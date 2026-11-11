https://ukraina.ru/20261111/general-moroz-i-proschty-komandovaniya-vermakhta-85-let-bitve-za-moskvu-1084422857.html

"Генерал Мороз" и просчёты командования вермахта. 85 лет битве за Москву

"Генерал Мороз" и просчёты командования вермахта. 85 лет битве за Москву - 11.11.2026 Украина.ру

"Генерал Мороз" и просчёты командования вермахта. 85 лет битве за Москву

12 ноября 1941 года температура в Московском регионе снизилась до минус двенадцати градусов по Цельсию. Именно на это, далеко не самое рекордное похолодание, гитлеровские полководцы списали свои неудачи на главном направлении

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Образ беспощадного к врагам русского "генерала Мороза", созданный британской прессой в дни разгрома наполеоновского нашествия, со временем превратился не только в расхожее клише, но и стал для западных политиков и военных удобным способом перекладывания ответственности за допущенные ошибки с собственных плеч на форс-мажорные обстоятельства.А в дни Битвы за Москву враг просчитался дважды. Первый раз – когда недооценил объективные российские реалии. Второй – когда проигнорировал нашу волю к Победе.Спринтеры против марафонцаЕсть государства, территория которых слишком велика для взятия под контроль путём обычного завоевательного похода, да и силами размещённых в них экспедиционных корпусов возможно лишь удержание каких-либо пунктов, но не пространств. Известны слова великого немецкого военного теоретика Карла фон Клаузевица: "Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать; по крайней мере, этого нельзя сделать ни силами современных европейских государств, ни теми пятьюстами тысяч человек, которых для этого привёл Бонапарт".Спустя полвека после смерти Клаузевица похожую мысль высказывает Отто фон Бисмарк: "война против России, даже победоносная, будет нежелательным событием: это опасная война, к тому же война, у которой нет приемлемой для нас цели".Следовательно нужно действовать иным способом, например, устройством смуты. Не зря тот же Клаузевиц утверждал что Россия "может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров". Вначале политический кризис, потом – вооружённая интервенция с последующим установлением марионеточного режима: эту схему у нас в начале XVII века пытались реализовать Польша и Швеция, а XX веке – и бывшие союзники по Антанте и Центральные Державы. В 1991 году врагу даже военного вмешательства не потребовалось: всё устроилось руками изменников.Но проблема в том что для возникновения политического кризиса нужны соответствующие условия, и, в первую очередь – слабость верховной власти в сочетании с ростом изменнических настроений среди самых широких слоёв общества. Как сказал поэт: "продали сверху и бездарно пропили внизу…"А вот как быть если предпосылок к столь мощному кризису нет? Тогда остаётся развязать военную кампанию чтобы по её результатам навязать неравноправный договор. За последние пару столетий такое удавалось противнику в 1855 и 1905 годах когда по результатам Крымской и Русско-японской войн Россия была вынуждена пойти на некоторые уступки, впрочем, не касавшиеся внутриполитического переустройства и следования в навязанном извне курсе.Ещё одна истина заключается в том что длительная война против богатой ресурсами России – это война на истощение: достаточно вспомнить что тот же позорный Брестский мир лишь на полгода отсрочил крах Центральных Держав. И даже успех в 1855 и 1905 годах обошёлся победителям слишком дорого: в первом случае Блистательная Порта объявила дефолт, а Япония в момент заключения Портсмутского мира была близка к разорению.Следовательно для навязывания России политической воли необходим блицкриг: вероломное нападение на рубеже весны и лета (в отличие от нас в большинстве стран Запада календарные и астрономические времена года совпадают), разгром в арьергардных сражениях к середине осени отступающей армии, захват критически важных районов, выдвижение победителем мирных инициатив и размещение армии на зимних квартирах. Главное направление удара – вдоль условной линии, соединяющей Париж, Берлин, Варшаву и Москву. Именно такими были замыслы Наполеона и Гитлера.Но блицкриг хорош лишь до тех пор пока подобен спринтерскому забегу и всегда проходится на одном дыхании по принципу "Пришёл, увидел, победил!". "План Б" на случай превращения кампании в затяжную – очень ресурсоёмкий вариант, отвлекающий много сил и средств от основного сценария и палка о двух концах: в случае успеха последнего это будет пустая трата на заготовку невостребованных припасов, а в случае неудачи придётся отвечать за распыление всего необходимого и оголение жизненно важных участков. Поэтому решающийся на молниеносную войну вряд ли может позволить себе сохранить мосты за спиной.Цейтнот, переходящий в цугцвангСогласно плану "Барбаросса", гитлеровцы планировали выйти на линию, соединяющую реки Неман и Днестр на восьмой день войны. Но если к северу от Припяти они к этому времени с некоторым опережением графика заняли Минск, прорвавшись в Витебскую область, то южнее были задержаны танковым сражением в треугольнике Дубно – Луцк – Броды и столкнулись с достаточно серьёзной советской обороной в Галиции.Занятие пространства от Балтики до Чёрного моря с выходом на линию Чудское озеро – Днепр был запланирован к концу третьей недели войны. И если на ленинградском направлении к этому моменту был захвачен Псков и развернулась битва на Лужском рубеже, то на территории Украины выход к Вермахта к укрепрайонам "Линии Сталина" в ряде мест состоялся лишь к началу третьей декады июля. Например, стоящий на Днестре Могилёв-Подольский с прилегающим укрепрайоном был взят немцами с задержкой на двадцать дней от запланированного. На московском направлении к этому времени только началось Смоленское сражение.После выхода к днепровскому рубежу планировалась трёхнедельная оперативная пауза чтобы подтянуть резервы и в первых числах августа нанести три решающих удара. На южном направлении главной целью был Донбасс, на северном – Ленинград, на центральном – Москва. В этих сражениях к середине осени должны были погибнуть уцелевшие к тому моменту части Красной Армии, а потеря трёх вышеназванных стратегически важных центров по замыслу немецкого командования полностью бы деморализовала советское общество.В результате побед открывался оперативный простор для практически беспрепятственного занятия богатого нефтью Кавказа, степных житниц, а также промышленных районов Центра, Юга и Поволжья, но за условную линию Астрахань – Архангельск продвижение гитлеровских войск не планировалось. Зато сложившаяся ситуация делала бы возможным навязывание Берлином мирного договора с колоссальной выгодой для себя.Из всего вышеназванного к концу октября гитлеровцам за счёт переброски сил между направлениями удалось лишь как следует продвинуться на Юге, захватить Крым, Харьков, Таганрог и часть Донбасса, а также осадить Севастополь. На севере в кольце блокады оказался Ленинград, но ни о каком штурме города речи уже не было, также противнику не удалось прорваться к Белому морю и отрезать Мурманск. На подступы к Москве противник вышел 30 сентября.Иными словами сильное отставание от графика было понятно как минимум за пару недель до начала осени и гитлеровскому командованию уже тогда надо было корректировать планы чтобы вовремя подготовиться к предстоящему холодному сезону. Но этого не произошло: запасы тёплой амуниции и зимних сортов горюче-смазочных материалов мало того, что имелись в недостаточном количестве, так ещё и хранились на тыловых складах.В альпинизме есть строгое правило: если отстаёшь от намеченного графика, то надо остановиться, пересмотреть планы, а если надо – то и прекратить восхождение. Но уж никак не пытаться импровизировать с целью наверстать отставание: этим ты загоняешь себя в цейтнот, а где цейтнот – там обязательно наступит цугцванг. И тогда допущенные тобой ошибки будут нарастать как снежный ком чтобы в конце концов превратиться в смертоносную лавину. Практически все несчастные случаи в горах развиваются именно по этому сценарию. Военные поражения в результате накопления ошибок – тоже не редкость.К середине октября после катастрофы под Вязьмой положение защитников Москвы было крайне тяжёлым: на всей Можайской линии обороны при её протяжённости около двухсот километров от Волги до Оки находилось менее ста тысяч человек, сконцентрированных в её южной половине, северную часть прикрыть было вообще нечем, столицу готовили к уличным боям. В такой ситуации возникает очень сильный соблазн поскорее "дожать" обороняющегося из последних сил. Что в конечном итоге и произошло.Военная история неоднократно доказывала, что такое искушение является смертельно опасным: достаточно вспомнить к какой катастрофе привёл отрыв увлекшихся наступлением передовых частей Красной Армии от тылов в 1920 году под Варшавой. Точно также гитлеровцы под Москвой прозевали распутицу, которая оказалась на руку Красной Армии. И даже произведённая с наступлением холодов перегруппировка не позволила наверстать упущенное: противник хотя успел создать ряд очень опасных моментов для советских войск в ноябре 1941 года попытавшись окружить столицу, но наступательный потенциал его уже был на излёте, а к началу декабря исчерпался полностью.Было ли так холодно в ноябре 1941 года под Москвой? Отмечается два резких похолодания, пришедшие на 4 и 12 ноября, причём оба раза они были непродолжительными на пару-тройку дней, а после первого ещё и наступила слабая оттепель. В остальное же время температура не опускалась ниже минус десяти, что было в пределах нормы.Справедливости ради отметим, что гитлеровцы тоже воспользовались наступившими во второй декаде ноября морозами, нанеся хотя и кратковременные, но болезненные, удары под в направлении Яхромы и Рязани: замёрзшие болота расширили возможности для использования техники. Факты неподготовленности к зимним условиям отмечались и в частях Красной Армии, за что не раз наказывали командиров. Поэтому, как гласит народная мудрость, у природы нет плохой погоды: есть лишь не по погоде одетые люди.

https://ukraina.ru/20250509/1023546752.html

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Александр Дмитриевский https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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