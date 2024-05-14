https://ukraina.ru/20240514/1055037032.html

ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом

ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру

ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом

Российские войска начали наступление на севере и на некоторых участках продвинулись на семь километров. Это немного, но при нынешнем способе ведения боевых действий, существенно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-05-14T04:15

2024-05-14T04:15

2024-05-14T04:15

новости

россия

харьков

харьковская область

алексей самойлов

наступление

освобождение

мины

минирование

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/00/1033360020_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_407dd02a36d659e55505c100dad0def1.jpg

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" ВС РФ освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.При этом глубокого прорыва на севере пока нет, сейчас о нем говорить преждевременно. Российские войска продвинулись от линии границы до сел, которые перечислило в своей сводке Минобороны, рассказал эксперт.На своем пути российские войска не встретили минных полей. Это говорит о том, что разведка сработала хорошо, и такой преграды на направлении главных ударов ВС РФ не оказалось. Даже украинцы не кричат о каких-то "минных перемогах", отметил политолог.Промежутки между очагами украинской обороны должны были быть серьезно заминированы. У ВСУ было огромное количество боеприпасов и систем минирования, но наибольшая опасность для российских солдат здесь не проявилась, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240513/1054990925.html

россия

харьков

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, харьковская область, алексей самойлов, наступление, освобождение, мины, минирование, вс рф, север, оборона, всу