Больше, чем Сейшелы. Онуфриенко подсчитал, какую территорию освободили за 4,5 месяца российские бойцы
Паника киевских властей связана с тем, что у противника есть проблемы с поставкой оружия и мобилизацией населения. Но пока ему удается восполнять потери с помощью текущих темпов рекрутинга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее в западных СМИ поднялась паника по поводу продвижения российских войск на севере Харьковской области. После этого в Киев приехал госсекретарь США Энтони Блинкен, при этом украинское руководство кричит о нехватке резервов.
Эта паника связана с тем, что у противника есть проблемы с поставкой оружия и мобилизацией населения. Но Киеву ему удается восполнять потери, которые он несет на фронте, с помощью текущих темпов рекрутинга, рассказал эксперт.
"За четыре с лишним месяца этого года освобождено не более 500 квадратных километров территории. Об этом можно судить, опираясь на слова бывшего министра обороны [секретаря Совбеза РФ Сергея] Шойгу, который говорил о 400 километрах за первые три месяца", - отметил Онуфриенко.
Киевские власти сейчас контролируют более 500 тысяч квадратных километров. Таким образом освобождение одной тысячной территории, занятой противником, вряд ли можно назвать стратегическим наступлением, подчеркнул обозреватель.
Но у противника вся паника связана с тем, что потери он несет на всех направлениях, и куда-то эти пополнения не поступят. А успехи на Авдеевском направлении у ВС РФ достаточно большие, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
15 мая, 05:37Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ Наши срочники героически проявили себя при защите государственной границы. Но по мере того, как мы будем продвигаться вглубь Харьковской области, мы не сможем воспользоваться этим важным ресурсов, считает военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный