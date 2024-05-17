https://ukraina.ru/20240517/1055098372.html

Больше, чем Сейшелы. Онуфриенко подсчитал, какую территорию освободили за 4,5 месяца российские бойцы

Больше, чем Сейшелы. Онуфриенко подсчитал, какую территорию освободили за 4,5 месяца российские бойцы - 17.05.2024 Украина.ру

Больше, чем Сейшелы. Онуфриенко подсчитал, какую территорию освободили за 4,5 месяца российские бойцы

Паника киевских властей связана с тем, что у противника есть проблемы с поставкой оружия и мобилизацией населения. Но пока ему удается восполнять потери с помощью текущих темпов рекрутинга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-05-17T03:30

2024-05-17T03:30

2024-05-17T03:30

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россия

михаил онуфриенко

вс рф

территория

сво

освобождение

сергей шойгу

мобилизация

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Ранее в западных СМИ поднялась паника по поводу продвижения российских войск на севере Харьковской области. После этого в Киев приехал госсекретарь США Энтони Блинкен, при этом украинское руководство кричит о нехватке резервов.Эта паника связана с тем, что у противника есть проблемы с поставкой оружия и мобилизацией населения. Но Киеву ему удается восполнять потери, которые он несет на фронте, с помощью текущих темпов рекрутинга, рассказал эксперт.Киевские власти сейчас контролируют более 500 тысяч квадратных километров. Таким образом освобождение одной тысячной территории, занятой противником, вряд ли можно назвать стратегическим наступлением, подчеркнул обозреватель.Но у противника вся паника связана с тем, что потери он несет на всех направлениях, и куда-то эти пополнения не поступят. А успехи на Авдеевском направлении у ВС РФ достаточно большие, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240515/1055065607.html

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новости, киев, россия, михаил онуфриенко, вс рф, территория, сво, освобождение, сергей шойгу, мобилизация, поставки, всу, энтони блинкен