https://ukraina.ru/20240517/1055120464.html
Главное за ночь 17 мая
Главное за ночь 17 мая - 17.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 17 мая
После ночной атаки дронов на Севастополь будут точечные отключения света, отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах, сообщил... Украина.ру, 17.05.2024
2024-05-17T08:06
2024-05-17T08:06
2024-05-17T08:06
пво
новости
россия
китай
севастополь
михаил развожаев
владимир путин
минобороны
черноморский флот
вооруженные силы украины
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После ночной атаки дронов на Севастополь будут точечные отключения света, отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах, сообщил Развожаев. По его данным, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь", потребуется около суток.ПВО РФ ночью уничтожила и перехватила 51 украинский беспилотник над Крымом, 44 - над Краснодарским краем, 6 - над Белгородской областью и один над Курской областью, сообщило Минобороны. Морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море.Второй день государственного визита Владимира Путина в КНР начался с возложения венка к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА Новости мотострелки группировки российских войск "Север".Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в "политических гопников", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
https://ukraina.ru/20240516/1055091992.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
пво, новости, россия, китай, севастополь, михаил развожаев, владимир путин, минобороны, черноморский флот, вооруженные силы украины, сергей рябков
ПВО, Новости, Россия, Китай, Севастополь, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Минобороны, Черноморский флот, Вооруженные силы Украины, Сергей Рябков
После ночной атаки дронов на Севастополь будут точечные отключения света, отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах, сообщил Развожаев. По его данным, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь", потребуется около суток.
ПВО РФ ночью уничтожила и перехватила 51 украинский беспилотник над Крымом, 44 - над Краснодарским краем, 6 - над Белгородской областью и один над Курской областью, сообщило Минобороны. Морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море.
Второй день государственного визита Владимира Путина в КНР начался с возложения венка к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.
ВСУ стремительно отступали и сдавались в плен целыми группами, когда российские войска штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА Новости мотострелки группировки российских войск "Север".
Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в "политических гопников", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.