https://ukraina.ru/20240512/1054980784.html

Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ

Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ - 12.05.2024 Украина.ру

Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ

Самым дурным признаком того, что человечество движется к ядерной войне, станет проведение нами полноценных ядерных учений, когда мы запустим ракету по какому-то полигону и там ее взорвем (осуществим ядерный взрыв). Это и будет последнее китайское предупреждение. После этого – война

2024-05-12T15:25

2024-05-12T15:25

2024-05-12T15:25

интервью

россия

запад

вооруженные силы украины

европа

харьков

ядерное оружие

беспилотники

учения

ракеты

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Пока же мы продолжим ядерное маневрирование, чтобы хоть как-то образумить Запад, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей ЖивовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Если раньше киевский режим говорил о том, что ему "нужно больше западного оружия, а украинцы сами все вытянут", то теперь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы будут рады войскам НАТО на своей территории. Кроме того, помимо заявлений Макрона о возможности такой интервенции, появилась информация, что французские военнослужащие уже присутствуют в зоне СВО.- Алексей, не поздновато ли Запад задумался о прямой интервенции? Учитывая, что натовские военнослужащие вряд ли будут воевать лучше украинцев.- Не поздно. Я бы даже сказал, что еще рано.Большой план Запада состоял в следующем: как можно дольше истязать российскую армию и экономику об Украину, чтобы потом попробовать провести крупную военную операцию против нашей страны.Сразу скажу, что это должна быть молниеносная операция, чтобы Россия не смогла нанести по западным странам тактические и стратегические ядерные удары. Этот должен был быть блицкриг, чтобы в момент нашей слабости захватить столицу, органы управления властью и ядерный чемоданчик. Тем более, от границы НАТО в Финляндии и Прибалтике до Москвы и Санкт-Петербурга рукой подать.За последние 200 лет уже два товарища попробовали победить Россию в молниеносной войне, но у них ничего не вышло. Один из них даже Москву взял, но это все равно ему ничего не дало. Так что такая затея – глупость. Не учит их история ничему. Не хотелось бы повторять эту историю в третий раз, но, похоже, придется.Понимаете, если человека мало в детстве били, он не до конца отвечает за свои слова и поступки. Он не понимает, где заканчивается его свобода и начинается свобода других людей. Именно такие персонажи позволяют себе оскорбительные комментарии в интернете, понимая, что в реальной жизни никто бы так друг с другом разговаривать не стал. И западные страны тоже похожи на гопника, который забыл, что его когда-то били.Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия пытается не допустить. Именно поэтому президент отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия в Южном военном округе.- Эти учения – это последнее или предпоследние китайское предупреждение с демонстрацией почти самой большой дубины, которое у нас есть?- Это предпоследнее предупреждение.Последним предупреждением будет юридическая процедура нацеливания наших ядерных ракет на США и западные страны. Потому что до Берлина и Парижа мы дотянемся "Искандерами", а это – тактическое ядерное оружие.Я бы хотел внести ясность в этот вопрос.Тактическое ядерное оружие – это боезаряд до 50 килотонн.Оно делится на две больших категории.Первое. Есть малое ТЯО мощностью в 10-15-20 килотонн. Это в буквальном смысле небольшие бомбочки, которые можно зарядить в самоходную артиллерию вроде "Тюльпана", "Пиона" и "Малки". Хиросимы и Нагасаки от них не будет. Их можно использовать против эшелонированной обороны противника (живой силе и технике). Полный их радиус поражения – 3 километра, частичный – 6-7 километров. Это не так много. Говорят, что ФАБ-5000 по фугасности сопоставим с маленькой ядерной бомбой.Такими бомбочками советские военачальники планировали воевать в случае большой войны. Потому что их нужно гораздо меньше, чем обычных бомб. И носителей к ним нужно меньше. Их просто можно запустить из пушек и самолетов.И это не ядерная война в прямом смысле слова. Это ограниченное применение тактического ядерного оружия.Второе. Есть большое ТЯО мощностью в 50 килотонн. Оно размещается на наших ракетах Х-101 и на "Искандере". Оно предназначено для ударов по городам противника. 50-килотонный "Искандер" сровняет с землей Париж.Его проверка может стать демонстрацией для тех стран, которые заговорили об экономической и военной блокаде Балтийского моря для России.Пока что эти учения призваны предупредить ближайших союзников Украины в Восточной Европе, что их час будет недолог, если они собираются вводить войска в зону СВО. Эти войска будут уничтожены ядерным ударом прямо на границе с Украиной.Стратегическое ядерное оружие – это боезаряд в 100-200 килотонн или даже в мегатонну.Стратегические боезаряды размещаются на больших ракетах различного базирования, которые летают через континенты (могут 10 тысяч километров пролететь). Ими можно нанести удар либо по городу, либо по структуре, которая спровоцирует географическую катастрофу (наши ракеты были нацелены на американские геологические разломы).Стратегическое оружие еще впереди.Самым дурным признаком того, что человечество движется к ядерной войне, станет проведение нами полноценных ядерных учений, когда мы запустим ракету по какому-то полигону и там ее взорвем (осуществим ядерный взрыв). Это и будет последнее китайское предупреждение. После этого – война.Пока же мы продолжим ядерное маневрирование, чтобы хоть как-то образумить Запад.- Поговорим о ситуации на поле боя. ВС РФ успешно продвигаются, каждый день освобождая новые населенные пункты. Также в СМИ обсуждается создание нашего "северного кулака" для удара на Сумы и Харьков. Нужно ли нам расширять фронт? Или лучше действовать как сейчас (не бесплатно, но разумно)?- Великая Отечественная война длилась четыре года. Если буквально сравнивать ее с СВО, то в середине 1943 года мы уже активно наступали и освобождали русские города. Сейчас нам тоже пора бы их освобождать.Сейчас ожила наша военная промышленность. Из симулятивной она превратилась в настоящую. Она действительно стала производить танки, самолеты и боеприпасы. Армия постепенно ими насыщается. В результате растут возможности войсковых соединений. Особенно в области применения планирующих бомб. Это большой прорыв.К сожалению, мы пока не решили тактическую проблему противодействия вражеским дронам и насыщения армии собственными беспилотниками. Эта проблема давно истекает кровью. Я не обо всем говорю публично. Но я знаю, насколько ощутимые мы несем потери именно из-за этого недостатка.Насколько хорошо дела у нас идут с ФАБами (ВСУ от них просто трепещут), настолько тяжело нам приходится, когда противник начинает использовать дроны-камикадзе.Более того, если мы эту проблему не решим, продвижение наших пехотных частей постоянно будет затруднено. Их потери в людях и технике будет значительно выше прогнозируемых.Понимаете, есть стандартная военная математика, которая рассчитывает количество потерь при наступательных действиях. Она работала даже в 2022 году, пока не появились дроны. Там, где прогнозируется гибель 5% личного состава, гибнет или калечится его 30%. Буксует одна из составляющих наступательной машины. ПВО уничтожили, ФАБами отработали, ракетами отработали, штурмовики пошли, а их всех убили БПЛА.Повторюсь, к этому надо отнестись серьезно.В остальном я считаю, что мы готовы к наступлению на Харьков. Его надо как минимум блокировать, не позволяя ВСУ обстреливать Белгородскую область из беспилотников и РСЗО. Линию фронта надо отодвигать. Иначе киевский режим на постоянной основе будет терроризировать наши регионы.Дело не в том, выгодно или невыгодно нам идти на Харьков. У нас есть Конституция. Там четко сказано, что Минобороны обязано защищать жизни и имущество граждан РФ от военных угроз. Тут не пройдут аргументы в стиле "Вы тут мучайтесь, а мы подумаем, как лучше воевать". Минобороны обязано защитить наших граждан, даже если они живут в 5 километрах от границы с противником.Возможно, поход на Харьков – это не лучший вариант. Но этот вариант неизбежен.Конечно, было бы идеально наступать на Одессу и Николаев. На это ресурсов у нас пока нет. Но они появятся.- Тем более, что Одессу разумнее брать как в Великую Отечественную – по суше и с севера.- Да.А если Харьковская операция все же состоится, она сильно осложнит положение украинской армии.У противника сейчас есть проблемы с вооружениями и моральным духом личного состава. Это подтверждают наши серьезные результаты в Донбассе. А если появится Харьковский фронт, они просто не выдержат напряжения и порвутся. Это же классическая ситуация военной истории. Еще русские князья использовали засадный полк, который вступал в бой с такого направления, где противник его увидеть не ожидал.Точно так же Наполеон проиграл битву при Ватерлоо. Пока он дрался с Веллингтоном один на один, у него более-менее получалось. А когда его во фланг ударила вторая такая же армия, Наполеон закончился как правитель и военачальник.Надеюсь, так будет и сейчас.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20240508/1054958478.html

https://ukraina.ru/20240507/1054936737.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, россия, запад, вооруженные силы украины, европа, харьков, ядерное оружие, беспилотники, учения, ракеты, потери, сво