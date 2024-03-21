Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону" - 21.03.2024 Украина.ру
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Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону"
Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону" - 21.03.2024 Украина.ру
Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону"
Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача ВС РФ - максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" ВСУ не будут, это слишком дорогое оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-21T03:30
2024-03-21T03:30
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На днях Минобороны России выделило бои с диверсионными группами ВСУ на границе Белгородской области в отдельное направление фронта СВО – Белгородское.Раньше российские войска находились в Харьковской области, и у России была буферная зона на границе. Поэтому Белгородского направления не было, а было Харьковское, рассказал эксперт.То, что проводил противник на российской границе, можно классифицировать как разведку боем. По привлекаемым силам и средствам это было полномасштабное наступление силами не меньше бригады, уточнил специалист.В первую очередь для безопасности Белгорода нужно исключить использование систем типа "Град" с дальностью 20 километров. Примерно на такую глубину будет поставлена задача создать буферную зону на украинской территории. Поэтому и возникло Белгородское направление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белгород, белгородская область, владимир евсеев, всу, вс рф, himars, рсзо, граница, харьковская область
Новости, Россия, Белгород, Белгородская область, Владимир Евсеев, ВСУ, ВС РФ, HIMARS, РСЗО, граница, Харьковская область

Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону"

03:30 21.03.2024
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
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Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача ВС РФ - максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" ВСУ не будут, это слишком дорогое оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На днях Минобороны России выделило бои с диверсионными группами ВСУ на границе Белгородской области в отдельное направление фронта СВО – Белгородское.
Раньше российские войска находились в Харьковской области, и у России была буферная зона на границе. Поэтому Белгородского направления не было, а было Харьковское, рассказал эксперт.
То, что проводил противник на российской границе, можно классифицировать как разведку боем. По привлекаемым силам и средствам это было полномасштабное наступление силами не меньше бригады, уточнил специалист.
"Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача будет ставиться максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" они не будут, это слишком дорогое оружие", - подчеркнул Евсеев.
В первую очередь для безопасности Белгорода нужно исключить использование систем типа "Град" с дальностью 20 километров. Примерно на такую глубину будет поставлена задача создать буферную зону на украинской территории. Поэтому и возникло Белгородское направление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 06:08
Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из ХарьковаБольшинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они против того, чтобы такая поддержка сильно сказывалась на их уровне жизни. Лично воевать они тоже не готовы
 
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