https://ukraina.ru/20240516/1055098681.html

Ставка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 мая

Ставка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 мая - 16.05.2024 Украина.ру

Ставка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 мая

Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Харькове заседание Ставки верховного главнокомандующего. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-16T13:34

2024-05-16T13:34

2024-05-16T13:34

хроники

эксклюзив

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В четверг 16 мая президент Украины Владимир Зеленский провёл выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное основным вызовам на фронте, в частности ситуации в Харьковской области. О результатах заседания сообщил сам Зеленский в своём телеграм-канале."Ставка. Сегодня - в Харькове. Заслушал развёрнутый доклад главкома Александра Сырского, командующих оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Юрия Содоля и оперативно-тактической группы "Харьков" Михаила Драпатого. Оперативная обстановка, задачи и потребности каждой привлеченной бригады, каждого подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев. Также подробно проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в течение ближайших дней и недель и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам", - заявил Зеленский.Он назвал ситуацию на Слобожанщине по состоянию на 16 мая "в целом контролируемым", признав при этом что харьковское направление "остаётся крайне сложным" и посулив усиление украинских подразделений"Руководители ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ - о контрдиверсионных мероприятиях. Определён план дальнейших действий - и для областной власти Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе. Заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов: текущая ситуация, основные риски, ключевые потребности. Дал соответствующие поручения", - сообщил Зеленский.При этом украинские СМИ утверждают, что власть начала цензуру и удаляет сообщения, ранее рассказывавшие о строительстве укреплений в Харьковской области."Наш источник сообщает, что из эфиров срочно сняли все показушные сюжеты про строительство оборонных сооружений на фоне провалов в Харьковской области, где по заявлением пропагандистов, была лучшая ситуация по стране с фортификациями. Но, оказалось, что весь кейс со стройкой оборонных сооружений пропитан коррупцией и кумовством, на котором пилили и пилят бабки чиновники из окружения Зеленского/Ермака. Ничего пока пиарить не будут, пока стоит жуткий негатив в данном кейсе. Обождут пока общество успокоится и забудет", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Днём 16 мая глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в эфире "Первого канала", что российские войска начали освобождение села Липцы в Харьковской области."Самый главный город, который стоит сейчас у нас уже на пороге полного освобождения, это, несомненно, Волчанск. Далее — населённый пункт Липцы, уже тоже наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация", - отметил он.По словам главы администрации, обстановка в Харьковской области остается напряжённой, российские войска уверенно двигаются вперёд.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 9 ударов.На донецком направлении ВСУ осуществили 8 обстрелов, на горловском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 22 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 13 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпутили по этому региону России 14 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Старая Збурьевка — 3; Днепряны — 3; Райское — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Днепряны, Новая Маячка, Пролетарка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.В ночь на 16 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино."ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины - осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины - осколочное ранение спины. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города Белгорода. В результате прямых попаданий снарядов произошло возгорание гаража на территории частного жилого домовладения и легкового автомобиля. Пожарными расчетами производится тушение объектов. На данный момент различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: один дом частично разрушен, в остальных домах выбиты окна, посечены фасады и кровли. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Также осколками посечены 4 автомобиля", - написал Гладков в своём телеграм-канале.Также несколько раз за ночь и утро Гладков сообщал о ракетной опасности.Министерство обороны России утром 16 мая рассказало об атаках ВСУ на регионы России."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области, уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уничтожены один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Калужской области и два БПЛА над территорией Тульской области", - указывалось в сообщении.После полудня в Минобороны РФ сообщили о пресечённой атаке беспилотника на Белгородскую область.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240516/1055093572.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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