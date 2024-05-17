Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны" - 17.05.2024 Украина.ру
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Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны"
Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны" - 17.05.2024 Украина.ру
Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны"
Бойцы ВС РФ зацепились в Волчанске за несколько улиц и промышленную зону под общим названием "Мясокомбинат". Были сообщения от украинского генштаба об "отходе на более выгодные рубежи". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-17T05:50
2024-05-17T05:50
новости
россия
украина
лисичанск
сергей полетаев
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авдеевка
донбасс
сво
наступление
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Вокруг Волчанска сейчас туман войны. Объективный контроль показывает, что бои идут в северной части города. Бойцы ВС РФ зацепились в городе за несколько улиц и промышленную зону под общим названием "Мясокомбинат", рассказал эксперт.Вообще в СВО военные освобождают города по следующему сценарию: охват флангов, установление контроля за коммуникациями, городские бои. Это нужно, чтобы затруднить логистику. По такому принципу взяли Лисичанск, Артемовск и Авдеевку, добавил специалист.Были сообщения от украинского генштаба об "отходе на более выгодные рубежи", но пока они не подтвердились. Дальше все зависит от действий Киева. Если они смогут перебросить в Волчанск резервы, начнутся типичные для СВО городские бои, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как сейчас Россия расправляется с фашизмом на Украине читайте в интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
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украина
лисичанск
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новости, россия, украина, лисичанск, сергей полетаев , артемовск, авдеевка, донбасс, сво, наступление, вс рф
Новости, Россия, Украина, Лисичанск, Сергей Полетаев , Артемовск, Авдеевка, Донбасс, СВО, наступление, ВС РФ

Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны"

05:50 17.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Бойцы ВС РФ зацепились в Волчанске за несколько улиц и промышленную зону под общим названием "Мясокомбинат". Были сообщения от украинского генштаба об "отходе на более выгодные рубежи". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Вокруг Волчанска сейчас туман войны. Объективный контроль показывает, что бои идут в северной части города. Бойцы ВС РФ зацепились в городе за несколько улиц и промышленную зону под общим названием "Мясокомбинат", рассказал эксперт.
Вообще в СВО военные освобождают города по следующему сценарию: охват флангов, установление контроля за коммуникациями, городские бои. Это нужно, чтобы затруднить логистику. По такому принципу взяли Лисичанск, Артемовск и Авдеевку, добавил специалист.
"Да, у нас появился пример большого поселка Очеретино, который мы взяли с ходу. Но это больше похоже на случайность или хорошо подготовленную импровизацию. Волчанск с ходу мы точно не взяли", - указал Полетаев.
Были сообщения от украинского генштаба об "отходе на более выгодные рубежи", но пока они не подтвердились. Дальше все зависит от действий Киева. Если они смогут перебросить в Волчанск резервы, начнутся типичные для СВО городские бои, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, как сейчас Россия расправляется с фашизмом на Украине читайте в интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
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