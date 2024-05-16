https://ukraina.ru/20240516/1055093572.html

Фицо в коме, Орбану приготовиться, ATACMS по Крыму. Главное на Украине на утро 16 мая

Фицо в коме, Орбану приготовиться, ATACMS по Крыму. Главное на Украине на утро 16 мая - 16.05.2024 Украина.ру

Фицо в коме, Орбану приготовиться, ATACMS по Крыму. Главное на Украине на утро 16 мая

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо украинские пользователи начали угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Украина нанесла удар по Крыму при помощи ATACMS

2024-05-16T09:52

2024-05-16T09:52

2024-05-16T10:45

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, перенес сложную операцию, угроза жизни все еще сохраняется, сообщил в четверг словацкий телеканал Markiza со ссылкой на источник."Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все ещё в опасном для жизни состоянии", — сообщил телеканал со ссылкой на источник в больнице, где находится премьер.Ранее СМИ сообщали о том, что Фицо находится в коме после покушения.Тем временем на Украине начали угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану."Живучая мразь. Орбану приготовиться". Парад уродов на Украине. Пока Зеленский, с трудом сдерживая злорадную ухмылку, изображает участие, его верноподданные заходятся в инфернальных плясках. Вот лишь некоторые комментарии под украинскими инфопомойками. "Надеемся, что он не доживет до операции". "Живучая мразь, однако…". "Сдохнет — воздух будет чище. Орбану приготовиться". "Минус еще один проватный". "Треба добивать". Можно, конечно, все эти помои свалить на российских троллей. Только модераторов украинских новостных каналов, похоже, эти комментарии не напрягают", — рассказал о том, что творится в украинских СМИ российский военкор Александр Коц.В то же время некоторые эксперты из России действительно уверены, что Орбану может грозить опасность из-за его независимой позиции в отношении Украины. И не только Орбану, но и президенту Сербии Александру Вучичу."Что-то мне подсказывает, что подобных свихнувшихся "дедушек с деменцией" до хрена бродит и по Белграду, и по Будапешту. Несостоявшийся убийца Фицо — не просто поехавший крышей дед, а известный в Словакии диссидент, писатель, больной либерализмом головного мозга. Такие дедушки тридцать с ли***м лет назад сладострастно крушили СССР и социализм в Восточной Европе, а потом они сами, их дети и внуки сели в кресла чиновников, министров, советников-помощников и прочей обслуги ушлых либералиссимусов, выбившихся в премьеры и президенты. В голове у них не просто говно, а говно с детонатором. Каждый такой е***тый дед — потенциальный убийца и погромщик. Но я недаром советую в ближайшее время искать их в Белграде и в Будапеште", — отметила Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии по международным вопросам Дарья Митина у себя в телеграм-канале.Историк и политолог Лев Вершинин уверен: покушение на Фицо — дело рук не одного лишь стрелявшего."Дай бог Роберту Фицо выжить и пойти на поправку. Очень давно, со времён Альдо Моро и Олафа Пальме, ЦРУ и породнённые службы не проводили таких мероприятий в Европе. А если в отношении действующих политиков, так и вовсе без малого век. Похоже, у них там сейчас серьёзный переполох, чего-то они очень боятся..." — указал он.Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик":"Когда происходят такого рода события, любой наблюдательный коротышка сразу обращает внимание на несколько важных для оценки любого стандартного покушения на какого-нибудь государственного деятеля моментов. Стрелявший точно знал график поездки премьера, находился ровно в той точке, куда премьер подошел для "встречи с гражданами", для этого миновал сотрудников охраны в штатском, заранее достал пистолет, проявил выдержку при стрельбе (не испугался, стрелял практически в упор). Ну и охрана, конечно, отработала на все деньги. Высокий, высокий профессионализм. Освальд не справился бы лучше. Интересно, доживет ли руководитель литературного клуба до утра?" — отмечалось в публикации.Телеграм-канал "Милитарист" предположил, что покушавшегося на Фицо Юрая Цинтолу могли подвести к совершению атаки."Идеальный, конечно, кандидат для подхвата серьёзной организацией и постепенному подведению его самого к мысли, что кроме револьвера другого пути изменить положение нет. Наверняка еще и весьма тщеславный человек", — указывалось в публикации канала.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.Как сообщили СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Премьер-министра Словакии доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.Стрелявшего задержали. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула. При этом Цинтула среди прочего был основателем "Комитета против насилия".Президент России Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Фицо был последовательным противником поставок оружия Украине, а также членства этой страны в НАТО. Кроме того, он выступал за хорошие отношения Словаки и России. Фицо называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.ATACMS по КрымуВ ночь на 16 мая российская ПВО нейтрализовала 5 ракет ATACMS, выпущенных по Крыму."15 мая текущего года около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым", — указывалось в сообщении.Ранее в этот же день Украина уже атаковала Крым при помощи таких ракет."Вторую ночь противник атакует Крым и Севастополь ракетным вооружением. Минобороны России сообщило о сбитых пяти ATACMS, всего, по свидетельствам с мест, было до 12 взрывов. Один из них прозвучал в районе военного аэродрома Бельбек, в сеть попали кадры сильного пожара. За ночь до этого указанный объект также был целью противника. У северо-западного побережья Крыма сообщали о борьбе с МБЭК противника", — в свою очередь сообщал телеграм-канал "Два майора" подробности атаки на полуостров.Ранее и американские, и британские политики одобрили применение переданного их странами оружия для ударов Украины по России.

https://ukraina.ru/20240515/1055087483.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, роберт фицо, виктор орбан, крым, россия, украина, нато, цру