Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны"
Бойцы ВС РФ зацепились в Волчанске за несколько улиц и промышленную зону под общим названием "Мясокомбинат". Были сообщения от украинского генштаба об "отходе на более выгодные рубежи". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Вокруг Волчанска сейчас туман войны. Объективный контроль показывает, что бои идут в северной части города. Бойцы ВС РФ зацепились в городе за несколько улиц и промышленную зону под общим названием "Мясокомбинат", рассказал эксперт.
Вообще в СВО военные освобождают города по следующему сценарию: охват флангов, установление контроля за коммуникациями, городские бои. Это нужно, чтобы затруднить логистику. По такому принципу взяли Лисичанск, Артемовск и Авдеевку, добавил специалист.
"Да, у нас появился пример большого поселка Очеретино, который мы взяли с ходу. Но это больше похоже на случайность или хорошо подготовленную импровизацию. Волчанск с ходу мы точно не взяли", - указал Полетаев.
Были сообщения от украинского генштаба об "отходе на более выгодные рубежи", но пока они не подтвердились. Дальше все зависит от действий Киева. Если они смогут перебросить в Волчанск резервы, начнутся типичные для СВО городские бои, заключил собеседник издания.
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