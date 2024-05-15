"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055052919.html
"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне
"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне - 15.05.2024 Украина.ру
"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне
Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Поэтому президент РФ Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-05-15T03:30
2024-05-15T03:30
новости
запад
москва
алексей живов
владимир путин
наполеон бонапарт
нато
третья мировая война
ядерная безопасность
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101279/53/1012795338_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_101c0b0917b806dca60030237169a396.jpg.webp
Большой план Запада состоял в молниеносной военной операции против России. Это должен был быть именно блицкриг, чтобы она не смогла нанести в ответ тактические и стратегические ядерные удары, рассказал обозреватель.За последние 200 лет "двое товарищей" (Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер. - Ред.) уже попробовали победить Россию в молниеносной войне, но у них ничего не вышло. Один из них даже Москву взял, но это ему ничего не дало, добавил он.Если человека плохо воспитывали и в детстве мало били, он не до конца отвечает за свои слова и поступки. Он не понимает, где заканчивается его свобода и начинается свобода других людей. Западные страны тоже "похожи на гопника, который забыл, что его когда-то били", - указал волонтер.Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Именно поэтому президент России Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240514/1055034741.html
запад
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101279/53/1012795338_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_2fd8c350db949d76d91c9b45f8c2747a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, москва, алексей живов, владимир путин, наполеон бонапарт, нато, третья мировая война, ядерная безопасность, война, учения
Новости, Запад, Москва, Алексей Живов, Владимир Путин, Наполеон Бонапарт, НАТО, третья мировая война, ядерная безопасность, война, Учения

"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне

03:30 15.05.2024
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Поэтому президент РФ Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Большой план Запада состоял в молниеносной военной операции против России. Это должен был быть именно блицкриг, чтобы она не смогла нанести в ответ тактические и стратегические ядерные удары, рассказал обозреватель.
За последние 200 лет "двое товарищей" (Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер. - Ред.) уже попробовали победить Россию в молниеносной войне, но у них ничего не вышло. Один из них даже Москву взял, но это ему ничего не дало, добавил он.

"Так что такая затея (военная операция Запада против России. - Ред.) – глупость. Не учит их история ничему. Не хотелось бы повторять эту историю в третий раз, но, похоже, придется", - подчеркнул Живов.

Если человека плохо воспитывали и в детстве мало били, он не до конца отвечает за свои слова и поступки. Он не понимает, где заканчивается его свобода и начинается свобода других людей. Западные страны тоже "похожи на гопника, который забыл, что его когда-то били", - указал волонтер.
Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Именно поэтому президент России Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Роман Алехин интервью
Вчера, 07:15
Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом Мы не стали развивать наступление в районе Волчанска. Мы там потихонечку продвигаемся. При этом до сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника
 
НовостиЗападМоскваАлексей ЖивовВладимир ПутинНаполеон БонапартНАТОтретья мировая войнаядерная безопасностьвойнаУчения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
05:42"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
05:40"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
05:37Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
05:30Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"
05:25Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки
05:20Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
05:10Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
05:00Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
04:50Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
04:40Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
04:30"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ
04:20"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО
04:10Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север"
04:00"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
03:45ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта
03:30"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне
03:15"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков
Лента новостейМолния