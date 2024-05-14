ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру
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ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом
ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру
ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом
Российские войска начали наступление на севере и на некоторых участках продвинулись на семь километров. Это немного, но при нынешнем способе ведения боевых действий, существенно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-14T04:15
2024-05-14T04:15
новости
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алексей самойлов
наступление
освобождение
мины
минирование
вс рф
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Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" ВС РФ освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.При этом глубокого прорыва на севере пока нет, сейчас о нем говорить преждевременно. Российские войска продвинулись от линии границы до сел, которые перечислило в своей сводке Минобороны, рассказал эксперт.На своем пути российские войска не встретили минных полей. Это говорит о том, что разведка сработала хорошо, и такой преграды на направлении главных ударов ВС РФ не оказалось. Даже украинцы не кричат о каких-то "минных перемогах", отметил политолог.Промежутки между очагами украинской обороны должны были быть серьезно заминированы. У ВСУ было огромное количество боеприпасов и систем минирования, но наибольшая опасность для российских солдат здесь не проявилась, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьков, харьковская область, алексей самойлов, наступление, освобождение, мины, минирование, вс рф, север, оборона, всу
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Алексей Самойлов, наступление, освобождение, мины, минирование, ВС РФ, север, оборона, ВСУ

ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом

04:15 14.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска начали наступление на севере и на некоторых участках продвинулись на семь километров. Это немного, но при нынешнем способе ведения боевых действий, существенно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" ВС РФ освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.
При этом глубокого прорыва на севере пока нет, сейчас о нем говорить преждевременно. Российские войска продвинулись от линии границы до сел, которые перечислило в своей сводке Минобороны, рассказал эксперт.
"Это километров семь максимум. Это не очень глубокий прорыв, хотя для сегодняшнего способа ведения боевых действий существенно", - подчеркнул Самойлов.
На своем пути российские войска не встретили минных полей. Это говорит о том, что разведка сработала хорошо, и такой преграды на направлении главных ударов ВС РФ не оказалось. Даже украинцы не кричат о каких-то "минных перемогах", отметил политолог.
Промежутки между очагами украинской обороны должны были быть серьезно заминированы. У ВСУ было огромное количество боеприпасов и систем минирования, но наибольшая опасность для российских солдат здесь не проявилась, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 03:53
Алексей Фененко: Россия разгромит ВСУ, когда избавится от мозоли на ахиллесовой пяте, натертой в СССРСоветский Союз объявил своей идеологией борьбу за мир. При всей правильности идеи все-таки она нанесла существенный ущерб нашему пониманию Запада и его потенциала
 
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