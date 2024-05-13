https://ukraina.ru/20240513/1055021123.html

Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска

Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска - 13.05.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска

Российские войска начали наступление и на некоторых участках продвинулись на семь километров. Это немного, но при нынешнем способе ведения войны - существенно. При том обнаружились участки, которые против обыкновения не были заминированы противником.

2024-05-13T03:41

2024-05-13T03:41

2024-05-13T03:41

интервью

чугуев

купянск

харьковская область

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белгород

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.- Алексей Николаевич, третьи сутки продолжается наступление наших войск на севере Харьковской области. Судя по географии занятых нами населенных пунктов, насколько глубоко удалось вклиниться в оборону противника?- Глубокого прорыва нет, и пока преждевременно о нем говорить. Наши продвинулись от линии границы до сел, которые Минобороны назвало в своей сводке. Это километров семь максимум. Это не очень глубокий прорыв, хотя для сегодняшнего способа ведения боевых действий существенно.Почему здесь нет минных полей? Наша разведка сработала хорошо, и минных полей на направлении главных ударов наших войск не оказалось. Даже украинцы не кричат о каких-то "минных перемогах", что все русские взорвались на минах. Минобороны заявило о потерях противника за сутки до роты, это в среднем сто человек, что серьезно для таких небольших участков.- Оборона ВСУ, как я понимаю, там носит очаговый характер, что позволяет наши частям обходить опорные пункты.- Эти промежутки между очагами должны были быть серьезно заминированы. У ВСУ было огромное количество мин и систем минирования. Но наибольшая опасность для наших солдат здесь не проявилась. Очаговый характер обороны позволяет проходить между опорными пунктами, и пока мы не слишком торопимся. Здесь чувствуется какой-то замысел.Украинская сторона пишет, что мы хотим оттянуть ВСУ с Донецкого направления и даже с Запорожского направлений. Это естественно и здесь нет никакой военной тайны.- В украинских пабликах паника и поиск виновных относительно того, как можно было проспать наступление на севере Харьковщины.- Не думаю, что они проспали, у них просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону. Ведь линия фронта на северном направлении очень длинная, около 600 километров от границы с Белоруссией до границы с ЛНР.И я думаю, что наши действовали следующим образом. Они нашли участки, наиболее слабозащищённые по каким-то причинам. У них могла быть ротация, передислокация частей. И в этот момент зашли. Это обычная военная хитрость, потому что у противника же есть проблемы с мобилизацией, с насыщением личного состава. Хотя, мне кажется, что в украинской пропаганде гораздо больше негатива об этом, чем на самом деле, чтобы скрыть истинное положение. У них есть боекомплект, личный состав. Они же не сдаются в плен тысячами. Перед нами мотивированный противник, который способен воевать.- Накануне наши части завязали бои за Липцы, в 19 километрах от Харьковской окружной автодороги. Что ждет Харьков в ближайшее время?- Наши, естественно, не будут сейчас наступать на хорошо укрепленный и подготовленный город, где собрано достаточное количество войск и техники. Я думаю, что наши будут делать несколько иное. Это называется война на истощение. Боевые действия будут идти на истощение. Скорее всего, в наших планах будет перерезать основные магистрали, по которым идет снабжение. Это как раз дорога, ведущая на Старый Салтов и дорога, ведущая на Чугуев.До них большое расстояние от тех участков, где мы зашли на территорию области. Наступление на Волчанском направлении и Стрелечье-Липцы позволит перерезать дорогу на Старый Салтов. Думаю, сейчас там работают наши ДРГ, передовые группы.- Накануне стало известно о ракетном ударе по мосту через Северский Донец у Старого Салтова. Как это осложнит логистику ВСУ?- Взорвали основную дорогу, которая вела на Старый Салтов на Великий Бурлук. Это мост находился по середине водохранилища. Пострадала восточная группировка ВСУ, которая осталась практически без дорог. Теперь надо ехать через Рубежное, а здесь уже наши очень близко, или через Чугуев и Печенеги.- Сейчас идут бои за Волчанск. Насколько критичной будет для обороны ВСУ потеря этого населённого пункта?- Волчанск имеет значение в первую очередь для нас. Мы получаем доступ и контроль над дорогами. Начнется продвижение нашей группировки, которая стоит на востоке Харьковской области. То есть мы заходим в тыл Купянской группировке противника. Если посмотреть на карту, Купянск восточнее Волчанска. Если мы из Волчанска пойдём вниз, то выходим в фактически незащищённый тыловой район Купянской группировки.Здесь, скорее всего, нет серьезных укрепрайонов и резервов, они все сосредоточены на линии боевого соприкосновения.Почему мы и зашли со стороны Липцев и Волчанска. Если внимательно посмотрите на карту, мы зашли с обоих берегов Северского Донца. Справа находятся Липцы, и мы идем между трассой Харьков-Москва и правым берегом. Идем на Чугуев, перерезая главные железнодорожные и автомобильные магистрали. А второе направление — это Волчанск, это левый берег. Чтобы не форсировать Северский Донец, мы пошли такой своеобразной вилкой. Если Волчанское направление удастся расширить, мы проходим внутрь Купянской группировки ВСУ.Либо она успеет отойти, либо мы будем брать ее в кольцо. Также и Чугуев попадает в клещи. Волчанская группировка проходит между Купянском и Чугуевом, а с Липцев – прямо на Чугуев. Такой замысел читается здесь.- Достаточно ли сил для котлов в нынешней ситуации?- Этого никто не знает. Все разведки мира хотели бы об этом знать особенно украинская, американская и британская. Нам дана в ощущениях объективная реальность. Это, то что органы военного управления приняли решение о наступлении, оценив все возможные риски. Наши военные, особенно после первых двух лет боевых действий, получили не то что колоссальный опыт, но освободились от внутренних и внешних негативных факторов воздействия. Внутренние шапкозакидательские настроения и внешние политические, а в скобках читаем бизнес-олигархические интересы, скорее всего, отброшены в сторону, и здесь идет чисто военный расчет.- Сегодняшняя ракетная атака на Белгород, в результате которой была разрушена жилая многоэтажка, выглядит как месть за продвижение наших войск.- Это с одной стороны месть, с другой стороны это информационно-пропагандистская работа на крови наших мирных граждан. Всю информацию украинские ресурсы дают с опозданием на двое-трое суток. У них до сих пор идут бои за Стрелечье. Им необходимо сейчас отвлечь внимание, поэтому такие удары планируются заранее. К сожалению, наша ПВО не может защитить наши города полностью, поэтому такие трагедии происходят. Противник здесь ведет чисто террористические действия, даже до диверсионных не дотягивают, какие-то объекты они не могут поразить, поэтому бьют по мирняку.

https://ukraina.ru/20240511/1055010784.html

https://ukraina.ru/20240511/1055013800.html

https://ukraina.ru/20240512/1055020192.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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