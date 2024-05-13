https://ukraina.ru/20240513/1055023145.html

Виктория Нуланд: партия войны не хочет сдаваться

Виктория Нуланд: партия войны не хочет сдаваться - 13.05.2024 Украина.ру

Виктория Нуланд: партия войны не хочет сдаваться

В издании Politico опубликовали интервью Виктории Нуланд, бывшей замгоссекретаря США по политическим вопросам, которая считается архитектором государственного переворота на Украине в 2014 году со всеми последующими за этим трагическими последствиями для ее народа

2024-05-13T05:49

2024-05-13T05:49

2024-05-13T07:59

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Politico – дружественное издание для политического клана неоконсерваторов, на острие которого в последнее время работала в Госдепартаменте Нуланд. Поэтому вопросы к ней были не остро-провокационными, как это принято у свободных демократических журналистов, а только комплиментарными. А ответы на многие из них в принципе читались заранее.Так, когда Викторию спросили, сможет ли Украина победить в конфликте – учитывая далеко не блестящие дела на фронте – Нуланд сказала: "Путин уже не сумел достичь своей цели - уничтожить Украину", которая, оказывается, способна стать "более суверенной, более независимой экономически, сильной, более европейской, чем сейчас".Для среднестатистического украинского уха это звучит издевательством и цинизмом. Ведь оказалось, что победа уже достигнута. Осталось лишь пояснить это несчастным простолюдинам, которые гибнут, переплывая бурные реки, или прячутся в подвалах от военкомов уже по два года – чтобы не погибнуть к западу от Авдеевки.На вопрос о том, почему мир не был заключен еще весной 2022 года, Нуланд отвечает – по той же причине, почему его не заключают сейчас. Никакой Борис Джонсон тут, конечно же, ни при чем – решения принимает не он. Дело в том, что Украина не находится в достаточно сильной позиции для ведения переговоров тогда, и не находилась в этой позиции даже весной 2022 года, как считает Виктория Нуланд.Диктовать свои условия Киев (читай: Вашингтон) не способен. И это понятно всем.По всей видимости, в Брауновском университете у Нуланд по какой-то причине отсутствовал курс формальной логики. Ведь очевидно, что, если какая-то сторона конфликта серьезно ослабела за минувшие годы, сильнее она за последующее время точно не станет. Собственно, для понимания этой банальной истины не нужен даже специальный курс – вполне достаточно обычной здравой логики.При этом важно учитывать два значимых фактора: западное супероружие не помогло широко разрекламированному украинскому наступлению, превратившись в экспонаты музеев, а кадровый потенциал украинской армии, на которой она, в принципе, и должна стоять, находится на критическом уровне. Вопрос, откуда тут взяться пресловутой сильной позиции, явно зависает в воздухе.Впрочем, все это довольно логично. Русистика Виктории Нуланд ограничивается двумя неделями в одесском лагере "Молодая гвардия", которые она провела в 1982 году по обмену вожатыми – скаутами и пионерами.А также двумя годами в посольстве Соединенных Штатов Америки во времена Ельцина, когда она, скорее всего, ощущала себя всемогущей царицей морскою и в основном общалась с обхаживающими американский персонал олигархами.У Нуланд вряд ли имеется ясное представление о человеческом и экономическом потенциале России, и поэтому давно замечено, что она высказывается об этих вещах довольно неопределенно, без знания сути вопроса – или просто об этом не говорит.Зато Нуланд говорит о так и не взятом под контроль Крыме. По ее словам, каким бы ни было решение по статусу полуострова, он "не может быть ремилитаризирован как кинжал у сердца центра Украины" – что, в переводе на нормальный язык, подразумевает вывод оттуда Черноморского флота. Место которого могут занять мирные и никому не угрожающие военные корабли НАТО.В целом же в интервью Нуланд доминирует очень немодный на Западе лейтмотив, потому что причины проблем с РФ и Китаем видятся ей в духе, который вполне можно назвать сегодня расистским.По мнению Виктории, США не грабили в девяностые полностью зависимую от них Россию и не наживали капиталы на дешевом труде китайских подростков — они надеялись принести этим странам ценности демократии, но из этого почему-то ничего не вышло."Если вплести Москву и Пекин в открытый и свободный мировой порядок, от которого мы получали выгоду столько лет, то они станут процветающими, и они произведут значительный вклад в этот порядок. И именно это мы пытались сделать в течение очень долгого времени" – говорит Нуланд.На самом деле, все знают, что сейчас США даже мешают Китаю торговать на своем собственном рынке электокарами. Но ведь это говорит лишь о том, что получать выгоду должны только белые господа."В сильно централизированных обществах, каковыми исторически были и Россия, и Китай, без электорального обновления того типа, через которое мы все проходим в демократическом мире, - это чрезвычайно важно, потому что конкретный человек определяет, что означает величие. Именно этот человек решает, как поддерживать порядок в обществе", – также отмечает бывшая замгоссекретаря США по политическим вопросам.Хотя весь централизованный аппарат ее партии работает сейчас именно на то, чтобы в "демократических" США не произошло никакого электорального обновления, а в идеале бюрократия могла бы вечно что-то изрекать устами Джо Байдена.Причем речь даже не о Трампе – сторонники Роберта Кеннеди , который определенно всегда был ближе к демократам, уже в силу семейных традиций, тоже рассматриваются сейчас на Капитолийском холме как враги, в которых надо стрелять на поражение. Потому что за него могут голосовать многие бастующие студенты.О чем же говорит в сухом остатке интервью самой Нуланд?Во-первых, американская партия войны признала, что это именно она сорвала мирные соглашения 2022 года, и срывает попытки урегулирования сегодня. Хотя этого давно ждут в разных странах планеты.Во-вторых, та же партия хочет воевать дальше – пока не будет заканчиваться живая сила. Потому что жизни простых шахтеров и хлеборобов никогда не интересовали ее представителей, удаленных от линии фронта на тысячи километров.Проблема лишь в том, что неоконсерваторы, от лица которых говорит Нуланд, не имеют возможностей, чтобы разговаривать с оппонентом с сильных позиций. И поправить это уже нельзя.Времена, когда Виктория помогала нападению на Югославию, Афганистан и Ирак при полном доминировании США, прошли. Сейчас противники Америки несравненно сильнее, хотя партия войны, которую представляет эта женщина ("Никто не разжигает эту войну больше, чем Нуланд"), твитнул об Украине Илон Маск, до сих пор отказываться признавать неприятную для ее группировки реальность.

https://ukraina.ru/20240311/1053815227.html

https://ukraina.ru/20240306/1053729351.html

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эксклюзив, сша, украина, россия, виктория нуланд, владимир путин, politico, черноморский флот, нато