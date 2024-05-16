https://ukraina.ru/20240516/1055096739.html

Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным

Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным - 16.05.2024 Украина.ру

Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным

Врачи стабилизировали состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после совершенного на него покушения. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк с заявлением для прессы

2024-05-16T12:59

2024-05-16T12:59

2024-05-16T13:00

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словакия

роберт фицо

зарубежье

покушение

врач

главврачи

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"В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние, в эти минуты проводятся дальнейшие действия, которые должны его улучшить. Ситуация действительно серьезная", — сказал Калиняк.При этом, добавил министр, что положение "все еще очень серьезное из-за сложности ранений". Калиняк выразил благодарность врачам, которые боролись за жизнь Фицо.Главврач больницы Мириам Лапуникова рассказала, что операция продолжалась пять часов, работали две бригады врачей. Состояние премьер-министра удалось стабилизировать, однако ситуацию врач назвала серьёзной.Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время выездного заседания правительства Словакии 15 мая. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Предполагаемого нападавшего задержали.

https://ukraina.ru/20240516/1055093572.html

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новости, словакия, роберт фицо, зарубежье, покушение, врач, главврачи