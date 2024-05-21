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Будьте готовы к смерти. "Синий кит" или "Зомбиленд": кто и во что играет на улицах Украины?

Будьте готовы к смерти. "Синий кит" или "Зомбиленд": кто и во что играет на улицах Украины? - 21.05.2024 Украина.ру

Будьте готовы к смерти. "Синий кит" или "Зомбиленд": кто и во что играет на улицах Украины?

Мобилизация на Украине давно превратилась в игру в догонялки, а героями Украины на неофициальном уровне становятся мужчины, которые смогли сбежать из страны или дать отпор военным. Об этом в статье “Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации” рассказал ее автор Дмитрий Ковалевич

2024-05-21T06:45

2024-05-21T06:45

2024-05-21T06:45

украина

сша

киев

энтони блинкен

ес

уклонисты

река

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В свою очередь украинский telegram-канал "Рубикон" сравнил мобилизацию на Украине с американской постапокалиптической комедией "Добро пожаловать в Zомбиленд", где прописаны 33 правила выживания в мире зомби.Некоторые из них гласят: "Будь в форме. Чаще всего, при встрече с зомби вам придется очень много бегать. Однако если вы страдаете ожирением или не обладаете хорошей физической подготовкой, будьте готовы к смерти от живого трупа", а также “Банальное умение быстро бегать спасет вас от мобилизации с вероятностью в 90%.”Однако порой потенциально мобилизуемые украинцы пытаются избежать поездки на фронт и вплавь, через реку Тиса, которая приобрела большую популярность среди уклонистов за последние два года. Сотни мужчин призывного возраста пытаются переплыть ее в надежде ускользнуть от рук военкомов. Некоторые даже покупают специальное снаряжение: гидрокостюмы, ласты и подводные турбины. По словам пограничников, мужчины готовы плыть и брасом по быстротечной реке, несмотря на ледяную воду.Более того, некоторые подходят к подобному побегу с особым творчеством и креативом. Так, 29-летний житель украинской Коломыи прикинулся ребенком, чтобы попасть за границу. Пользуясь своим небольшим ростом, он надел детскую розовую шапочку и поплыл на надувном матрасе через Тису.Несмотря на периодические смерти мужчин в этой реке, на Украине один из спортивных центров решил, так скажем, хайпануть на этой теме, простыми словами – привлечь внимание посредством рекламы, разместив в соцсетях слоган: “Плывем в новую жизнь в ЕС! С нами ваш малыш сможет переплыть даже Тису!”. Таким образом, посетителей зазывали посетить бассейн .Тем временем на Украине все равно круглосуточно придумывают всё новые и новые кары для уклонистов. Какое наказание предложил госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Киев, вы можете узнать в статье Дмитрия Ковалевича “Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации”.

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украина, сша, киев, энтони блинкен, ес, уклонисты, река