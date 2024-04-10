Мигрантам усложнят получение гражданства, Госдума РФ приняла поправки о фиктивных браках
Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки, которые исключат возможность незаконного получения миграционного статуса после фиктивного брака. Документ размещён на сайте Госдумы
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пояснил, что после принятия закона получить разрешение на временное проживание (РВП) вне установленных квот смогут иностранцы, проживающие не менее двух лет в браке с гражданином РФ.
Помимо этого, поправки направлены на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами с целью получения разрешения на пребывание в России.
По словам спикера Госдумы, заключение фиктивного брака или оформление фиктивного усыновления – это одна из лазеек для нелегальной миграции. Более того, есть фирмы, которые оказывает такие услуги за деньги. "Необходимо это пресечь", - подчеркнул он.
Володин напомнил, что если иностранцы хотят жить в России, то они должны знать русский язык, законы РФ, уважать культуру и традиции. А брак заключается исключительно ради создания семьи.
Инициативу внесли в Госдуму в ноябре 2023 года. Её авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Накануне, 3 апреля, в Москве задержали начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о нелегальной миграции.
По версии следствия, сотрудники полиции вместе с ещё несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.
Ранее разгорелся скандал: мигрантке выдали подложный сертификат о знании русского языка. Сотрудник Многофункционального миграционного центра в подмосковной деревне Сахарово записал видео, на котором представительница Средней Азии имела на руках сертификат о знании русского языка, однако ни слова по-русски не понимала.