Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко
Политолог, обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в проекте "Ищенко о главном" прокомментировал встречу представителей России, США и Украины на переговорах в Абу-Даби и рассказал о вероятности создания Украиной космических сил ВСУ:
00:32 – Цели переговоров в Абу-Даби;
02:36 – Ради чего были затеяны переговоры?
07:08 – Какой была бы встреча в случае победы республиканцев?
15:43 – Парадокс войны Зеленского;
23:24 – Цели Европы по Украине?
28:43 – О вероятности создания космических сил ВСУ;
31:37 – Чем грозит России создание на Украине спутниковой группировки?
33:39 – Сможет ли Запад контролировать остаток Украины?
*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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Наш сайт: https://ukraina.ru
00:32 – Цели переговоров в Абу-Даби;
02:36 – Ради чего были затеяны переговоры?
07:08 – Какой была бы встреча в случае победы республиканцев?
15:43 – Парадокс войны Зеленского;
23:24 – Цели Европы по Украине?
28:43 – О вероятности создания космических сил ВСУ;
31:37 – Чем грозит России создание на Украине спутниковой группировки?
33:39 – Сможет ли Запад контролировать остаток Украины?
*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
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