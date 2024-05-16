https://ukraina.ru/20240516/1055111529.html

"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы

"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы - 16.05.2024 Украина.ру

"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы

Президент Украины Владимир Зеленский должен назначить выборы или определить их план. Об этом сообщили журналисты британского издания The Economist

2024-05-16T17:50

2024-05-16T17:50

2024-05-16T17:50

новости

украина

киев

the economist

владимир зеленский

президент

президент украины

выборы

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052825062_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_846d7dbc21e7a22144cc3ec73f32b485.jpg.webp

Журналисты привели примеры других политиков, которые провели выборы во время военных действий. Авраам Линкольн одержал победу на выборах в 1864 году, когда в США шла гражданская война. Франклин Делано Рузвельт победил на выборах в 1944 во времена Второй мировой войны. А Уинстон Черчилль отложил выборы до 1945, а в итоге проиграл.The Economist попытались разобраться в Конституции Украины. Одна из статей гласит, что президент избирается сроком на пять лет. А другая гласит, что президент осуществляет власть до инаугурации нового президента.Аргументы о том, что Зеленский утратит легитимность после 20 мая, в статье назвали российской пропагандой.В то же время в Киеве говорят об отставке высокопоставленных чиновников или государственном перевороте, пишет The Economist.По мере того, как продолжается конфликт, популярность Зеленского подвергается испытаниям. "Его звездная сила уже ослабевает", - говорится в статье.При этом, там согласны, что проведение президентских выборов на Украине укрепило бы легитимность правительства.Британские журналисты посоветовали Зеленскому ответить, а не уклоняться от вопросов, возникших к концу его официального президентского срока. "Он должен признать, что в конечном итоге ему необходимо провести выборы, и наметить планы их организации", пишут они.Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.

https://ukraina.ru/20240515/1055072531.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, the economist, владимир зеленский, президент, президент украины, выборы, президентские выборы