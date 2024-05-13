https://ukraina.ru/20240513/1055032554.html

Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT

Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT - 13.05.2024 Украина.ру

Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT

Впервые с начала российской спецоперации ВС РФ совершили рывок, установив контроль не менее чем над десятью населенными пунктами в Харьковской области. В поражениях на этом участке фронта друг друга обвиняют командиры украинской армии, пишет газета The New York Time

2024-05-13T13:58

2024-05-13T13:58

2024-05-13T13:59

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Буквально за сутки атмосфера в регионе сменилась на всеобщий беспорядок и панику, уточняют журналисты.Ссылаясь на военных экспертов, СМИ пишет, что наступление российской армии поставило официальный Киев "в очень опасное положение". Речь идет о нехватке вооружения из-за задержек финансирования в США, в то время как военнослужащие ВСУ истощены боями.Вместе с тем, в направлении российского наступления у ВСУ отсутствуют фортификационные сооружения – оборона пограничной территории ужасная, заявил командир разведки украинской армии Денис Ярославский."Командир Ярославский добавил, что в Волчанске, небольшом городке под Харьковом, начались уличные бои, и что сейчас он окружен. "Я говорю это, потому что мы можем умереть, и никто не услышит правды", — написал он. — Тогда зачем все это?!" (…) Другой украинский солдат, служивший под Харьковом, который говорил по телефону в воскресенье, сказал, что он и его товарищи не спали несколько дней и были в шоке от того, как быстро продвигаются россияне", - сказано в публикации.Автор статьи полагает, что успешное наступление ВС РФ усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.Ранее в этот же день на фоне наступления ВС РФ на Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего группировкой ВСУ "Харьков": вместо Юрия Галушкина на этот пост назначен Михаил Драпатый, которого в феврале прошлого года МВД России объявило в розыск по уголовной статье.

https://ukraina.ru/20240513/1054957466.html

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новости, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, россия, наступление, вс рф, сво, спецоперация