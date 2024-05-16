https://ukraina.ru/20240516/1055088547.html

"Мы еще и не начинали": эксперт рассказал, почему наступление под Харьковом вызвало панику на Западе

"Мы еще и не начинали": эксперт рассказал, почему наступление под Харьковом вызвало панику на Западе - 16.05.2024 Украина.ру

"Мы еще и не начинали": эксперт рассказал, почему наступление под Харьковом вызвало панику на Западе

По сравнению с Донбассом, Харьковская область была не готова с точки зрения строительства украинской обороны. Этот создает благоприятные условия для наступления российских войск. Об этом рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-05-16T03:00

2024-05-16T03:00

2024-05-16T03:00

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наступление

вс рф

резервы

бойцы

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Текущее продвижение ВС РФ на Харьков пока не отбило у НАТО охоту воевать с Россией, но уже вызвало сильную панику. Наступление российской армии в Харьковской области необходимо. Тот же Волчанск расположен совсем рядом с Шебекино, который часто обстреливают ВСУ, рассказал политолог.По сравнению с Донбассом, Харьковская область была не готова с точки зрения строительства украинской обороны. Этот создает благоприятные условия для наступления российских войск, добавил он.В этой связи хотелось бы озвучить оценки, которые дают западные и украинские эксперты. Так вот они говорят, что продвижение ВС РФ идет лишь силами авангарда, указал эксперт.Передовые части – это обстрелянные бойцы. Остальные военнослужащие – это те, кто прошли хорошую подготовку, но еще "не нюхали пороха". Также сейчас проходят подготовку резервы, которым тоже придется рано или поздно вступить в бой, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240515/1055084073.html

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