Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу - 18.05.2024 Украина.ру
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Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу
Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу - 18.05.2024 Украина.ру
Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу
Запад выступает единым блоком, и главная задача для России и Китая сейчас - выиграть противостояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-05-18T04:00
2024-05-18T04:00
китай
россия
запад
владимир путин
пекин
москва
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Он добавил, что Россия и Китай не скрывают, что рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы.Ранее в интервью изданию Украина.ру китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что Китай не может просто так отмахнуться от требований американцев. Так как торговый оборот между Пекином и Вашингтоном составляет 750 млрд долларов."Китай должен проявлять гибкость, не желая рвать отношения с американцами и обострять российско-китайские отношения. Должны быть найдены компромиссы", - подытожил Карнеев.Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дняВ среду, 15 мая, Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай. По результатам визита было подписано десять соглашений.В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин после инаугурации совершил свой первый визит в должности в Москву.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы читайте на сайте Украина.ру.
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китай, россия, запад, владимир путин, пекин, москва
Китай, Россия, Запад, Владимир Путин, Пекин, Москва

Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу

04:00 18.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Запад выступает единым блоком, и главная задача для России и Китая сейчас - выиграть противостояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

"Россия и Китай пытались договориться с Соединенными Штатами, в первую очередь, и с Западом в целом. Но Запад выступал единым блоком, и главная задача сейчас для обеих стран - выигрыш этого противостояния. В мире есть сейчас три страны, которые, по мощи примерно сопоставимые - это Соединенные Штаты, Россия и Китай. Поэтому сейчас Москва и Пекин главные союзники на мировой арене", - пояснил Ищенко.

Он добавил, что Россия и Китай не скрывают, что рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы.
Ранее в интервью изданию Украина.ру китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что Китай не может просто так отмахнуться от требований американцев. Так как торговый оборот между Пекином и Вашингтоном составляет 750 млрд долларов.
"Китай должен проявлять гибкость, не желая рвать отношения с американцами и обострять российско-китайские отношения. Должны быть найдены компромиссы", - подытожил Карнеев.
Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня
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В среду, 15 мая, Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай. По результатам визита было подписано десять соглашений.
В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин после инаугурации совершил свой первый визит в должности в Москву.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы читайте на сайте Украина.ру.
 
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