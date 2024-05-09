https://ukraina.ru/20240509/1054991634.html

Путин о высоких технологиях в ПВК: РФ необходимо быть на шаг впереди

Путин о высоких технологиях в ПВК: РФ необходимо быть на шаг впереди - 09.05.2024 Украина.ру

Путин о высоких технологиях в ПВК: РФ необходимо быть на шаг впереди

В период проведения спецоперации Россия научилась делать новые ударные и разведывательные средства, однако на этом останавливаться не следует, так как РФ должна быть на шаг впереди в производстве современных вооружений. Об этом 9 мая заявил президент Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО

2024-05-09T13:33

2024-05-09T13:33

2024-05-09T13:33

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Глава государства подчеркнул, что сегодня над обеспечением противника работает весь коллективный Запад, который "спит и видит, чтобы Россия в ее сегодняшнем виде уже не существовала". Поэтому чтобы одолеть оппонентов стране необходимо быть "на шаг впереди в высоких технологиях".Помимо этого, президент добавил, что за период активных боевых действий, руководству армией стало понятно, что задачи, которые раньше возлагались на авиацию, могут эффективно решаться "малыми средствами"."Мы это научились делать, мы это делаем. Это касается разведки, это касается ударных средств, это касается многих других задач, их очень много: и в тылу можно их решать с помощью дронов, и на линии боевого соприкосновения", - отметил российский лидер.Путин также отметил, что над этой задачей работают не только структуры Минобороны, но и гражданские предприятия.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что так называемый "народный ВПК" в стране работает вовсю, постоянно появляются предложения от людей, работающих в сфере новых технологий, которые успешно внедряются МО РФ.

https://ukraina.ru/20240509/1054990430.html

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новости, россия, минобороны, впк, владимир путин, запад, сво, производство, оружие, беспилотники, всу