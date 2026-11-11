https://ukraina.ru/20261111/ukraintsy-dobralis-do-ovechkina-v-kanade-vspykhnuli-protesty--1084427239.html

Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты

Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты - 11.11.2026 Украина.ру

Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты

Украинские активисты в Канаде решили бойкотировать российского хоккеиста Александра Овечкина. Их возмутило участие спортсмена в матче НХЛ, а причиной недовольства стали политические взгляды спортсмена

2026-11-11T16:33

2026-11-11T16:33

2026-11-11T16:33

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В Оттаве представители Конгресса украинцев Канады устроили акцию протеста против капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который должен сыграть на матче Национальной хоккейной лиги с местной командой "Оттава Сенаторз".Демонстранты собрались возле арены в западном пригороде Оттавы, чтобы проскандировать лозунги вроде "Никакой войны в хоккее". Каким образом политические взгляды Овечкина влияют на его спортивную карьеру, украинские активисты объяснить не потрудились. Они лишь стали убеждать общественность в том, что поддержка президента РФ Владимира Путина и участие в предвыборной кампании "Единой России" напрямую касается хоккея. Особенно украинцев возмутило движение "Команда Путина", которое Овечкин основал еще в 2017 году в преддверии президентских выборов в России. Целью украинских активистов, как выяснилось уже позже, стало желание добиться санкций против хоккеиста. Они считают, что "политические амбиции" спортсмена должны стать основанием для ограничений, несмотря на многолетнюю карьеру хоккеиста в Северной Америке.Что интересно, подобные акции против Овечкина проходили и ранее. Украинские организации за рубежом уже устраивали протесты возле арен НХЛ, требовали наказать хоккеиста и запретить ему въезд в западные страны. На Украине его также внесли в базы ГУР. Ну так, на всякий случай. Добиться отстранения Овечкина от матчей активистам так и не удалось. НХЛ не стала вводить персональные ограничения против российских хоккеистов после начала СВО, и капитан "Вашингтона" продолжает выступать в лиге. Попытки бойкотировать россиян давно вышли за пределы спорта. Недавно похожий скандал разгорелся в Австралии, где жена украинского посла Лиана Мирошниченко покинула Международный женский клуб Канберры после того, как туда приняли супругу российского дипломата Ирину Петракову.Вместе с ней из клуба вышли жены послов Италии и Эстонии. Президент организации Сэнди Кейн назвала их поступок нетерпимостью, чем вызвала возмущение того самого украинского посла Василия Мирошниченко. Подробности в публикации "Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянку.Подобные демонстративные жесты украинские представители устраивали и на международных встречах. В 2022 году украинские дипломаты вместе с представителями ряда западных стран покинули зал во время выступления Сергея Лаврова на Совете ООН по правам человека в Женеве. Позднее аналогичные акции проходили на встречах G20 и АТЭС, когда слово предоставляли российским министрам Антону Силуанову и Максиму Решетникову.

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новости, александр овечкин, канада, россия, украина, владимир путин, сергей лавров, оон, атэс, единая россия, спорт, хоккей