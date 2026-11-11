Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты - 11.11.2026 Украина.ру
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Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты
Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты - 11.11.2026 Украина.ру
Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты
Украинские активисты в Канаде решили бойкотировать российского хоккеиста Александра Овечкина. Их возмутило участие спортсмена в матче НХЛ, а причиной недовольства стали политические взгляды спортсмена
2026-11-11T16:33
2026-11-11T16:33
новости
александр овечкин
канада
россия
украина
владимир путин
сергей лавров
оон
атэс
единая россия
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В Оттаве представители Конгресса украинцев Канады устроили акцию протеста против капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который должен сыграть на матче Национальной хоккейной лиги с местной командой "Оттава Сенаторз".Демонстранты собрались возле арены в западном пригороде Оттавы, чтобы проскандировать лозунги вроде "Никакой войны в хоккее". Каким образом политические взгляды Овечкина влияют на его спортивную карьеру, украинские активисты объяснить не потрудились. Они лишь стали убеждать общественность в том, что поддержка президента РФ Владимира Путина и участие в предвыборной кампании "Единой России" напрямую касается хоккея. Особенно украинцев возмутило движение "Команда Путина", которое Овечкин основал еще в 2017 году в преддверии президентских выборов в России. Целью украинских активистов, как выяснилось уже позже, стало желание добиться санкций против хоккеиста. Они считают, что "политические амбиции" спортсмена должны стать основанием для ограничений, несмотря на многолетнюю карьеру хоккеиста в Северной Америке.Что интересно, подобные акции против Овечкина проходили и ранее. Украинские организации за рубежом уже устраивали протесты возле арен НХЛ, требовали наказать хоккеиста и запретить ему въезд в западные страны. На Украине его также внесли в базы ГУР. Ну так, на всякий случай. Добиться отстранения Овечкина от матчей активистам так и не удалось. НХЛ не стала вводить персональные ограничения против российских хоккеистов после начала СВО, и капитан "Вашингтона" продолжает выступать в лиге. Попытки бойкотировать россиян давно вышли за пределы спорта. Недавно похожий скандал разгорелся в Австралии, где жена украинского посла Лиана Мирошниченко покинула Международный женский клуб Канберры после того, как туда приняли супругу российского дипломата Ирину Петракову.Вместе с ней из клуба вышли жены послов Италии и Эстонии. Президент организации Сэнди Кейн назвала их поступок нетерпимостью, чем вызвала возмущение того самого украинского посла Василия Мирошниченко. Подробности в публикации "Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянку.Подобные демонстративные жесты украинские представители устраивали и на международных встречах. В 2022 году украинские дипломаты вместе с представителями ряда западных стран покинули зал во время выступления Сергея Лаврова на Совете ООН по правам человека в Женеве. Позднее аналогичные акции проходили на встречах G20 и АТЭС, когда слово предоставляли российским министрам Антону Силуанову и Максиму Решетникову.
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новости, александр овечкин, канада, россия, украина, владимир путин, сергей лавров, оон, атэс, единая россия, спорт, хоккей
Новости, Александр Овечкин, Канада, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, АТЭС, Единая Россия, спорт, хоккей

Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты

16:33 11.11.2026
 
© X / capitals
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© X / capitals
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Украинские активисты в Канаде решили бойкотировать российского хоккеиста Александра Овечкина. Их возмутило участие спортсмена в матче НХЛ, а причиной недовольства стали политические взгляды спортсмена
В Оттаве представители Конгресса украинцев Канады устроили акцию протеста против капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который должен сыграть на матче Национальной хоккейной лиги с местной командой "Оттава Сенаторз".
Демонстранты собрались возле арены в западном пригороде Оттавы, чтобы проскандировать лозунги вроде "Никакой войны в хоккее". Каким образом политические взгляды Овечкина влияют на его спортивную карьеру, украинские активисты объяснить не потрудились.
Они лишь стали убеждать общественность в том, что поддержка президента РФ Владимира Путина и участие в предвыборной кампании "Единой России" напрямую касается хоккея. Особенно украинцев возмутило движение "Команда Путина", которое Овечкин основал еще в 2017 году в преддверии президентских выборов в России.
Целью украинских активистов, как выяснилось уже позже, стало желание добиться санкций против хоккеиста. Они считают, что "политические амбиции" спортсмена должны стать основанием для ограничений, несмотря на многолетнюю карьеру хоккеиста в Северной Америке.
Что интересно, подобные акции против Овечкина проходили и ранее. Украинские организации за рубежом уже устраивали протесты возле арен НХЛ, требовали наказать хоккеиста и запретить ему въезд в западные страны. На Украине его также внесли в базы ГУР. Ну так, на всякий случай.
Добиться отстранения Овечкина от матчей активистам так и не удалось. НХЛ не стала вводить персональные ограничения против российских хоккеистов после начала СВО, и капитан "Вашингтона" продолжает выступать в лиге.
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
7 апреля 2025, 17:35
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Попытки бойкотировать россиян давно вышли за пределы спорта. Недавно похожий скандал разгорелся в Австралии, где жена украинского посла Лиана Мирошниченко покинула Международный женский клуб Канберры после того, как туда приняли супругу российского дипломата Ирину Петракову.
Вместе с ней из клуба вышли жены послов Италии и Эстонии. Президент организации Сэнди Кейн назвала их поступок нетерпимостью, чем вызвала возмущение того самого украинского посла Василия Мирошниченко. Подробности в публикации "Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянку.
Подобные демонстративные жесты украинские представители устраивали и на международных встречах. В 2022 году украинские дипломаты вместе с представителями ряда западных стран покинули зал во время выступления Сергея Лаврова на Совете ООН по правам человека в Женеве. Позднее аналогичные акции проходили на встречах G20 и АТЭС, когда слово предоставляли российским министрам Антону Силуанову и Максиму Решетникову.
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