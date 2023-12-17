Эльвира Набиуллина, биография - 17.12.2023 Украина.ру
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Эльвира Набиуллина, биография
Эльвира Набиуллина, биография - 17.12.2023 Украина.ру
Эльвира Набиуллина, биография
Председатель Российского банка РФ
2023-12-17T12:10
2023-12-17T12:10
биография
министерство экономики
центробанк рф
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Детство и образованиеЭльвира родилась 29 октября 1963 года в Уфе в простой семье рабочих. По национальности она татарка. Отец - Сахипзада Саитзадаевич – работал водителем, а мать - Зулейха Хаматнуровна – на приборостроительном заводе.Набиуллина отлично училась в обычной общеобразовательной школе №31. Поступила практически случайно на экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, который окончила в 1986 году с красным дипломом.В том же вузе Эльвира осталась учиться в аспирантуре на кафедре истории народного хозяйства и экономических учений, которую закончила в 1990 году. Однокурсницы отзывались о Набиуллиной как о ярой стороннице коммунизма и идей Маркса.КарьераПосле аспирантуры Эльвира работала в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) с 1991 по 1994 год. А после этого заняла пост советника в экспертном институте РСПП.Далее Набиуллина переходит на работу в Министерство экономики России, в 1995 году становится заместителем начальника Департамента экономической реформы. На следующий год – занимает должность главы Департамента экономической реформы Минэкономики, входит в состав коллегии министерства.Затем Эльвира переходит в АК "Промторгбанк", где в 1998 году становится заместителем председателя правления. В начале следующего года ее назначают исполнительным директором Евроазиатской рейтинговой службы, а в конце года - вице-президентом фонда "Центр стратегических разработок", котоый занимался формированием стратегии развития страны. Тогда Центром руководил Герман Греф, который после победы Путина на президентских выборах возглавил Министерство экономики, куда за ним вернулась и Набиуллина. В министерстве Эльвира с августа 2000 года являлась заместителем национального координатора по обеспечению взаимодействия РФ с комиссией европейских сообществ по вопросам консультативно-технического содействия. Потом до июня 2003 года была первым заместителем главы Минестерства.В июне 2003 года Набиуллина снова перешла в Центр стратегических разработок, но уже на должность президента. Параллельно с этой руководящей должностью Эльвира занимает еще одну – в 2006 году по назначению президента Путина становится главой экспертного совета оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в "Большой восьмерке".Затем 24 сентября 2007 года Набиуллина сменяет Грефа на посту министра экономического развития и торговли России. В 2008 году снова стала главой Минэкономики после того, как Путин на посту премьер-министра назначил новое правительство РФ.После возвращения Путина на пост президента страны в мае 2012 года Эльвира уходит к нему помощником по экономическим вопросам. А на следующий год становится главой Центробанка и с тех пор остается ею.Отношения и детиЭльвира замужем за преподавателем кафедры истории народного хозяйства и экономических учений Ярославом Кузьминовым, позднее он стал ректором НИУ ВШЭ. А познакомились они в вузе, когда Набиуллина была аспиранткой.У супругов есть сын Василий 1988 года рождения, который получил социологическое образование. Сейчас он является научным сотрудником НИУ ВШЭ. В 2015 году стал сопредседателем московского отделения "Общероссийского народного фронта".Интересные факты:1. Набиуллина любит носить броши, особенно во время пресс-конференций. Говорят, что каждое украшение отражает текущее положение в экономике. Но сама Эльвира ни разу не поясняла смысл своих брошей, потому что это будет "достаточно скучно".2. Набиуллина отлично знает английский и французский языки.3. У Эльвиры много увлечений: классическая музыка и поэзия, кинематограф. Любимыми писателями называет Льва Толстого, Александра Пушкина, Иосифа Бродского, а любимым литературным персонажем — Андрея Болконского. С удовольствием пересматривает фильмы "Зеркало", "Мой друг Иван Лапшин", "Мой ужин с Андре".
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биография, министерство экономики, центробанк рф
биография, министерство экономики, Центробанк РФ

Эльвира Набиуллина, биография

12:10 17.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Председатель Российского банка РФ
Детство и образование
Эльвира родилась 29 октября 1963 года в Уфе в простой семье рабочих. По национальности она татарка. Отец - Сахипзада Саитзадаевич – работал водителем, а мать - Зулейха Хаматнуровна – на приборостроительном заводе.
Набиуллина отлично училась в обычной общеобразовательной школе №31. Поступила практически случайно на экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, который окончила в 1986 году с красным дипломом.
© svpressa.ru
© svpressa.ru
В том же вузе Эльвира осталась учиться в аспирантуре на кафедре истории народного хозяйства и экономических учений, которую закончила в 1990 году. Однокурсницы отзывались о Набиуллиной как о ярой стороннице коммунизма и идей Маркса.
Карьера
После аспирантуры Эльвира работала в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) с 1991 по 1994 год. А после этого заняла пост советника в экспертном институте РСПП.
Далее Набиуллина переходит на работу в Министерство экономики России, в 1995 году становится заместителем начальника Департамента экономической реформы. На следующий год – занимает должность главы Департамента экономической реформы Минэкономики, входит в состав коллегии министерства.
© radiokp.ru
© radiokp.ru
Затем Эльвира переходит в АК "Промторгбанк", где в 1998 году становится заместителем председателя правления. В начале следующего года ее назначают исполнительным директором Евроазиатской рейтинговой службы, а в конце года - вице-президентом фонда "Центр стратегических разработок", котоый занимался формированием стратегии развития страны.
Тогда Центром руководил Герман Греф, который после победы Путина на президентских выборах возглавил Министерство экономики, куда за ним вернулась и Набиуллина. В министерстве Эльвира с августа 2000 года являлась заместителем национального координатора по обеспечению взаимодействия РФ с комиссией европейских сообществ по вопросам консультативно-технического содействия. Потом до июня 2003 года была первым заместителем главы Минестерства.
© РИА Новости . Сергей Величкин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Сергей Величкин
Перейти в фотобанк
В июне 2003 года Набиуллина снова перешла в Центр стратегических разработок, но уже на должность президента. Параллельно с этой руководящей должностью Эльвира занимает еще одну – в 2006 году по назначению президента Путина становится главой экспертного совета оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в "Большой восьмерке".
Затем 24 сентября 2007 года Набиуллина сменяет Грефа на посту министра экономического развития и торговли России. В 2008 году снова стала главой Минэкономики после того, как Путин на посту премьер-министра назначил новое правительство РФ.
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Банка России
Перейти в фотобанк
После возвращения Путина на пост президента страны в мае 2012 года Эльвира уходит к нему помощником по экономическим вопросам. А на следующий год становится главой Центробанка и с тех пор остается ею.
Отношения и дети
Эльвира замужем за преподавателем кафедры истории народного хозяйства и экономических учений Ярославом Кузьминовым, позднее он стал ректором НИУ ВШЭ. А познакомились они в вузе, когда Набиуллина была аспиранткой.
© Helicon.ru
© Helicon.ru
У супругов есть сын Василий 1988 года рождения, который получил социологическое образование. Сейчас он является научным сотрудником НИУ ВШЭ. В 2015 году стал сопредседателем московского отделения "Общероссийского народного фронта".
Интересные факты:
1. Набиуллина любит носить броши, особенно во время пресс-конференций. Говорят, что каждое украшение отражает текущее положение в экономике. Но сама Эльвира ни разу не поясняла смысл своих брошей, потому что это будет "достаточно скучно".
2. Набиуллина отлично знает английский и французский языки.
3. У Эльвиры много увлечений: классическая музыка и поэзия, кинематограф. Любимыми писателями называет Льва Толстого, Александра Пушкина, Иосифа Бродского, а любимым литературным персонажем — Андрея Болконского. С удовольствием пересматривает фильмы "Зеркало", "Мой друг Иван Лапшин", "Мой ужин с Андре".
 
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