Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону"
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© Настоящий Гладков телеграм-канал
Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача ВС РФ - максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" ВСУ не будут, это слишком дорогое оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На днях Минобороны России выделило бои с диверсионными группами ВСУ на границе Белгородской области в отдельное направление фронта СВО – Белгородское.
Раньше российские войска находились в Харьковской области, и у России была буферная зона на границе. Поэтому Белгородского направления не было, а было Харьковское, рассказал эксперт.
То, что проводил противник на российской границе, можно классифицировать как разведку боем. По привлекаемым силам и средствам это было полномасштабное наступление силами не меньше бригады, уточнил специалист.
"Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача будет ставиться максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" они не будут, это слишком дорогое оружие", - подчеркнул Евсеев.
В первую очередь для безопасности Белгорода нужно исключить использование систем типа "Град" с дальностью 20 километров. Примерно на такую глубину будет поставлена задача создать буферную зону на украинской территории. Поэтому и возникло Белгородское направление, заключил собеседник издания.
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