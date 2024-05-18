https://ukraina.ru/20240518/1055142658.html

Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению

Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению - 18.05.2024 Украина.ру

Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению

Генассамблея ООН 23 мая рассмотрит проект резолюции по Сребренице. Этот документ содержит положение о безоговорочном осуждении отрицания "геноцида", который якобы совершили сербские бойцы в этом городе в 1995 году в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговины (БиГ)

2024-05-18T07:02

2024-05-18T07:02

2024-05-18T07:02

эксклюзив

сербия

оон

александр вучич

дмитрий кулеба

белград

россия

нато

резолюция

голосование

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Президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телеканала РТС 16 мая объяснил упорные попытки западных стран протолкнуть через ООН резолюцию, осуждающую сербов за "геноцид в Сребренице", словами маршала Жукова."Я смирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе никогда не простят нам их освобождения. Я не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент маленькой, но свободолюбивой страны",— сказал Вучич.Резолюция по Сребренице нужна коллективному Западу для того, чтобы оправдать собственные действия против сербов в период развала Югославии в 1990-е годы. Кульминацией этих действий стала военная операция НАТО против СР Югославии, которая продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 года.Cегодня мало кто упоминает об этом, но в конце августа 1995 года, задолго до бомбардировок Югославии, подразделения НАТО в БиГ начали военную операцию против боснийских сербов под названием "Обдуманная сила". В ходе кампании на территорию республики было сброшено свыше тысячи авиабомб и использовано более 10 тысяч тонн взрывчатки, в том числе применялись снаряды с обедненным ураном.За несколько недель до этого, в начале августа 1995 года, в Хорватии прошла операция по ликвидации Сербской Краины – непризнанного территориального образования под контролем хорватских сербов. Наступление хорватской армии сопровождалось убийствами и изгнанием сербских мирных жителей. По официальным данным, свои дома тогда покинули около 200-250 тыс человек.В годы Второй мировой войны (1941-1945), в период, о котором говорит Александр Вучич, в результате геноцида на территории оккупированного Королевства Югославия погибло до 800 000 человек ─ в основном сербов. Главным организатором уничтожения мирного сербского населения был фашистский режим усташей в Независимом Государстве Хорватия и немецкая оккупационная администрация.Сербская сторона признала, что в 1995 году в Сребренице в июле 1995 года произошло массовое убийство мусульманских боевиков, но не геноцид. Если ГА ООН проголосует за резолюцию, разработанную Германией, Францией, США и Руандой, мир не сможет докопаться до истины, так как любой пересмотр "официальной" версии о так называемом геноциде будет подвергаться осуждению международного сообщества.В телеинтервью 16 мая Вучич обещал гражданам Сербии, что он сделает все, чтобы сохранить честь страны, так как "запасного отечества" ни у кого из них нет. При этом Вучич высказал серьезные сомнения по поводу того, что Сербии удастся заручиться поддержкой достаточного числа членов ГА ООН, чтобы итог голосования по резолюции по Сребренице был в пользу Белграда. По его словам, давление, которое некоторые страны по этому поводу испытывают со стороны Берлина, Вашингтона и Лондона, не позволяет им поддержать Сербию."Некоторые страны, которые хотели воздержаться от голосования, методами давления заставили выступить против Сербии", - рассказал Вучич.Президент Сербии вряд ли преувеличивает, когда говорит о невиданном давлении, которое в вопросе будущего голосования в ООН испытывает не только его страна, но и другие страны, которые являются ее друзьями. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что голосование изначально должно было проводиться в начале мая, но уже не раз переносилось на более поздний срок. Однако если в итоге ГА ООН проголосует за резолюцию, это станет огромным провалом Александра Вучича и его политики "сидения на двух стульях" при медленном, но верном скольжении в сторону Запада.Эта политика не является оригинальным изобретением Вучича. И до него внешнеполитический курс Сербии зиждился на доктрине, в соответствии с которой Белград должен придерживаться военного нейтралитета и поддерживать одинаково хорошие отношения с главными международными партнерами – ЕС, Россией, Китаем и США.На практике Александр Вучич развил невероятное мастерство политической эквилибристики, которое давно уже стало интернет-мемом. Нельзя сказать, что это мастерство сербскому лидеру не пригодилось, так как его страна фактически полностью окружена государствами-членами Североатлантического альянса, как об этом любят напоминать сторонники сербского президента.Однако выбрав курс на евроинтеграцию, Сербия не смогла сохранить полностью нейтральную позицию. Медленно, но верно центр тяжести сербской политики стал смещаться в сторону евроатлантической зоны влияния, и, как бы абсурдно это ни звучало, это смещение в первую очередь нанесло урон не традиционным союзникам Сербии, таким, как Россия, а ее собственным национальным интересам.Прежде всего это коснулось суверенитета Сербии в южном крае Косово и Метохия, а теперь, как отметил сам Вучич, возникла угроза исчезновения сербской автономии в рамках Боснии и Герцеговины - Республики Сербской.По словам самого сербского лидера, первая и основная цель резолюции о Сребренице – это упразднение Республики Сербской и централизация Боснии и Герцеговины, а дальше ─ назначение Республики Сербской ответственной за войну в Боснии Герцеговине и взыскание репараций с Сербии.Речь идет о том, что признание со стороны ООН событий в Сребренице геноцидом позволит центральным властям в Сараево заявить, что сербская автономия была сформирована в результате планового уничтожения бошняков, и поднять вопрос о ее упразднении.Интеграция Сербии в Евросоюз является главным внешнеполитическим приоритетом страны - недавно об этом напомнил и новый премьер-министр Милош Вучевич при вступлении в должность. При этом на пути в ЕС Белграду придется выполнить ряд условий, несовместимых с защитой базовых национальных интересов, таких, как сохранение территориальной целостности - речь идёт о южном крае Косово и Метохия. В Брюсселе Косово уже сейчас рассматривается как отдельное "государство", и от Белграда требуется "нормализовать отношения" на уровне полного соблюдения суверенитета друг друга.Получается, что Сербия в ходе реализации свих внешнеполитических приоритетов должна попутно самоуничтожиться, отказавшись от выполнения одной из основных функций государства - защиты собственной территории. Это довольно необычная, биполярная ситуация, которая ведет или к капитуляции, или к отказу от выбранного курса.Что касается выбранной Вучичем внешнеполитической тактики поддержания видимого баланса между интересами западных партнеров Сербии с одной стороны, и России и Китая с другой, она довольно успешно срабатывала до начала специальной военной операции России в 2022 году и крайнего обострения отношений между Москвой и коллективным Западом.Позиция, в которой сербский лидер оказался после начала СВО, крайне неблагоприятна для проведения привычного ему внешнеполитического курса, но он пока изо всех сил старается показать, что и в новых обстоятельствах Белград сохраняет нейтральную позицию и готов одинаково интенсивно сотрудничать со всеми своими прежними партнерами. Однако когда эти партнеры между собой являются врагами, ситуация местами доходит до полного абсурда.Так, 7 и 8 мая с визитом в Сербию прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. По итогам визита между китайской и сербской сторонами был подписан весь пакет соглашений о сотрудничестве в различных областях, от экономики до науки и культуры, а также Совместное заявление о поднятии двухсторонних отношений с уровня стратегического партнерства на уровень "совместного будущего".Улицы Белграда еще были разукрашены китайскими флагами, когда 12 и 13 мая с визитом в сербскую столицу наведались супруга президента Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Как только Александр Вучич проводил украинских гостей, он поехал в Русский дом в Белграде для того, чтобы выступить с докладом на русском языке и рассказать о значимости борьбы против пересмотра истории. Любопытно, отправит ли Александр Вучич своего нового министра иностранных дел Марко Джурича в Москву после его вступления в должность или позовет в гости министра иностранных дел Сергея Лаврова? Ведь первым иностранным гостем, которого Джурич принимал в качестве главы сербской дипломатии, стал Дмитрий Кулеба.Но главный вопрос здесь не в том, кто ближе сердцу Вучича – Москва или Киев, а то, с чем он 23 мая выйдет перед собственными гражданами, если резолюция о Сребренице будет принята ГА ООН. Ведь президент Сербии, может, и смирился со своей политической судьбой, как он об этом заявил зрителям телеканала РТС. Но вопрос, смирились ли граждане Сербии с клеймом "геноцидного народа"?Если бы руководство страны не так сильно дрожало перед новым докладом Европейской комиссии о продвижении Сербии на пути к ЕС, может быть, и национальные интересы оно бы отстаивало более категорично.Больше о визите Зеленской и Кулебы в Белград читайте в материале "Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба

https://ukraina.ru/20240503/1054885787.html

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эксклюзив, сербия, оон, александр вучич, дмитрий кулеба, белград, россия, нато, резолюция, голосование, геноцид