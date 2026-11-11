Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко - 11.11.2026 Украина.ру
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Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко
Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко - 11.11.2026 Украина.ру
Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко
Политолог, обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в проекте "Ищенко о главном" прокомментировал встречу представителей России, США и Украины на переговорах в... Украина.ру, 11.11.2026
2026-11-11T16:26
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Политолог, обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в проекте "Ищенко о главном" прокомментировал встречу представителей России, США и Украины на переговорах в Абу-Даби и рассказал о вероятности создания Украиной космических сил ВСУ:00:32 – Цели переговоров в Абу-Даби;02:36 – Ради чего были затеяны переговоры?07:08 – Какой была бы встреча в случае победы республиканцев?15:43 – Парадокс войны Зеленского;23:24 – Цели Европы по Украине?28:43 – О вероятности создания космических сил ВСУ;31:37 – Чем грозит России создание на Украине спутниковой группировки?33:39 – Сможет ли Запад контролировать остаток Украины?*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, россия, сша, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, владимир зеленский, видео
Видео, Украина, Россия, США, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Владимир Зеленский

Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко

16:26 11.11.2026
 
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Политолог, обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в проекте "Ищенко о главном" прокомментировал встречу представителей России, США и Украины на переговорах в Абу-Даби и рассказал о вероятности создания Украиной космических сил ВСУ:

00:32 – Цели переговоров в Абу-Даби;
02:36 – Ради чего были затеяны переговоры?
07:08 – Какой была бы встреча в случае победы республиканцев?
15:43 – Парадокс войны Зеленского;
23:24 – Цели Европы по Украине?
28:43 – О вероятности создания космических сил ВСУ;
31:37 – Чем грозит России создание на Украине спутниковой группировки?
33:39 – Сможет ли Запад контролировать остаток Украины?

*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko

Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

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