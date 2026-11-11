"Генерал Мороз" и просчёты командования вермахта. 85 лет битве за Москву
© Фото : Николай СитниковНемецкие военнопленные под Москвой. Газета "Вечерняя Москва", 27 декабря 1941 года
12 ноября 1941 года температура в Московском регионе снизилась до минус двенадцати градусов по Цельсию. Именно на это, далеко не самое рекордное похолодание, гитлеровские полководцы списали свои неудачи на главном направлении
Образ беспощадного к врагам русского "генерала Мороза", созданный британской прессой в дни разгрома наполеоновского нашествия, со временем превратился не только в расхожее клише, но и стал для западных политиков и военных удобным способом перекладывания ответственности за допущенные ошибки с собственных плеч на форс-мажорные обстоятельства.
А в дни Битвы за Москву враг просчитался дважды. Первый раз – когда недооценил объективные российские реалии. Второй – когда проигнорировал нашу волю к Победе.
Спринтеры против марафонца
Есть государства, территория которых слишком велика для взятия под контроль путём обычного завоевательного похода, да и силами размещённых в них экспедиционных корпусов возможно лишь удержание каких-либо пунктов, но не пространств. Известны слова великого немецкого военного теоретика Карла фон Клаузевица: "Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать; по крайней мере, этого нельзя сделать ни силами современных европейских государств, ни теми пятьюстами тысяч человек, которых для этого привёл Бонапарт".
Спустя полвека после смерти Клаузевица похожую мысль высказывает Отто фон Бисмарк: "война против России, даже победоносная, будет нежелательным событием: это опасная война, к тому же война, у которой нет приемлемой для нас цели".
Следовательно нужно действовать иным способом, например, устройством смуты. Не зря тот же Клаузевиц утверждал что Россия "может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров". Вначале политический кризис, потом – вооружённая интервенция с последующим установлением марионеточного режима: эту схему у нас в начале XVII века пытались реализовать Польша и Швеция, а XX веке – и бывшие союзники по Антанте и Центральные Державы. В 1991 году врагу даже военного вмешательства не потребовалось: всё устроилось руками изменников.
9 мая 2025, 08:00ИсторияПлан Маркса, директива «Барбаросса» и Отечественная как гражданскаяЕсть популярное в узких кругах резуновцев, но ложное мнение, что «несчастный миролюбивый» фюрер, внезапно узнав, что СССР сосредоточил в западных военных округах слишком много войск, поскрёб по сусекам и с найденными под рукой случайными дивизиями вынужден был срочно атаковать СССР, чтобы не быть атакованным самому
Но проблема в том что для возникновения политического кризиса нужны соответствующие условия, и, в первую очередь – слабость верховной власти в сочетании с ростом изменнических настроений среди самых широких слоёв общества. Как сказал поэт: "продали сверху и бездарно пропили внизу…"
А вот как быть если предпосылок к столь мощному кризису нет? Тогда остаётся развязать военную кампанию чтобы по её результатам навязать неравноправный договор. За последние пару столетий такое удавалось противнику в 1855 и 1905 годах когда по результатам Крымской и Русско-японской войн Россия была вынуждена пойти на некоторые уступки, впрочем, не касавшиеся внутриполитического переустройства и следования в навязанном извне курсе.
Ещё одна истина заключается в том что длительная война против богатой ресурсами России – это война на истощение: достаточно вспомнить что тот же позорный Брестский мир лишь на полгода отсрочил крах Центральных Держав. И даже успех в 1855 и 1905 годах обошёлся победителям слишком дорого: в первом случае Блистательная Порта объявила дефолт, а Япония в момент заключения Портсмутского мира была близка к разорению.
© Фото : Открытый источникПлан "Барбаросса"
© Фото : Открытый источник
План "Барбаросса"
Следовательно для навязывания России политической воли необходим блицкриг: вероломное нападение на рубеже весны и лета (в отличие от нас в большинстве стран Запада календарные и астрономические времена года совпадают), разгром в арьергардных сражениях к середине осени отступающей армии, захват критически важных районов, выдвижение победителем мирных инициатив и размещение армии на зимних квартирах. Главное направление удара – вдоль условной линии, соединяющей Париж, Берлин, Варшаву и Москву. Именно такими были замыслы Наполеона и Гитлера.
Но блицкриг хорош лишь до тех пор пока подобен спринтерскому забегу и всегда проходится на одном дыхании по принципу "Пришёл, увидел, победил!". "План Б" на случай превращения кампании в затяжную – очень ресурсоёмкий вариант, отвлекающий много сил и средств от основного сценария и палка о двух концах: в случае успеха последнего это будет пустая трата на заготовку невостребованных припасов, а в случае неудачи придётся отвечать за распыление всего необходимого и оголение жизненно важных участков. Поэтому решающийся на молниеносную войну вряд ли может позволить себе сохранить мосты за спиной.
Цейтнот, переходящий в цугцванг
Согласно плану "Барбаросса", гитлеровцы планировали выйти на линию, соединяющую реки Неман и Днестр на восьмой день войны. Но если к северу от Припяти они к этому времени с некоторым опережением графика заняли Минск, прорвавшись в Витебскую область, то южнее были задержаны танковым сражением в треугольнике Дубно – Луцк – Броды и столкнулись с достаточно серьёзной советской обороной в Галиции.
9 октября, 16:00ИсторияИльинский рубеж подольских курсантов. 85 лет битве за МосквуОт Советского информбюро. Утреннее сообщение от 5 октября 1941 года. "В течение ночи на 5 октября наши войска вели бои с противником на всём фронте". Это единственное, что узнали октябрьским утром жители Москвы об обстановке. Сообщение не было радужным, но и особых тревог не внушало. Никто не догадывался, что город находится в смертельной опасности
Занятие пространства от Балтики до Чёрного моря с выходом на линию Чудское озеро – Днепр был запланирован к концу третьей недели войны. И если на ленинградском направлении к этому моменту был захвачен Псков и развернулась битва на Лужском рубеже, то на территории Украины выход к Вермахта к укрепрайонам "Линии Сталина" в ряде мест состоялся лишь к началу третьей декады июля. Например, стоящий на Днестре Могилёв-Подольский с прилегающим укрепрайоном был взят немцами с задержкой на двадцать дней от запланированного. На московском направлении к этому времени только началось Смоленское сражение.
После выхода к днепровскому рубежу планировалась трёхнедельная оперативная пауза чтобы подтянуть резервы и в первых числах августа нанести три решающих удара. На южном направлении главной целью был Донбасс, на северном – Ленинград, на центральном – Москва. В этих сражениях к середине осени должны были погибнуть уцелевшие к тому моменту части Красной Армии, а потеря трёх вышеназванных стратегически важных центров по замыслу немецкого командования полностью бы деморализовала советское общество.
В результате побед открывался оперативный простор для практически беспрепятственного занятия богатого нефтью Кавказа, степных житниц, а также промышленных районов Центра, Юга и Поволжья, но за условную линию Астрахань – Архангельск продвижение гитлеровских войск не планировалось. Зато сложившаяся ситуация делала бы возможным навязывание Берлином мирного договора с колоссальной выгодой для себя.
"Генерал зима". Французская карикатура, январь 1916 года
Из всего вышеназванного к концу октября гитлеровцам за счёт переброски сил между направлениями удалось лишь как следует продвинуться на Юге, захватить Крым, Харьков, Таганрог и часть Донбасса, а также осадить Севастополь. На севере в кольце блокады оказался Ленинград, но ни о каком штурме города речи уже не было, также противнику не удалось прорваться к Белому морю и отрезать Мурманск. На подступы к Москве противник вышел 30 сентября.
Иными словами сильное отставание от графика было понятно как минимум за пару недель до начала осени и гитлеровскому командованию уже тогда надо было корректировать планы чтобы вовремя подготовиться к предстоящему холодному сезону. Но этого не произошло: запасы тёплой амуниции и зимних сортов горюче-смазочных материалов мало того, что имелись в недостаточном количестве, так ещё и хранились на тыловых складах.
В альпинизме есть строгое правило: если отстаёшь от намеченного графика, то надо остановиться, пересмотреть планы, а если надо – то и прекратить восхождение. Но уж никак не пытаться импровизировать с целью наверстать отставание: этим ты загоняешь себя в цейтнот, а где цейтнот – там обязательно наступит цугцванг. И тогда допущенные тобой ошибки будут нарастать как снежный ком чтобы в конце концов превратиться в смертоносную лавину. Практически все несчастные случаи в горах развиваются именно по этому сценарию. Военные поражения в результате накопления ошибок – тоже не редкость.
10 октября, 07:59ИсторияТриумф Катукова. 85 лет битве за МосквуВ ожесточённых боях лета 1941 года Красная Армия понесла громадные потери, включая до 15 000 танков. Буквально исчезли все советские мехкорпуса, которые, невзирая на наличие новейших танков Т-34 и КВ-1, не отвечали вызовам современных манёвренных боевых действий
К середине октября после катастрофы под Вязьмой положение защитников Москвы было крайне тяжёлым: на всей Можайской линии обороны при её протяжённости около двухсот километров от Волги до Оки находилось менее ста тысяч человек, сконцентрированных в её южной половине, северную часть прикрыть было вообще нечем, столицу готовили к уличным боям. В такой ситуации возникает очень сильный соблазн поскорее "дожать" обороняющегося из последних сил. Что в конечном итоге и произошло.
Военная история неоднократно доказывала, что такое искушение является смертельно опасным: достаточно вспомнить к какой катастрофе привёл отрыв увлекшихся наступлением передовых частей Красной Армии от тылов в 1920 году под Варшавой. Точно также гитлеровцы под Москвой прозевали распутицу, которая оказалась на руку Красной Армии. И даже произведённая с наступлением холодов перегруппировка не позволила наверстать упущенное: противник хотя успел создать ряд очень опасных моментов для советских войск в ноябре 1941 года попытавшись окружить столицу, но наступательный потенциал его уже был на излёте, а к началу декабря исчерпался полностью.
Было ли так холодно в ноябре 1941 года под Москвой? Отмечается два резких похолодания, пришедшие на 4 и 12 ноября, причём оба раза они были непродолжительными на пару-тройку дней, а после первого ещё и наступила слабая оттепель. В остальное же время температура не опускалась ниже минус десяти, что было в пределах нормы.
Могилы немецких солдат под Москвой. 15 января 1942 года
Справедливости ради отметим, что гитлеровцы тоже воспользовались наступившими во второй декаде ноября морозами, нанеся хотя и кратковременные, но болезненные, удары под в направлении Яхромы и Рязани: замёрзшие болота расширили возможности для использования техники. Факты неподготовленности к зимним условиям отмечались и в частях Красной Армии, за что не раз наказывали командиров. Поэтому, как гласит народная мудрость, у природы нет плохой погоды: есть лишь не по погоде одетые люди.
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