Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot
16:14 16.05.2024 (обновлено: 16:19 16.05.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина может потерять Харьков, если не получит новые системы противовоздушной обороны Patriot, которые якобы смогут помешать российскому наступлению. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC
“Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут”, - заявил он журналисту во время посещения госпиталя, где сегодня лежат раненные украинские военнослужащие.
Украинский лидер также подчеркнул, что ситуация вокруг города остается "очень серьезной" и допустил потерю Харькова, потому как задержка американской помощи "оказала непосредственное влияние на ход войны и ситуацию вдоль северо-восточной границы".
В том же интервью Зеленский нашел виновных в ситуации вокруг Харькова и пожаловался на лишь инициирующий поддержку визит госсекретаря США Энтони Блинкена.
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