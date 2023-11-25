Слуцкий прокомментировал признание Арахамии, что Джонсон отговорил Киев от мира
13:21 25.11.2023 (обновлено: 13:41 25.11.2023)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) прокомментировал признание бывшего главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии о том, что экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт весной 2022 года
"Очевидно, что неонацистский режим ищет пути отхода. Еще не поздно вернуться на переговорный путь, российская сторона неоднократно говорила, что к этому готова. Но только теперь при других условиях - с учетом новых территориальных реалий", - сказал Слуцкий.
По его словам, Арахамия признал очевидное: Запад приказал Киеву выйти из мирного процесса, чтобы не допустить краха своего проекта "анти-Россия", а все демонстрируемые усилия с украинской стороны оказались фикцией, обманом, чтобы выиграть время.
"Тогда, действительно, мирный договор был фактически подготовлен, осталось его парафировать и подписать. Россия в знак доброй воли отвела войска с киевского и черниговского направления. И что? Киевский режим и его западные кукловоды в ответ - и это мы сегодня понимаем всё более отчетливо - устроили провокацию в Буче и заявили, что будут воевать с целью победить Россию на поле боя", - напомнил Слуцкий.
Он отметил также, что теперь тот же Арахамия говорит о том, что все договоренности с Россией должны решаться на референдуме на Украине, при этом выборы в стране отменены под предлогом продолжения военных действий.
Накануне Арахамия, возглавляющий фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде и входящий в комитет по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, но после переговоров с российской стороной в Стамбуле украинские власти не согласились на нейтралитет страны, а приехавший в Киев Джонсон призвал их ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Ранее Арахамия также заявил, что любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум. Он сообщал, что в следующем году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет, отметив, что Запад не требует переизбирать украинские власти.
01:50Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФДоговорённости по украинскому конфликту должны проходить через референдум, считает глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Об этом 24 ноября он заявил в интервью телеканалу "1+1"