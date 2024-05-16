"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы - 16.05.2024 Украина.ру
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"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы
"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы - 16.05.2024 Украина.ру
"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы
Президент Украины Владимир Зеленский должен назначить выборы или определить их план. Об этом сообщили журналисты британского издания The Economist
2024-05-16T17:50
2024-05-16T17:50
новости
украина
киев
the economist
владимир зеленский
президент
президент украины
выборы
президентские выборы
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Журналисты привели примеры других политиков, которые провели выборы во время военных действий. Авраам Линкольн одержал победу на выборах в 1864 году, когда в США шла гражданская война. Франклин Делано Рузвельт победил на выборах в 1944 во времена Второй мировой войны. А Уинстон Черчилль отложил выборы до 1945, а в итоге проиграл.The Economist попытались разобраться в Конституции Украины. Одна из статей гласит, что президент избирается сроком на пять лет. А другая гласит, что президент осуществляет власть до инаугурации нового президента.Аргументы о том, что Зеленский утратит легитимность после 20 мая, в статье назвали российской пропагандой.В то же время в Киеве говорят об отставке высокопоставленных чиновников или государственном перевороте, пишет The Economist.По мере того, как продолжается конфликт, популярность Зеленского подвергается испытаниям. "Его звездная сила уже ослабевает", - говорится в статье.При этом, там согласны, что проведение президентских выборов на Украине укрепило бы легитимность правительства.Британские журналисты посоветовали Зеленскому ответить, а не уклоняться от вопросов, возникших к концу его официального президентского срока. "Он должен признать, что в конечном итоге ему необходимо провести выборы, и наметить планы их организации", пишут они.Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.
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новости, украина, киев, the economist, владимир зеленский, президент, президент украины, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, Киев, The Economist, Владимир Зеленский, президент, президент Украины, выборы, президентские выборы

"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы

17:50 16.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский должен назначить выборы или определить их план. Об этом сообщили журналисты британского издания The Economist
Журналисты привели примеры других политиков, которые провели выборы во время военных действий. Авраам Линкольн одержал победу на выборах в 1864 году, когда в США шла гражданская война. Франклин Делано Рузвельт победил на выборах в 1944 во времена Второй мировой войны. А Уинстон Черчилль отложил выборы до 1945, а в итоге проиграл.
"В этом затруднительном положении оказался президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его пятилетний срок истекает 20 мая. Он не может провести выборы сейчас, но он должен подготовиться к их проведению в конечном итоге", - говорится в статье.
The Economist попытались разобраться в Конституции Украины. Одна из статей гласит, что президент избирается сроком на пять лет. А другая гласит, что президент осуществляет власть до инаугурации нового президента.
Аргументы о том, что Зеленский утратит легитимность после 20 мая, в статье назвали российской пропагандой.
В то же время в Киеве говорят об отставке высокопоставленных чиновников или государственном перевороте, пишет The Economist.
По мере того, как продолжается конфликт, популярность Зеленского подвергается испытаниям. "Его звездная сила уже ослабевает", - говорится в статье.
При этом, там согласны, что проведение президентских выборов на Украине укрепило бы легитимность правительства.
Британские журналисты посоветовали Зеленскому ответить, а не уклоняться от вопросов, возникших к концу его официального президентского срока. "Он должен признать, что в конечном итоге ему необходимо провести выборы, и наметить планы их организации", пишут они.
Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.
Вчера, 10:51
"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения ЗеленскогоВладимир Зеленский сократил население Украины, втянул страну в вооруженный конфликт и увеличил госдолг в два раза. Об этом написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook*
 
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17:50"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы
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