https://ukraina.ru/20240516/1055106980.html

Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot

Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot - 16.05.2024 Украина.ру

Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot

Украина может потерять Харьков, если не получит новые системы противовоздушной обороны Patriot, которые якобы смогут помешать российскому наступлению. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC

2024-05-16T16:14

2024-05-16T16:14

2024-05-16T16:19

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Украинский лидер также подчеркнул, что ситуация вокруг города остается "очень серьезной" и допустил потерю Харькова, потому как задержка американской помощи "оказала непосредственное влияние на ход войны и ситуацию вдоль северо-восточной границы".В том же интервью Зеленский нашел виновных в ситуации вокруг Харькова и пожаловался на лишь инициирующий поддержку визит госсекретаря США Энтони Блинкена.Почему широкомасштабное наступление российских подразделений вызвало панику на Западе в интервью "Украина.ру" рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

https://ukraina.ru/20240516/1055098518.html

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новости, харьков, владимир зеленский, украина, россия, сво, наступление, вс рф, спецоперация