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Мигрантам усложнят получение гражданства, Госдума РФ приняла поправки о фиктивных браках

Мигрантам усложнят получение гражданства, Госдума РФ приняла поправки о фиктивных браках - 10.04.2024 Украина.ру

Мигрантам усложнят получение гражданства, Госдума РФ приняла поправки о фиктивных браках

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки, которые исключат возможность незаконного получения миграционного статуса после фиктивного брака. Документ размещён на сайте Госдумы

2024-04-10T17:41

2024-04-10T17:41

2024-04-10T17:41

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пояснил, что после принятия закона получить разрешение на временное проживание (РВП) вне установленных квот смогут иностранцы, проживающие не менее двух лет в браке с гражданином РФ.Помимо этого, поправки направлены на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами с целью получения разрешения на пребывание в России.По словам спикера Госдумы, заключение фиктивного брака или оформление фиктивного усыновления – это одна из лазеек для нелегальной миграции. Более того, есть фирмы, которые оказывает такие услуги за деньги. "Необходимо это пресечь", - подчеркнул он.Володин напомнил, что если иностранцы хотят жить в России, то они должны знать русский язык, законы РФ, уважать культуру и традиции. А брак заключается исключительно ради создания семьи.Инициативу внесли в Госдуму в ноябре 2023 года. Её авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.Накануне, 3 апреля, в Москве задержали начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о нелегальной миграции.По версии следствия, сотрудники полиции вместе с ещё несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.Ранее разгорелся скандал: мигрантке выдали подложный сертификат о знании русского языка. Сотрудник Многофункционального миграционного центра в подмосковной деревне Сахарово записал видео, на котором представительница Средней Азии имела на руках сертификат о знании русского языка, однако ни слова по-русски не понимала.

https://ukraina.ru/20240408/1054384098.html

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новости, россия, москва, вячеслав володин, госдума, мигранты, гражданство, брак