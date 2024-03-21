https://ukraina.ru/20240321/1054009144.html

Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону"

Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону" - 21.03.2024 Украина.ру

Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону"

Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача ВС РФ - максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" ВСУ не будут, это слишком дорогое оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-21T03:30

2024-03-21T03:30

2024-03-21T03:30

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На днях Минобороны России выделило бои с диверсионными группами ВСУ на границе Белгородской области в отдельное направление фронта СВО – Белгородское.Раньше российские войска находились в Харьковской области, и у России была буферная зона на границе. Поэтому Белгородского направления не было, а было Харьковское, рассказал эксперт.То, что проводил противник на российской границе, можно классифицировать как разведку боем. По привлекаемым силам и средствам это было полномасштабное наступление силами не меньше бригады, уточнил специалист.В первую очередь для безопасности Белгорода нужно исключить использование систем типа "Град" с дальностью 20 километров. Примерно на такую глубину будет поставлена задача создать буферную зону на украинской территории. Поэтому и возникло Белгородское направление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1053988027.html

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