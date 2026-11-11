https://ukraina.ru/20261111/zelenskiy-i-ukraina-otstaivayut-chuzhie-interesy-pochemu-peregovory-v-abu-dabi-bessmyslenny---ischenko-1084427404.html

Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко

Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко - 11.11.2026 Украина.ру

Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко

Политолог, обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в проекте "Ищенко о главном" прокомментировал встречу представителей России, США и Украины на переговорах в... Украина.ру, 11.11.2026

2026-11-11T16:26

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Политолог, обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в проекте "Ищенко о главном" прокомментировал встречу представителей России, США и Украины на переговорах в Абу-Даби и рассказал о вероятности создания Украиной космических сил ВСУ:00:32 – Цели переговоров в Абу-Даби;02:36 – Ради чего были затеяны переговоры?07:08 – Какой была бы встреча в случае победы республиканцев?15:43 – Парадокс войны Зеленского;23:24 – Цели Европы по Украине?28:43 – О вероятности создания космических сил ВСУ;31:37 – Чем грозит России создание на Украине спутниковой группировки?33:39 – Сможет ли Запад контролировать остаток Украины?*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

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