждый исполнитель Закона так или иначе задумается о последствиях в будущем. Это образно... Но передает ситуацию с переговорами, договорами и прочими документами, требующими подпись. Будет ли легитимацией иностранный прием? Нет... ибо не требуется дополнительная легитимация. Но будет ли что либо подписано? Думаю тоже нет. Период "ни живой ни мертвый"... Страны коалиции США будут принимать поговорить... страны колеблющиеся и анти США - нет... Для РФ Президент и раньше не рассматривался стороной переговоров и подписи... Станет ли голубая кровь красной? Думаю да... и это кардинально изменит расклад ибо теперь вопросы безопасности будут доминировать и накладывать свой отпечаток... 100% начнется внутренняя (незаметная) политическая турбулентность в Раде и в политике... Рано или поздно всплывут и разницы между ВП (военное положение – ред.) и СВ (состояние войны- ред.)... между збройной и военной агрессией, терминологией Указов и многое другое... Удар по встрече Греческого Премьера и Президента в Одессе не прошел бесследно... и теперь заиграет новыми красками как предупреждение другим... Швейцария уже точно ничем не закончится ибо как оказалось официально мы ждем только: - Судоходство и торговля... - Не бить по АЭС и ТЯО... - Обмен пленными... ТЯО РФ вынесет за скобки ибо Ф-16... а остальное и так на разных площадках идет. Теперь есть только 1 вариант - переход на уровень переговоров стран обладателей ЯО... а это возможно только при "негативном" сценарии событий в Украине на поле боя... Как не прискорбно, но вся Математика сыграет. С Украинцами или без... и теперь это геополитическое решение уже не в наших руках. Да начнутся голодные игры.Журналист Семен УраловОб утрате Зеленским легитимности Дата 21 мая успела стать одним из мемов 2024 года применительно к украинской повестке — как день окончания президентских полномочий Владимира Зеленского. Однако по факту Владимир Зеленский перестал быть президентом Украины ещё в 2019 году. Это не мем, зато это факт. Причём он сам признался в этом ещё в 2023 году, в интервью журналу Spiegel — когда озвучил свой тогдашний отказ выполнять Минские соглашения. Озвучил всем сторонам этих соглашений: Франции, ФРГ и РФ. В 2019-м украинцы голосовали не просто за кандидатов, но за их программы. Порошенко шёл на выборы с программой войны (армия и война были одной из трёх ключевых тем его кампании: “Армия, язык, вера”), Зеленский шёл с программой мира. И на неё, а не на свой смазливый актёрский фейс он получил мандат от ¾ избирателей. Отказ от мира в пользу войны равен утрате этого мандата. Поэтому сегодня мы лишь вспоминаем то, что случилось ещё в конце 2019-го, не более.Политолог Михаил КарягинПредставления ряда источников о том, что 21 мая в 00:00 часов легитимность В.Зеленского превратится в тыкву, Офис президента – в мышей, а М.Подоляк обратно в крысу, выглядят довольно наивно и проистекают из фундаментального заблуждения относительно понятий легитимности и легальности. И журналисты, и политики, и даже некоторые эксперты зачастую отождествляют понятие легальности (законности) и легитимности (общественного согласия на власть). Из теории политики мы знаем, что власть, таким образом, может состоять из четырех комбинаций этих феноменов: ➖➖нелегальная и нелегитимная➕➖легальная и нелегитимная➖➕нелегальная и легитимная➕➕легальная и легитимнаяСоответственно, 21 мая у Зеленского и его офиса наступает серьезный кризис легальности, а не легитимности власти. Если бы легитимность Зеленского, по классификации М.Вебера, базировалась на рационально-легальных основаниях, тогда бы проблемы с легальностью потянули за собой и проблемы с легитимностью, но это не так. Зеленский стал президентом, эксплуатируя харизматический тип легитимности. После начала СВО этот тип легитимации был выкручен на максимум, и Зеленский держался и держится исключительно за счет него. Выводы. Фокус внимания должен быть нацелен совершенно на другие аспекты. В условиях существующих проблем с рейтингом В.Зеленского, непопулярной мобилизации, растущей усталости граждан, перебоев с электроснабжением и прочих факторов ставка на харизматический тип легитимации становится все более рискованной. В случае дестабилизации внутриполитической обстановки и чрезвычайной эрозии консенсуса вокруг Зеленского его Офис не сможет использовать насилие, аргументируя это наличием на то легальных оснований. После 21 мая Зеленский и его команда становятся крайне уязвимыми к любой внутриполитической дестабилизации. И именно это является важным.Об итогах пятилетнего президентства Зеленского можно прочитать в статье Василия Стоякина Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства

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