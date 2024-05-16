https://ukraina.ru/20240516/1055105825.html

Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо

Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо - 16.05.2024 Украина.ру

Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо участвовал в антиправительственных митингах. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток на пресс-конференции

2024-05-16T16:04

2024-05-16T16:04

2024-05-16T16:04

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словакия

украина

роберт фицо

мвд

покушение

премьер-министр

зарубежье

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"Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета – это были причины, которые назвал подозреваемый", - сказал Матуш Шутай-Эшток.По словам задержанного, именно поэтому он не согласен с правительством, и решил совершить покушение на премьер-министра.Глава МВД подтвердил, что задержанный не входит в радикальные политические группировки. "Речь идёт об "одиночке", - добавил он.Помимо этого, стрелявший участвовал в антиправительственных протестах, которые проходят в стране с прошлого года.Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время выездного заседания правительства Словакии 15 мая. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Предполагаемого нападавшего задержали.Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что врачи стабилизировали состояние премьера, однако положение "все еще очень серьезное из-за сложности ранений".

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новости, словакия, украина, роберт фицо, мвд, покушение, премьер-министр, зарубежье