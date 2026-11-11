Какая Украина нужна России
16:05 11.11.2026 (обновлено: 16:06 11.11.2026)
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Трамп допустил, что после окончания переговоров в Абу-Даби Украина чуть изменится – в том числе в очертаниях. Это говорит как минимум об адекватном взгляде на ситуацию в Вашингтоне.
Хотя мы-то помним, что изначально Россией ставились вопросы демилитаризации и денацификации Украины, то есть вопросы внутренние, вопросы содержания украинской власти и украинской политики. Конечно, если Украина сократится до бывших польских областей, то вопрос, например, защиты русского языка не будет так актуален.
Но даже крохотное нацистское государство сегодня не должно существовать в мире, а тем более в Европе, пережившей нацизм в прошлом веке. Но в рамках русофобии нынешней политической Европы такое государство вполне уживется с толерантностью и либеральными ценностями.
Но раз уже Трамп поднял вопрос об изменении границ Украины, то нужно понимать, как далеко ушла эта идея в мозгах западных политиков. Мне кажется, ее нужно честно сформулировать так: обмен территорий на выгодное для Запада перемирие.
С нашей стороны президент Путин не раз заявлял, в том числе по телефону при личном разговоре с Трампом, о нашей позиции по территориям. Но с тех пор прошло немало времени, мы понесли потери, отвоевали территории. И продолжаем идти вперед.
В любом случае, вопрос территорий – очень непростой. Политически активные украинцы всегда очень болезненно относились к этому вопросу.
Я помню, как сотрудник избирательного штаба, с которым мы работали, очень осторожный и пугливый персонаж, в пылу спора о справедливости границ 1991 года вдруг воскликнул в прямом смысле слова на всю улицу: "А ще Кубань вам згадаю!". Что означает "А еще Кубань вам вспомню!".
Можно ли считать территории своими, если запорожских казаков на эти территории переселили имперской мощью? Вряд ли. Но и все территории, на которых говорят на суржике, политические украинцы считали своими. В том числе, например, часть Курской области.
Там действительно в деревнях говорят на суржике. Впрочем, как и в приграничных регионах Украины. Причем суржик там распространен на очень большую глубину и вообще не является приграничным говором. Но считают политические украинцы своими именно российские территории, а не наоборот.
Если бы Украина не создавалась волей Ленина и Сталина, это была бы совсем другая территория. Восточные области не имели никакого отношения к Украине. И оказались там, чтобы размыть мелкобуржуазный и националистический душок центральных областей. Все западные области до ВОВ не были в составе Украины.
И если уж по исторической справедливости, Украина должна быть узкой полоской вдоль Днепра.
Но это уже прошлое. Сейчас нужно быть готовыми, что любые территориальные уступки вызовут в части активного украинского общества шквал негодования. Даже не знаю, посмеет ли Зеленский пойти на такие уступки.
Что же надо России? Опишу идеальный вариант: России надо, чтобы Украина перестала существовать. Большая часть территорий отошла бы к России, потом к Польше, претендует и активно раздает свои паспорта на юге страны Румыния. Не претендуют, но имеют право получить свои земли Венгрия и Словакия.
24 сентября, 18:46Лучшее, что можно сделать с Украиной – ликвидировать её: Мазепа и его благодарные потомкиВладимир Зеленский мечется по миру, ругает Россию, просит ракеты и жалуется на дыру в бюджете текущего года — величиной почти в тридцать миллиардов евро. При этом в Киеве готовятся поставить памятник украинцу, двадцать лет верно служившему России (правительнице Софье и царю Петру I), а под конец жизни подписавшему два договора о ликвидации Украины.
Я, кстати, не считаю, что кто-то имеет какое-то историческое право – и не только в отношении Украины. Международное право давно решило эти вопросы.
Мечтать вредно не только румынам об Измаиле. Для передела границ требуется не только историческое право, но и социальные предпосылки. Люди, живущие на любых территориях, сейчас имеют право решать – как это произошло с Крымом и Севастополем.
Но на территорию Украины желающие найдутся. А та самая узкая полоска вдоль Днепра может и остаться независимым государством. Но под другим названием – само название ядовито.
Это был идеальный вариант. Который, конечно, не родится на переговорах в Абу-Даби. Но его может сотворить время.
Экономические трудности у страны впереди – огромные. Недавно со скамьи подсудимых олигарх Коломойский* перечислил: "Минус зерно – есть, минус металлургия – есть". А главное – минус люди. Миграция достигла катастрофических масштабов. А с учетом приближающейся зимы, к которой большие города не готовы, она еще усилится. И работать будет некому.
Я пишу это без всякой радости и злорадства. Просто рассуждаю о шансах Украины в принципе сохранить свои территории.
Второй радикальный вариант для России – граница по Днепру, граница с Приднестровьем. И восстановление памятника Екатерине Второй в Одессе.
Этот вариант был очень близок в 2014 году. Настроение в большинстве юго-восточных областей было очень пророссийским после победы "майдана". И не только.
9 ноября, 15:46Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать"Хотя до начала трехсторонних переговоров (Россия-США-Украина) остается всего несколько часов, есть один элемент этого саммита, который сохраняет интригу. До сих пор непонятно, во-первых, будут ли в нем участвовать представители европейских стран (ЕС и Великобритания) и, во-вторых, если будут участвовать, то в каком качестве?
Я сам видел в Москве делегатов из Закарпатья. Они утверждали, что готовы к восстанию против киевского режима – уверен, что выдавали желаемое за действительное. К восстанию был готов Донбасс, и он восстал. Но настроение части населения самой западной области Украины делегаты передавали.
Третий вариант территориальных изменений можно назвать самым реалистичным. Хотя до него, по сути, еще очень далеко. Этот вариант не только реалистичный, но и уже закрепленный в нашей Конституции.
Плюс буферная зона – территории Украины, где даже участковый без оружия. Опять остро встает вопрос о том, как должна измениться Украина, кроме территорий. Иначе никакие территории не решат главное. Не сделают мир крепким.
Только мир навсегда – меньшее Россию не устроит.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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