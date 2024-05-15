https://ukraina.ru/20240515/1055063246.html

Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"

Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника" - 15.05.2024 Украина.ру

Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"

Российская армия продолжает наступление на Харьковском направлении. ВС РФ нужно оттянуть силы врага с целью нанесения главного удара

2024-05-15T05:20

2024-05-15T05:20

2024-05-15T05:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.Эксперт уточнил, что основной задачей ВС РФ на данный момент является удар по Харькову, потому что тогда Россия достигнет первостепенной цели по освобождению русского города. По словам полковника, такое развитие событий было предсказуемо. По его словам, на этом направлении в основном дислоцируются те солдаты, которых нацистская Украина заставила силком идти на фронт.В апреле Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Тогда все военнообязанные в течение 60 дней должны обновлять свои данные в военкомате.В кадровых проблемах ВСУ на фронте 14 мая признался глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*."Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет ", - описал он обстановку под Харьковом."Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направленииЗа последние дни ВС РФ освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье и Бугроватку. Штурмовик ВС РФ с позывным "Руда" 14 мая рассказал агентству РИА Новости, что подразделения российской армии уже под Липцами, и трасса, которая ведет на Харьков уже находится под огневым контролем российских сил."Наши подразделения уже под Липцами": российский боец рассказал о продвижении под ХарьковомВоенный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что освобождение Харькова "поворотным моментом" СВО. По его словам, операция может занять от одного до трех месяцев.Поворотный момент: военный эксперт назвал срок освобождения ХарьковаПолный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240514/1055051370.html

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харьков, россия, украина, кирилл буданов, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф