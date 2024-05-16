Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot - 16.05.2024 Украина.ру
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Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot
Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot - 16.05.2024 Украина.ру
Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot
Украина может потерять Харьков, если не получит новые системы противовоздушной обороны Patriot, которые якобы смогут помешать российскому наступлению. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC
2024-05-16T16:14
2024-05-16T16:19
новости
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вс рф
спецоперация
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Украинский лидер также подчеркнул, что ситуация вокруг города остается "очень серьезной" и допустил потерю Харькова, потому как задержка американской помощи "оказала непосредственное влияние на ход войны и ситуацию вдоль северо-восточной границы".В том же интервью Зеленский нашел виновных в ситуации вокруг Харькова и пожаловался на лишь инициирующий поддержку визит госсекретаря США Энтони Блинкена.Почему широкомасштабное наступление российских подразделений вызвало панику на Западе в интервью "Украина.ру" рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
https://ukraina.ru/20240516/1055098518.html
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новости, харьков, владимир зеленский, украина, россия, сво, наступление, вс рф, спецоперация
Новости, Харьков, Владимир Зеленский, Украина, Россия, СВО, наступление, ВС РФ, Спецоперация

Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot

16:14 16.05.2024 (обновлено: 16:19 16.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украина может потерять Харьков, если не получит новые системы противовоздушной обороны Patriot, которые якобы смогут помешать российскому наступлению. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC
“Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут”, - заявил он журналисту во время посещения госпиталя, где сегодня лежат раненные украинские военнослужащие.
Украинский лидер также подчеркнул, что ситуация вокруг города остается "очень серьезной" и допустил потерю Харькова, потому как задержка американской помощи "оказала непосредственное влияние на ход войны и ситуацию вдоль северо-восточной границы".
Владимир Зеленский
13:33
Зеленский приехал в Харьков и пообещал усилить присутствие ВСУ в регионеВ связи со сложной ситуацией в Харьковской области, связанной с наступлением российских подразделений, президент Украины Владимир Зеленский принял решение усилить группировку Вооруженных сил Украины на этом участке фронта
В том же интервью Зеленский нашел виновных в ситуации вокруг Харькова и пожаловался на лишь инициирующий поддержку визит госсекретаря США Энтони Блинкена.
Почему широкомасштабное наступление российских подразделений вызвало панику на Западе в интервью "Украина.ру" рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
13 мая, 13:58
Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT Впервые с начала российской спецоперации ВС РФ совершили рывок, установив контроль не менее чем над десятью населенными пунктами в Харьковской области. В поражениях на этом участке фронта друг друга обвиняют командиры украинской армии, пишет газета The New York Time
 
НовостиХарьковВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСВОнаступлениеВС РФСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
16:18Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии
16:14Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot
16:04Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо
15:47"Толстый намёк Орбану и другим". Почему стреляли в Роберта Фицо
15:30Зеленский обвинил весь мир в том, что происходит в Харькове
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14:59"Алкосостав и наркоманы": украинский военный медик рассказал, что приведёт к падению фронта
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