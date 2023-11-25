https://ukraina.ru/20231125/1051335990.html

Слуцкий прокомментировал признание Арахамии, что Джонсон отговорил Киев от мира

Слуцкий прокомментировал признание Арахамии, что Джонсон отговорил Киев от мира - 25.11.2023 Украина.ру

Слуцкий прокомментировал признание Арахамии, что Джонсон отговорил Киев от мира

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) прокомментировал признание бывшего главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии о том, что экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт весной 2022 года

2023-11-25T13:21

2023-11-25T13:21

2023-11-25T13:41

давид арахамия

новости

украина

переговоры

слуцкий

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"Очевидно, что неонацистский режим ищет пути отхода. Еще не поздно вернуться на переговорный путь, российская сторона неоднократно говорила, что к этому готова. Но только теперь при других условиях - с учетом новых территориальных реалий", - сказал Слуцкий.По его словам, Арахамия признал очевидное: Запад приказал Киеву выйти из мирного процесса, чтобы не допустить краха своего проекта "анти-Россия", а все демонстрируемые усилия с украинской стороны оказались фикцией, обманом, чтобы выиграть время.Он отметил также, что теперь тот же Арахамия говорит о том, что все договоренности с Россией должны решаться на референдуме на Украине, при этом выборы в стране отменены под предлогом продолжения военных действий.Накануне Арахамия, возглавляющий фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде и входящий в комитет по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, но после переговоров с российской стороной в Стамбуле украинские власти не согласились на нейтралитет страны, а приехавший в Киев Джонсон призвал их ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".Ранее Арахамия также заявил, что любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум. Он сообщал, что в следующем году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет, отметив, что Запад не требует переизбирать украинские власти.

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давид арахамия, новости, украина, переговоры, слуцкий