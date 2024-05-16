Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным - 16.05.2024 Украина.ру
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Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным
Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным - 16.05.2024 Украина.ру
Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным
Врачи стабилизировали состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после совершенного на него покушения. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк с заявлением для прессы
2024-05-16T12:59
2024-05-16T13:00
новости
словакия
роберт фицо
зарубежье
покушение
врач
главврачи
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"В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние, в эти минуты проводятся дальнейшие действия, которые должны его улучшить. Ситуация действительно серьезная", — сказал Калиняк.При этом, добавил министр, что положение "все еще очень серьезное из-за сложности ранений". Калиняк выразил благодарность врачам, которые боролись за жизнь Фицо.Главврач больницы Мириам Лапуникова рассказала, что операция продолжалась пять часов, работали две бригады врачей. Состояние премьер-министра удалось стабилизировать, однако ситуацию врач назвала серьёзной.Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время выездного заседания правительства Словакии 15 мая. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Предполагаемого нападавшего задержали.
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новости, словакия, роберт фицо, зарубежье, покушение, врач, главврачи
Новости, Словакия, Роберт Фицо, Зарубежье, покушение, врач, главврачи

Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным

12:59 16.05.2024 (обновлено: 13:00 16.05.2024)
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
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Врачи стабилизировали состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после совершенного на него покушения. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк с заявлением для прессы
"В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние, в эти минуты проводятся дальнейшие действия, которые должны его улучшить. Ситуация действительно серьезная", — сказал Калиняк.
При этом, добавил министр, что положение "все еще очень серьезное из-за сложности ранений". Калиняк выразил благодарность врачам, которые боролись за жизнь Фицо.
Главврач больницы Мириам Лапуникова рассказала, что операция продолжалась пять часов, работали две бригады врачей. Состояние премьер-министра удалось стабилизировать, однако ситуацию врач назвала серьёзной.
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время выездного заседания правительства Словакии 15 мая. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.
Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Предполагаемого нападавшего задержали.
09:52
Фицо в коме, на Украине угрожают Орбану, ATACMS по Крыму. Главное на Украине на утро 16 маяПосле покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо украинские пользователи начали угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Украина нанесла удар по Крыму при помощи ATACMS
 
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