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Зеленский обвинил весь мир в том, что происходит в Харькове
Зеленский обвинил весь мир в том, что происходит в Харькове - 16.05.2024 Украина.ру
Зеленский обвинил весь мир в том, что происходит в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский переложил вину на происходящее в Харьковской области на весь мир, который якобы должен был помешать началу российской спецоперации
2024-05-16T15:30
2024-05-16T15:30
2024-05-16T15:32
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В интервью телеканалу ABC, которое было записано в одном из госпиталей, где лежат солдаты украинской армии, Зеленский подчеркнул, что теперь все страны должны помочь Киеву сдерживать российское наступление."Это вина всего мира. Мир дал возможность (прим. ред. – президенту России Владимиру) Путину оккупировать нашу страну, но теперь, прямо сейчас, мир может нам помочь", — сказал Зеленский.Журналисты утверждают, что Зеленский "всегда старается не критиковать США", однако в этот раз он был "немного более откровенным, чем обычно". В частности, он прокомментировал визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев лаконично: деньги Украине нужны прямо сейчас. Сам же приезд американского представителя, по мнению авторов статьи, был не более чем демонстрацией поддержки.Вместе с тем, глава киевского режима пожаловался на "очень серьезную ситуацию", которая сложилась в Харькове. Как отмечают журналисты, из-за этого Зеленский даже отменил запланированную ранее поездку в Испанию.Не напрямую обращаясь к американцам, от которых зависят результаты президентских выборов, Зеленский заявил, что доллары от США "даны не Украине, а потрачены на американские заводы, на создание рабочих мест в Америке".Эксперт в интервью "Украина.ру" рассказал, как наступление ВС РФ под Харьковом поможет освободить Одессу, отрежет от снабжения части в Донбассе и на юге.
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новости, украина, харьков, владимир зеленский, киев, наступление, вс рф, сво, спецоперация, всу, потери
Новости, Украина, Харьков, Владимир Зеленский, Киев, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация, ВСУ, потери
Зеленский обвинил весь мир в том, что происходит в Харькове
15:30 16.05.2024 (обновлено: 15:32 16.05.2024)
Президент Украины Владимир Зеленский переложил вину на происходящее в Харьковской области на весь мир, который якобы должен был помешать началу российской спецоперации
В интервью
телеканалу ABC, которое было записано в одном из госпиталей, где лежат солдаты украинской армии, Зеленский подчеркнул, что теперь все страны должны помочь Киеву сдерживать российское наступление.
"Это вина всего мира. Мир дал возможность (прим. ред. – президенту России Владимиру) Путину оккупировать нашу страну, но теперь, прямо сейчас, мир может нам помочь", — сказал Зеленский.
Журналисты утверждают, что Зеленский "всегда старается не критиковать США", однако в этот раз он был "немного более откровенным, чем обычно". В частности, он прокомментировал визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев лаконично: деньги Украине нужны прямо сейчас. Сам же приезд американского представителя, по мнению авторов статьи, был не более чем демонстрацией поддержки.
Вместе с тем, глава киевского режима пожаловался на "очень серьезную ситуацию", которая сложилась в Харькове. Как отмечают журналисты, из-за этого Зеленский даже отменил запланированную ранее поездку в Испанию.
“Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков”, - добавил он.
Не напрямую обращаясь к американцам, от которых зависят результаты президентских выборов, Зеленский заявил, что доллары от США "даны не Украине, а потрачены на американские заводы, на создание рабочих мест в Америке".
Эксперт в интервью "Украина.ру" рассказал,
как наступление ВС РФ под Харьковом поможет освободить Одессу, отрежет от снабжения части в Донбассе и на юге.