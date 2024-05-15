https://ukraina.ru/20240515/1055052919.html

"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне

"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне - 15.05.2024 Украина.ру

"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне

Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Поэтому президент РФ Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-05-15T03:30

2024-05-15T03:30

2024-05-15T03:30

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Большой план Запада состоял в молниеносной военной операции против России. Это должен был быть именно блицкриг, чтобы она не смогла нанести в ответ тактические и стратегические ядерные удары, рассказал обозреватель.За последние 200 лет "двое товарищей" (Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер. - Ред.) уже попробовали победить Россию в молниеносной войне, но у них ничего не вышло. Один из них даже Москву взял, но это ему ничего не дало, добавил он.Если человека плохо воспитывали и в детстве мало били, он не до конца отвечает за свои слова и поступки. Он не понимает, где заканчивается его свобода и начинается свобода других людей. Западные страны тоже "похожи на гопника, который забыл, что его когда-то били", - указал волонтер.Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Именно поэтому президент России Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240514/1055034741.html

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новости, запад, москва, алексей живов, владимир путин, наполеон бонапарт, нато, третья мировая война, ядерная безопасность, война, учения