Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника" - 15.05.2024 Украина.ру
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Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника" - 15.05.2024 Украина.ру
Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
Российская армия продолжает наступление на Харьковском направлении. ВС РФ нужно оттянуть силы врага с целью нанесения главного удара
2024-05-15T05:20
2024-05-15T05:20
харьков
россия
украина
кирилл буданов
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.Эксперт уточнил, что основной задачей ВС РФ на данный момент является удар по Харькову, потому что тогда Россия достигнет первостепенной цели по освобождению русского города. По словам полковника, такое развитие событий было предсказуемо. По его словам, на этом направлении в основном дислоцируются те солдаты, которых нацистская Украина заставила силком идти на фронт.В апреле Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Тогда все военнообязанные в течение 60 дней должны обновлять свои данные в военкомате.В кадровых проблемах ВСУ на фронте 14 мая признался глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*."Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет ", - описал он обстановку под Харьковом."Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направленииЗа последние дни ВС РФ освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье и Бугроватку. Штурмовик ВС РФ с позывным "Руда" 14 мая рассказал агентству РИА Новости, что подразделения российской армии уже под Липцами, и трасса, которая ведет на Харьков уже находится под огневым контролем российских сил."Наши подразделения уже под Липцами": российский боец рассказал о продвижении под ХарьковомВоенный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что освобождение Харькова "поворотным моментом" СВО. По его словам, операция может занять от одного до трех месяцев.Поворотный момент: военный эксперт назвал срок освобождения ХарьковаПолный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
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харьков, россия, украина, кирилл буданов, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф
Харьков, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"

05:20 15.05.2024
 
© Фото : Новостное агентство "Харьков"Украина карта
Украина карта - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Новостное агентство "Харьков"
Читать в
Российская армия продолжает наступление на Харьковском направлении. ВС РФ нужно оттянуть силы врага с целью нанесения главного удара
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.
Эксперт уточнил, что основной задачей ВС РФ на данный момент является удар по Харькову, потому что тогда Россия достигнет первостепенной цели по освобождению русского города. По словам полковника, такое развитие событий было предсказуемо.
"Когда-то мы должны были вновь вернуться на территории харьковского направления. Вот это и произошло. Российская армия гонит силы ВСУ дальше на запад, в сторону Харькова, занимая новые опорные и населенные пункты. Счет их идет на десятки", - подчеркнул Тимур Сыртланов.
По его словам, на этом направлении в основном дислоцируются те солдаты, которых нацистская Украина заставила силком идти на фронт.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Вчера, 10:59
Разведка Украины: ситуация под Харьковом критическая, следом ВС РФ пойдет на Сумскую областьНаходясь в бункере в Харьковской области, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* сообщил журналистам газеты The New York Times о критической ситуации в Харьковской области, сложившейся в результате успешного российского наступления
В апреле Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Тогда все военнообязанные в течение 60 дней должны обновлять свои данные в военкомате.
В кадровых проблемах ВСУ на фронте 14 мая признался глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*.
"Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет ", - описал он обстановку под Харьковом.
"Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направлении
За последние дни ВС РФ освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье и Бугроватку.
Штурмовик ВС РФ с позывным "Руда" 14 мая рассказал агентству РИА Новости, что подразделения российской армии уже под Липцами, и трасса, которая ведет на Харьков уже находится под огневым контролем российских сил.
"Наши подразделения уже под Липцами": российский боец рассказал о продвижении под Харьковом
Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что освобождение Харькова "поворотным моментом" СВО. По его словам, операция может занять от одного до трех месяцев.
Поворотный момент: военный эксперт назвал срок освобождения Харькова
Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.
*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
 
ХарьковРоссияУкраинаКирилл БудановУкраина.руВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
05:42"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
05:40"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
05:37Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
05:30Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"
05:25Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки
05:20Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
05:10Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
05:00Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
04:50Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
04:40Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
04:30"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ
04:20"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО
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04:00"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
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