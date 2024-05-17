https://ukraina.ru/20240517/1055116789.html

Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны"

Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны" - 17.05.2024 Украина.ру

Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны"

Бойцы ВС РФ зацепились в Волчанске за несколько улиц и промышленную зону под общим названием "Мясокомбинат". Были сообщения от украинского генштаба об "отходе на более выгодные рубежи". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-05-17T05:50

2024-05-17T05:50

2024-05-17T05:50

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Вокруг Волчанска сейчас туман войны. Объективный контроль показывает, что бои идут в северной части города. Бойцы ВС РФ зацепились в городе за несколько улиц и промышленную зону под общим названием "Мясокомбинат", рассказал эксперт.Вообще в СВО военные освобождают города по следующему сценарию: охват флангов, установление контроля за коммуникациями, городские бои. Это нужно, чтобы затруднить логистику. По такому принципу взяли Лисичанск, Артемовск и Авдеевку, добавил специалист.Были сообщения от украинского генштаба об "отходе на более выгодные рубежи", но пока они не подтвердились. Дальше все зависит от действий Киева. Если они смогут перебросить в Волчанск резервы, начнутся типичные для СВО городские бои, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как сейчас Россия расправляется с фашизмом на Украине читайте в интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм

https://ukraina.ru/20240516/1055106700.html

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новости, россия, украина, лисичанск, сергей полетаев , артемовск, авдеевка, донбасс, сво, наступление, вс рф