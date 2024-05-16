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Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо
Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо - 16.05.2024 Украина.ру
Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо
Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо участвовал в антиправительственных митингах. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток на пресс-конференции
2024-05-16T16:04
2024-05-16T16:04
2024-05-16T16:04
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словакия
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роберт фицо
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покушение
премьер-министр
зарубежье
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"Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета – это были причины, которые назвал подозреваемый", - сказал Матуш Шутай-Эшток.По словам задержанного, именно поэтому он не согласен с правительством, и решил совершить покушение на премьер-министра.Глава МВД подтвердил, что задержанный не входит в радикальные политические группировки. "Речь идёт об "одиночке", - добавил он.Помимо этого, стрелявший участвовал в антиправительственных протестах, которые проходят в стране с прошлого года.Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время выездного заседания правительства Словакии 15 мая. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Предполагаемого нападавшего задержали.Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что врачи стабилизировали состояние премьера, однако положение "все еще очень серьезное из-за сложности ранений".
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новости, словакия, украина, роберт фицо, мвд, покушение, премьер-министр, зарубежье
Новости, Словакия, Украина, Роберт Фицо, МВД, покушение, премьер-министр, Зарубежье
Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо
Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо участвовал в антиправительственных митингах. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток на пресс-конференции
"Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета – это были причины, которые назвал подозреваемый", - сказал Матуш Шутай-Эшток.
По словам задержанного, именно поэтому он не согласен с правительством, и решил совершить покушение на премьер-министра.
Глава МВД подтвердил, что задержанный не входит в радикальные политические группировки. "Речь идёт об "одиночке", - добавил он.
Помимо этого, стрелявший участвовал в антиправительственных протестах, которые проходят в стране с прошлого года.
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо
ранили во время выездного заседания правительства Словакии 15 мая. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.
Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости
. Предполагаемого нападавшего задержали.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил
, что врачи стабилизировали состояние премьера, однако положение "все еще очень серьезное из-за сложности ранений".