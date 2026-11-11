"Я могу уехать, а украинцы – нет": Костер-Вальдау рассказал о своём счастье - 11.11.2026 Украина.ру
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"Я могу уехать, а украинцы – нет": Костер-Вальдау рассказал о своём счастье
"Я могу уехать, а украинцы – нет": Костер-Вальдау рассказал о своём счастье - 11.11.2026 Украина.ру
"Я могу уехать, а украинцы – нет": Костер-Вальдау рассказал о своём счастье
Датский актёр Николай Костер-Вальдау попрощался с Украиной и рассказал, чем он отличается от местных жителей
2026-11-11T16:06
2026-11-11T16:06
новости
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украина
метро
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Костер-Вальдау в соцсетях опубликовал прощальное видео с Украины."Это мой последний день на Украине. Я уже еду. Здесь я встретил невероятных людей и провёл прекрасное время, но… Вот так сейчас выглядит жизнь в Украине. Это карта, которая показывает, где сейчас происходят атаки. И мне пора возвращаться домой. Я могу уехать домой, я счастливчик. А украинцы не могут", – заявил Костер-Вальдау.Его заявление прозвучало двузначно с учётом того, что многие украинские мужчины "заперты" в стране: они не могут покинуть её. Поэтому военнообязанным украинцам, которые не хотят служить, приходится пересекать границу нелегально.Ранее он опубликовал снимок из киевского метро, где пережидал воздушную тревогу. Актёр рассказал, что ему пришлось даже ночевать на станции."Провёл ночь в киевском метро. Ночь была довольно тяжелой. Мне пришлось провести там всего одну ночь, а потом рассказать о своём опыте, но для тысяч украинцев это необходимость, чтобы укрыться во время обстрелов. Мы должны и впредь помогать мирному населению и соблюдать правила и принципы, с которыми все согласились", – рассказывал актёр.При этом он выложил фото со станции метро "Золотые ворота". Наблюдатели обратили внимание на то, что центральный зал станции пуст – на заднем плане лишь заметны несколько полицейских. Такая пустота для киевского метро во время воздушных атак довольно необычна.Напротив, обычно на станциях даже спорят по поводу места для сна. Так, несколько месяцев назад в сети разгорелся спор по поводу палаток в метро, т.к. они занимают слишком уж много места, отчего иным спасающимся от обстрелов негде спать.Впрочем, актёр также опубликовал видео, где показал заполненную людьми станцию. Только это была уже не станция "Золотые ворота". Также актёр побывал и на станции метро "Дорогожичи".Также во время своего визита на Украину Костер-Вальдау, который также является послом доброй воли ООН, успел побывать на месте прилёта, а также на Чернобыльской АЭС.Ранее Костер-Вальдау неоднократно выражал поддержку Украине. В апреле 2022 года он присоединился к кампании Stand Up for Ukraine, которая должна была привлечь внимание к происходящему на Украине.При этом западных актёров часто критикуют за "экстремальный туризм" на Украине: голливудские звёзды приезжают в эту страну ради снимков и общественного одобрения. Также ряд СМИ сообщал о том, что визиты некоторых звёзд оплачиваются из украинского госбюджета.
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новости, оон, украина, метро
Новости, ООН, Украина, метро

"Я могу уехать, а украинцы – нет": Костер-Вальдау рассказал о своём счастье

16:06 11.11.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / nikolajwilliamcwНиколай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / nikolajwilliamcw
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Датский актёр Николай Костер-Вальдау попрощался с Украиной и рассказал, чем он отличается от местных жителей
Костер-Вальдау в соцсетях опубликовал прощальное видео с Украины.
"Это мой последний день на Украине. Я уже еду. Здесь я встретил невероятных людей и провёл прекрасное время, но… Вот так сейчас выглядит жизнь в Украине. Это карта, которая показывает, где сейчас происходят атаки. И мне пора возвращаться домой. Я могу уехать домой, я счастливчик. А украинцы не могут", – заявил Костер-Вальдау.
Его заявление прозвучало двузначно с учётом того, что многие украинские мужчины "заперты" в стране: они не могут покинуть её. Поэтому военнообязанным украинцам, которые не хотят служить, приходится пересекать границу нелегально.
Ранее он опубликовал снимок из киевского метро, где пережидал воздушную тревогу. Актёр рассказал, что ему пришлось даже ночевать на станции.
"Провёл ночь в киевском метро. Ночь была довольно тяжелой. Мне пришлось провести там всего одну ночь, а потом рассказать о своём опыте, но для тысяч украинцев это необходимость, чтобы укрыться во время обстрелов. Мы должны и впредь помогать мирному населению и соблюдать правила и принципы, с которыми все согласились", – рассказывал актёр.
При этом он выложил фото со станции метро "Золотые ворота". Наблюдатели обратили внимание на то, что центральный зал станции пуст – на заднем плане лишь заметны несколько полицейских. Такая пустота для киевского метро во время воздушных атак довольно необычна.
Напротив, обычно на станциях даже спорят по поводу места для сна. Так, несколько месяцев назад в сети разгорелся спор по поводу палаток в метро, т.к. они занимают слишком уж много места, отчего иным спасающимся от обстрелов негде спать.
Впрочем, актёр также опубликовал видео, где показал заполненную людьми станцию. Только это была уже не станция "Золотые ворота". Также актёр побывал и на станции метро "Дорогожичи".
Также во время своего визита на Украину Костер-Вальдау, который также является послом доброй воли ООН, успел побывать на месте прилёта, а также на Чернобыльской АЭС.
Ранее Костер-Вальдау неоднократно выражал поддержку Украине. В апреле 2022 года он присоединился к кампании Stand Up for Ukraine, которая должна была привлечь внимание к происходящему на Украине.
При этом западных актёров часто критикуют за "экстремальный туризм" на Украине: голливудские звёзды приезжают в эту страну ради снимков и общественного одобрения. Также ряд СМИ сообщал о том, что визиты некоторых звёзд оплачиваются из украинского госбюджета.
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