https://ukraina.ru/20240518/1055133946.html

Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу

Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу - 18.05.2024 Украина.ру

Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу

Запад выступает единым блоком, и главная задача для России и Китая сейчас - выиграть противостояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-05-18T04:00

2024-05-18T04:00

2024-05-18T04:00

китай

россия

запад

владимир путин

пекин

москва

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Он добавил, что Россия и Китай не скрывают, что рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы.Ранее в интервью изданию Украина.ру китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что Китай не может просто так отмахнуться от требований американцев. Так как торговый оборот между Пекином и Вашингтоном составляет 750 млрд долларов."Китай должен проявлять гибкость, не желая рвать отношения с американцами и обострять российско-китайские отношения. Должны быть найдены компромиссы", - подытожил Карнеев.Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дняВ среду, 15 мая, Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай. По результатам визита было подписано десять соглашений.В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин после инаугурации совершил свой первый визит в должности в Москву.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240516/1055111895.html

китай

россия

запад

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москва

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

китай, россия, запад, владимир путин, пекин, москва