Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT - 13.05.2024 Украина.ру
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Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT
Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT - 13.05.2024 Украина.ру
Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT
Впервые с начала российской спецоперации ВС РФ совершили рывок, установив контроль не менее чем над десятью населенными пунктами в Харьковской области. В поражениях на этом участке фронта друг друга обвиняют командиры украинской армии, пишет газета The New York Time
2024-05-13T13:58
2024-05-13T13:59
новости
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
россия
наступление
вс рф
сво
спецоперация
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Буквально за сутки атмосфера в регионе сменилась на всеобщий беспорядок и панику, уточняют журналисты.Ссылаясь на военных экспертов, СМИ пишет, что наступление российской армии поставило официальный Киев "в очень опасное положение". Речь идет о нехватке вооружения из-за задержек финансирования в США, в то время как военнослужащие ВСУ истощены боями.Вместе с тем, в направлении российского наступления у ВСУ отсутствуют фортификационные сооружения – оборона пограничной территории ужасная, заявил командир разведки украинской армии Денис Ярославский."Командир Ярославский добавил, что в Волчанске, небольшом городке под Харьковом, начались уличные бои, и что сейчас он окружен. "Я говорю это, потому что мы можем умереть, и никто не услышит правды", — написал он. — Тогда зачем все это?!" (…) Другой украинский солдат, служивший под Харьковом, который говорил по телефону в воскресенье, сказал, что он и его товарищи не спали несколько дней и были в шоке от того, как быстро продвигаются россияне", - сказано в публикации.Автор статьи полагает, что успешное наступление ВС РФ усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.Ранее в этот же день на фоне наступления ВС РФ на Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего группировкой ВСУ "Харьков": вместо Юрия Галушкина на этот пост назначен Михаил Драпатый, которого в феврале прошлого года МВД России объявило в розыск по уголовной статье.
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новости, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, россия, наступление, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Россия, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT

13:58 13.05.2024 (обновлено: 13:59 13.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ
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Впервые с начала российской спецоперации ВС РФ совершили рывок, установив контроль не менее чем над десятью населенными пунктами в Харьковской области. В поражениях на этом участке фронта друг друга обвиняют командиры украинской армии, пишет газета The New York Time
Буквально за сутки атмосфера в регионе сменилась на всеобщий беспорядок и панику, уточняют журналисты.
"По мере того, как тревога распространяется, возникают некоторые трудные вопросы: как далеко это зайдет? Неужели это всего лишь сиюминутная неудача для украинцев-аутсайдеров? Или переломный момент?", - задаются вопросами они.
Ссылаясь на военных экспертов, СМИ пишет, что наступление российской армии поставило официальный Киев "в очень опасное положение". Речь идет о нехватке вооружения из-за задержек финансирования в США, в то время как военнослужащие ВСУ истощены боями.
Вместе с тем, в направлении российского наступления у ВСУ отсутствуют фортификационные сооружения – оборона пограничной территории ужасная, заявил командир разведки украинской армии Денис Ярославский.
"Командир Ярославский добавил, что в Волчанске, небольшом городке под Харьковом, начались уличные бои, и что сейчас он окружен. "Я говорю это, потому что мы можем умереть, и никто не услышит правды", — написал он. — Тогда зачем все это?!" (…) Другой украинский солдат, служивший под Харьковом, который говорил по телефону в воскресенье, сказал, что он и его товарищи не спали несколько дней и были в шоке от того, как быстро продвигаются россияне", - сказано в публикации.
Автор статьи полагает, что успешное наступление ВС РФ усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.
Ранее в этот же день на фоне наступления ВС РФ на Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего группировкой ВСУ "Харьков": вместо Юрия Галушкина на этот пост назначен Михаил Драпатый, которого в феврале прошлого года МВД России объявило в розыск по уголовной статье.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
05:29
"События будут развиваться интересно": эксперт о том, могут ли ВС РФ начать наступление на ХарьковЛюбое наступление предусматривает заблаговременное выявление всех огневых средств противника. ВС РФ накопили достаточно ресурсов, которые могут понадобиться для Харьковского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
 
НовостиХарьковская областьХарьковВооруженные силы УкраиныРоссиянаступлениеВС РФСВОСпецоперация
 
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