Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT
13:58 13.05.2024 (обновлено: 13:59 13.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ
Впервые с начала российской спецоперации ВС РФ совершили рывок, установив контроль не менее чем над десятью населенными пунктами в Харьковской области. В поражениях на этом участке фронта друг друга обвиняют командиры украинской армии, пишет газета The New York Time
Буквально за сутки атмосфера в регионе сменилась на всеобщий беспорядок и панику, уточняют журналисты.
"По мере того, как тревога распространяется, возникают некоторые трудные вопросы: как далеко это зайдет? Неужели это всего лишь сиюминутная неудача для украинцев-аутсайдеров? Или переломный момент?", - задаются вопросами они.
Ссылаясь на военных экспертов, СМИ пишет, что наступление российской армии поставило официальный Киев "в очень опасное положение". Речь идет о нехватке вооружения из-за задержек финансирования в США, в то время как военнослужащие ВСУ истощены боями.
Вместе с тем, в направлении российского наступления у ВСУ отсутствуют фортификационные сооружения – оборона пограничной территории ужасная, заявил командир разведки украинской армии Денис Ярославский.
"Командир Ярославский добавил, что в Волчанске, небольшом городке под Харьковом, начались уличные бои, и что сейчас он окружен. "Я говорю это, потому что мы можем умереть, и никто не услышит правды", — написал он. — Тогда зачем все это?!" (…) Другой украинский солдат, служивший под Харьковом, который говорил по телефону в воскресенье, сказал, что он и его товарищи не спали несколько дней и были в шоке от того, как быстро продвигаются россияне", - сказано в публикации.
Автор статьи полагает, что успешное наступление ВС РФ усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.
Ранее в этот же день на фоне наступления ВС РФ на Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего группировкой ВСУ "Харьков": вместо Юрия Галушкина на этот пост назначен Михаил Драпатый, которого в феврале прошлого года МВД России объявило в розыск по уголовной статье.
05:29"События будут развиваться интересно": эксперт о том, могут ли ВС РФ начать наступление на ХарьковЛюбое наступление предусматривает заблаговременное выявление всех огневых средств противника. ВС РФ накопили достаточно ресурсов, которые могут понадобиться для Харьковского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев