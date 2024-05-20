https://ukraina.ru/20240520/1055166285.html

Гибель президента Ирана, годовщина Зеленского. Главное на Украине на утро 20 мая

Гибель президента Ирана, годовщина Зеленского. Главное на Украине на утро 20 мая - 20.05.2024 Украина.ру

Гибель президента Ирана, годовщина Зеленского. Главное на Украине на утро 20 мая

Украинцев озаботила гибель президента Ирана Эбрахима Раиси. Исполнилось пять лет с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского

2024-05-20T09:51

2024-05-20T09:51

2024-05-20T11:15

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Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в результате крушения вертолёта, сообщило агентство Mehr."Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолётом... Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолёта в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших", — указывалось в сообщении агентства.Кроме Раиси и Абдоллахиана, на борту судна находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолёта и один охранник.Информацию о гибели Раиси и всей делегации подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.Ранее, 19 мая, стало известно о происшествии в иранском Восточном Азербайджане. Один из трёх вертолётов кортежа президента Ирана совершил, как тогда сообщали СМИ, жёсткую посадку. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. Спасательная операция осложнялась погодными условиями и рельефом местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправило в Иран группировку спасателей. В её состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Беспилотник на поиски Раиси и других пассажиров вертолёта отправила Турция. МЧС Азербайджана выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции.После известий о гибели Раиси свои соболезнования выразили политики и публичные лица по всему миру: премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Венесуэлы Николас Мадуро. Также соболезнования выразило министерство иностранных дел Белоруссии.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что следствие разберётся в причинах произошедшего."Крушение вертолета, перевозившего Президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Исламской Республики Хосейна Амир Абдоллахиана, - огромная трагедия. С тревогой следили за поисками в надежде на то, что они живы. Но по последним сообщениям, все пассажиры борта стали жертвами страшнейшей аварии. Что стало её причиной – погодные условия или преступный умысел – разберется следствие. Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий. Самые глубокие соболезнования иранскому народу, родным и близким погибших! Невосполнимая утрата! Скорбим вместе с ИРИ!" - отметил Слуцкий.Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян также выразила соболезнования."Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана", - написала она в своём телеграм-канале.Израиль заявил, что непричастен к произошедшему. Как сообщили израильские СМИ, Израиль непублично дал понять другим странам, что "не имеет никакого отношения" к падению вертолёта Раиси.Пристально следят за происходящем в Иране на Украине. Телеграм-канал "ЗеРада", отвечая на вопрос о связи происшествия в Иране с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за якобы их "пророссийскости" указал, что речь идёт о том, что оба лидера противостояли глобалистам."Во-первых, они не из "российского лагеря". Корректнее назвать Фицо - не западным, а Раиси — антизападным. Во-вторых, Запад давно практикует устранение неугодных лидеров любыми способами. Пакистанский премьер Хан, который приехал в РФ сразу после начала СВО, - в тюрьме с женой. Японец Абэ, который хотел решить вопрос с мирным договором с РФ — убит. Фицо — ясно. Раиси — ждём. Это все люди, которые так или иначе не разделяли политику глобалистов. В-третьих, не стоит делать скоропалительных выводов по крушению вертолёта. Ситуация на Ближнем Востоке и так хуже некуда", - отмечал канал в ночь на 20 мая.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - обратил внимание на реакцию США."Заметьте как американцы сразу действуют. 1. Вбрасывают, что Президент Ирана погиб (информация от источников, как заявляют американские журналисты). 2. Американские Сенаторы, ЛОМы, журналисты, заявляют, что источники в разведке сообщили, что отсутствуют доказательства "враждебной деятельности", которая стала причиной крушения иранского вертолета президента Ирана. Скорее всего, американцы уже знают, кто, что и когда. Просто сейчас вбрасывают нужные месседжи, чтобы отвести подозрения от себя и, конечно, Израиля. Это делается по причине того, что США необходимо запустить внутренний раскол Ирана, а не его консолидацию. Убийство западными агентами иранского лидера, только объединит страну. Обычная трагедия, запустит дележку власти, раскол элит и т. д.", - указывалось в публикации этого канала.Официально Украина пока никак не прокомментировала трагедию в Иране.Истечение легитимностиПять лет назад состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского."Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали", - обещал он во время инаугурационной речи в 2019 году.Также в речи он заявлял, что нельзя делить украинцев на правильных и неправильных."Мы все украинцы: не существует больших или меньших, правильных или неправильных", - говорил Зеленский.В своей речи он использовал и русский язык, подчеркнув, что именно на этом языке в том числе и говорят солдаты Вооружённых сил Украины.Он также обещал закончить боевые действия в Донбассе."Наша первостепенная задача – прекращение огня в Донбассе. Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей? Могу заверить – для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на всё. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий. Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу", - заявлял в 2019 году Зеленский.Он также призывал украинцев возвращаться на Украину из-за границы."Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где существуют честные и прозрачные правила игры. Одни для всех", - обещал во время инаугурации Зеленский.Сегодня его речь контрастирует с делами.При этом данный "юбилей" запустил и обсуждение о легитимности Зеленского, ведь сегодня истекает 5-летний срок его президентских полномочий.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал, какими полномочиями теперь обладает Зеленский."Сегодня исполняется 5 лет со дня вступления Владимира Зеленского в должность президента. По Конституции Украины срок президентских полномочий — 5 лет, и это значит, что по их истечении юридически он становится либо совсем нелегитимным, то есть попросту узурпатором, либо ограниченно легитимным, то есть имеющим полномочия которые имеет и. о. президента. Конституционный суд мог бы дать ответ на этот вопрос, но его никто не спрашивал. Принять за основу вариант узурпаторства и, следовательно, предпринимать некоторые соответствующие действия на Украине пока не готовы, поэтому рассмотрим вариант перехода Зеленского в статус и. о. Об этом варианте говорил не так давно экс-спикер Рады Дмитрий Разумков", - указал он.По его словам, Конституция Украины, хоть и описывает и полномочия и. о. президента страны, но не применительно к ситуации Зеленского."Итак, что может и чего не может и.о президента? В Конституции об этом говорится лишь относительно ситуации, когда президент досрочно уходит с должности, а обязанности президента исполняет спикер. Думаю, вопрос с Зеленским надо рассматривать по аналогии. Согласно ст. 112 Конституции ставший и. о. президента не имеет полномочий, предусмотренных пунктами 2, 6–8, 10–13, 22, 24, 25, 27, 28 статьи 106 Основного закона страны, в которых содержится весь набор президентских прав. И наверняка как раз, исполняя полномочия президента, изложенные в этих пунктах, будет превышать полномочия. Например, согласно п.24 президент присваивает высшие воинские и специальные звания, а согласно п.25 награждает гос. наградами. Сейчас Зеленский несколько раз в месяц присваивает генеральские звания, а указы о награждении украинских военных выходят по несколько раз в неделю. Ясно, что он будет и дальше это делать. Поскольку большинство людей падки на награды, а раздает их Зеленский щедро, таким способом он будет рассеивать сомнения в своей легитимности в силовых структурах. А если наградные указы воспримут в обществе спокойно (обычно они ведь большого внимания не привлекает), Зеленский может расценить этот прецедент как карт-бланш на дальнейшие нелегитимные действия", - указал Царёв.По словам экс-нардепа, важнее всего другой пункт."Для нас же важнее всего п.6. Он касается полномочий президента по назначению референдума. Так, без соответствующего указа главы государства нельзя ни внести поправки в три ключевых раздела Конституции (эти изменения помимо решения Рады требуют и всенародного волеизъявления), ни назначить любой референдум. А ведь серьёзная договоренность с Россией о мире вполне может потребовать её подкрепления народным голосованием, возможно и не одним. Но в дальнейшем, когда снимется острая фаза войны, Киев может попробовать обнулить эту договоренность подобно Минским соглашениям. Только на этот раз с помощью Конституционного суда, у которого в истории уже есть прецеденты отмены норм основного закона. КС легко может признать, что референдум нелегитимен, поскольку был назначен лицом, не имеющим на то полномочий", - указал Царёв.Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского имеет важное значение и для России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, иран, эбрахим (ибрахим) раиси, владимир зеленский