Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо - 16.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240516/1055105825.html
Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо
Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо - 16.05.2024 Украина.ру
Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо
Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо участвовал в антиправительственных митингах. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток на пресс-конференции
2024-05-16T16:04
2024-05-16T16:04
новости
словакия
украина
роберт фицо
мвд
покушение
премьер-министр
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055103965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98242ba5d40779f8ac42126b114ff68a.jpg.webp
"Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета – это были причины, которые назвал подозреваемый", - сказал Матуш Шутай-Эшток.По словам задержанного, именно поэтому он не согласен с правительством, и решил совершить покушение на премьер-министра.Глава МВД подтвердил, что задержанный не входит в радикальные политические группировки. "Речь идёт об "одиночке", - добавил он.Помимо этого, стрелявший участвовал в антиправительственных протестах, которые проходят в стране с прошлого года.Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время выездного заседания правительства Словакии 15 мая. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Предполагаемого нападавшего задержали.Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что врачи стабилизировали состояние премьера, однако положение "все еще очень серьезное из-за сложности ранений".
https://ukraina.ru/20240516/1055102306.html
словакия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055103965_370:0:1810:1080_1920x0_80_0_0_40a2d93a41368a31470d50ff06f8ed1a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, словакия, украина, роберт фицо, мвд, покушение, премьер-министр, зарубежье
Новости, Словакия, Украина, Роберт Фицо, МВД, покушение, премьер-министр, Зарубежье

Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо

16:04 16.05.2024
 
© AFP2024 / -Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AFP2024 / -
Читать в
Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо участвовал в антиправительственных митингах. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток на пресс-конференции
"Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета – это были причины, которые назвал подозреваемый", - сказал Матуш Шутай-Эшток.
По словам задержанного, именно поэтому он не согласен с правительством, и решил совершить покушение на премьер-министра.
Глава МВД подтвердил, что задержанный не входит в радикальные политические группировки. "Речь идёт об "одиночке", - добавил он.
Помимо этого, стрелявший участвовал в антиправительственных протестах, которые проходят в стране с прошлого года.
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время выездного заседания правительства Словакии 15 мая. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.
Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Предполагаемого нападавшего задержали.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что врачи стабилизировали состояние премьера, однако положение "все еще очень серьезное из-за сложности ранений".
14:07
Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо Супругой подозреваемого в нападении на словацкого премьера Роберта Фицо оказалась беженка из Украины, которая агитировала супруга мстить пророссийскому политику, выступавшему против предоставления военной помощи Киеву
 
НовостиСловакияУкраинаРоберт ФицоМВДпокушениепремьер-министрЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии
16:14Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot
16:04Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо
15:47"Толстый намёк Орбану и другим". Почему стреляли в Роберта Фицо
15:30Зеленский обвинил весь мир в том, что происходит в Харькове
15:05Немцы развернут производство ПВО на Украине
15:01Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей
14:59"Алкосостав и наркоманы": украинский военный медик рассказал, что приведёт к падению фронта
14:58Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта
14:07Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо
13:49Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика
13:34Ставка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 мая
13:33Зеленский приехал в Харьков и пообещал усилить присутствие ВСУ в регионе
13:20Путин почувствовал себя в Китае как дома
13:08Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области
12:59Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным
12:58Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану
12:51Украинских военных выслали из Германии за нацистскую символику
12:47"Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье
11:47"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС
Лента новостейМолния