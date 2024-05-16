"Мы еще и не начинали": эксперт рассказал, почему наступление под Харьковом вызвало панику на Западе - 16.05.2024 Украина.ру
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"Мы еще и не начинали": эксперт рассказал, почему наступление под Харьковом вызвало панику на Западе
"Мы еще и не начинали": эксперт рассказал, почему наступление под Харьковом вызвало панику на Западе - 16.05.2024 Украина.ру
"Мы еще и не начинали": эксперт рассказал, почему наступление под Харьковом вызвало панику на Западе
По сравнению с Донбассом, Харьковская область была не готова с точки зрения строительства украинской обороны. Этот создает благоприятные условия для наступления российских войск. Об этом рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-05-16T03:00
2024-05-16T03:00
новости
россия
харьковская область
харьков
александр перенджиев
нато
наступление
вс рф
резервы
бойцы
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Текущее продвижение ВС РФ на Харьков пока не отбило у НАТО охоту воевать с Россией, но уже вызвало сильную панику. Наступление российской армии в Харьковской области необходимо. Тот же Волчанск расположен совсем рядом с Шебекино, который часто обстреливают ВСУ, рассказал политолог.По сравнению с Донбассом, Харьковская область была не готова с точки зрения строительства украинской обороны. Этот создает благоприятные условия для наступления российских войск, добавил он.В этой связи хотелось бы озвучить оценки, которые дают западные и украинские эксперты. Так вот они говорят, что продвижение ВС РФ идет лишь силами авангарда, указал эксперт.Передовые части – это обстрелянные бойцы. Остальные военнослужащие – это те, кто прошли хорошую подготовку, но еще "не нюхали пороха". Также сейчас проходят подготовку резервы, которым тоже придется рано или поздно вступить в бой, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240515/1055084073.html
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новости, россия, харьковская область, харьков, александр перенджиев, нато, наступление, вс рф, резервы, бойцы, шебекино, донбасс, сво
Новости, Россия, Харьковская область, Харьков, Александр Перенджиев, НАТО, наступление, ВС РФ, резервы, бойцы, Шебекино, Донбасс, СВО

"Мы еще и не начинали": эксперт рассказал, почему наступление под Харьковом вызвало панику на Западе

03:00 16.05.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОружие Росгвардии
Оружие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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По сравнению с Донбассом, Харьковская область была не готова с точки зрения строительства украинской обороны. Этот создает благоприятные условия для наступления российских войск. Об этом рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Текущее продвижение ВС РФ на Харьков пока не отбило у НАТО охоту воевать с Россией, но уже вызвало сильную панику. Наступление российской армии в Харьковской области необходимо. Тот же Волчанск расположен совсем рядом с Шебекино, который часто обстреливают ВСУ, рассказал политолог.
По сравнению с Донбассом, Харьковская область была не готова с точки зрения строительства украинской обороны. Этот создает благоприятные условия для наступления российских войск, добавил он.
В этой связи хотелось бы озвучить оценки, которые дают западные и украинские эксперты. Так вот они говорят, что продвижение ВС РФ идет лишь силами авангарда, указал эксперт.
"Наши основные силы еще не вступили в бой, а передовые отряды уже добились заметного результата. И уж тем более мы не использовали стратегические резервы. "Мы еще не начинали", а уже сколько шума и страха это вызвало", - подчеркнул Перенджиев.
Передовые части – это обстрелянные бойцы. Остальные военнослужащие – это те, кто прошли хорошую подготовку, но еще "не нюхали пороха". Также сейчас проходят подготовку резервы, которым тоже придется рано или поздно вступить в бой, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 18:00
Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускниковУкраинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Не обратят они внимание на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков.
 
НовостиРоссияХарьковская областьХарьковАлександр ПеренджиевНАТОнаступлениеВС РФрезервыбойцыШебекиноДонбассСВО
 
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