https://ukraina.ru/20240517/1055120464.html

Главное за ночь 17 мая

Главное за ночь 17 мая - 17.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 17 мая

После ночной атаки дронов на Севастополь будут точечные отключения света, отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах, сообщил... Украина.ру, 17.05.2024

2024-05-17T08:06

2024-05-17T08:06

2024-05-17T08:06

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россия

китай

севастополь

михаил развожаев

владимир путин

минобороны

черноморский флот

вооруженные силы украины

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После ночной атаки дронов на Севастополь будут точечные отключения света, отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах, сообщил Развожаев. По его данным, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь", потребуется около суток.ПВО РФ ночью уничтожила и перехватила 51 украинский беспилотник над Крымом, 44 - над Краснодарским краем, 6 - над Белгородской областью и один над Курской областью, сообщило Минобороны. Морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море.Второй день государственного визита Владимира Путина в КНР начался с возложения венка к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА Новости мотострелки группировки российских войск "Север".Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в "политических гопников", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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пво, новости, россия, китай, севастополь, михаил развожаев, владимир путин, минобороны, черноморский флот, вооруженные силы украины, сергей рябков