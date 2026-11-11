https://ukraina.ru/20261111/kakaya-ukraina-nuzhna-rossii-1084426111.html

Какая Украина нужна России

Какая Украина нужна России - 11.11.2026 Украина.ру

Какая Украина нужна России

Трамп допустил, что после окончания переговоров в Абу-Даби Украина чуть изменится – в том числе в очертаниях. Это говорит как минимум об адекватном взгляде на ситуацию в Вашингтоне.

2026-11-11T16:05

2026-11-11T16:05

2026-11-11T16:06

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переговоры

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Хотя мы-то помним, что изначально Россией ставились вопросы демилитаризации и денацификации Украины, то есть вопросы внутренние, вопросы содержания украинской власти и украинской политики. Конечно, если Украина сократится до бывших польских областей, то вопрос, например, защиты русского языка не будет так актуален.Но даже крохотное нацистское государство сегодня не должно существовать в мире, а тем более в Европе, пережившей нацизм в прошлом веке. Но в рамках русофобии нынешней политической Европы такое государство вполне уживется с толерантностью и либеральными ценностями.Но раз уже Трамп поднял вопрос об изменении границ Украины, то нужно понимать, как далеко ушла эта идея в мозгах западных политиков. Мне кажется, ее нужно честно сформулировать так: обмен территорий на выгодное для Запада перемирие.С нашей стороны президент Путин не раз заявлял, в том числе по телефону при личном разговоре с Трампом, о нашей позиции по территориям. Но с тех пор прошло немало времени, мы понесли потери, отвоевали территории. И продолжаем идти вперед.В любом случае, вопрос территорий – очень непростой. Политически активные украинцы всегда очень болезненно относились к этому вопросу.Я помню, как сотрудник избирательного штаба, с которым мы работали, очень осторожный и пугливый персонаж, в пылу спора о справедливости границ 1991 года вдруг воскликнул в прямом смысле слова на всю улицу: "А ще Кубань вам згадаю!". Что означает "А еще Кубань вам вспомню!".Можно ли считать территории своими, если запорожских казаков на эти территории переселили имперской мощью? Вряд ли. Но и все территории, на которых говорят на суржике, политические украинцы считали своими. В том числе, например, часть Курской области.Там действительно в деревнях говорят на суржике. Впрочем, как и в приграничных регионах Украины. Причем суржик там распространен на очень большую глубину и вообще не является приграничным говором. Но считают политические украинцы своими именно российские территории, а не наоборот.Если бы Украина не создавалась волей Ленина и Сталина, это была бы совсем другая территория. Восточные области не имели никакого отношения к Украине. И оказались там, чтобы размыть мелкобуржуазный и националистический душок центральных областей. Все западные области до ВОВ не были в составе Украины.И если уж по исторической справедливости, Украина должна быть узкой полоской вдоль Днепра.Но это уже прошлое. Сейчас нужно быть готовыми, что любые территориальные уступки вызовут в части активного украинского общества шквал негодования. Даже не знаю, посмеет ли Зеленский пойти на такие уступки.Что же надо России? Опишу идеальный вариант: России надо, чтобы Украина перестала существовать. Большая часть территорий отошла бы к России, потом к Польше, претендует и активно раздает свои паспорта на юге страны Румыния. Не претендуют, но имеют право получить свои земли Венгрия и Словакия.Я, кстати, не считаю, что кто-то имеет какое-то историческое право – и не только в отношении Украины. Международное право давно решило эти вопросы.Мечтать вредно не только румынам об Измаиле. Для передела границ требуется не только историческое право, но и социальные предпосылки. Люди, живущие на любых территориях, сейчас имеют право решать – как это произошло с Крымом и Севастополем.Но на территорию Украины желающие найдутся. А та самая узкая полоска вдоль Днепра может и остаться независимым государством. Но под другим названием – само название ядовито.Это был идеальный вариант. Который, конечно, не родится на переговорах в Абу-Даби. Но его может сотворить время.Экономические трудности у страны впереди – огромные. Недавно со скамьи подсудимых олигарх Коломойский* перечислил: "Минус зерно – есть, минус металлургия – есть". А главное – минус люди. Миграция достигла катастрофических масштабов. А с учетом приближающейся зимы, к которой большие города не готовы, она еще усилится. И работать будет некому.Я пишу это без всякой радости и злорадства. Просто рассуждаю о шансах Украины в принципе сохранить свои территории.Второй радикальный вариант для России – граница по Днепру, граница с Приднестровьем. И восстановление памятника Екатерине Второй в Одессе.Этот вариант был очень близок в 2014 году. Настроение в большинстве юго-восточных областей было очень пророссийским после победы "майдана". И не только.Я сам видел в Москве делегатов из Закарпатья. Они утверждали, что готовы к восстанию против киевского режима – уверен, что выдавали желаемое за действительное. К восстанию был готов Донбасс, и он восстал. Но настроение части населения самой западной области Украины делегаты передавали.Третий вариант территориальных изменений можно назвать самым реалистичным. Хотя до него, по сути, еще очень далеко. Этот вариант не только реалистичный, но и уже закрепленный в нашей Конституции.Плюс буферная зона – территории Украины, где даже участковый без оружия. Опять остро встает вопрос о том, как должна измениться Украина, кроме территорий. Иначе никакие территории не решат главное. Не сделают мир крепким.Только мир навсегда – меньшее Россию не устроит.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html

https://ukraina.ru/20260924/luchshee-chto-mozhno-sdelat-s-ukrainoy--likvidirovat-e-mazepa-i-ego-blagodarnye-potomki-1083414003.html

https://ukraina.ru/20261109/ponyatye-na-peregovorakh-v-abu-dabi-rukami-nichego-ne-trogat-1084372364.html

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мнения, украина, россия, днепр, владимир путин, ленин, дональд трамп, переговоры по украине 2026, переговоры