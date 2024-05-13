Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам - 13.05.2024 Украина.ру
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Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам
Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам - 13.05.2024 Украина.ру
Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам
После того, как российские инженеры превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, резко выросла роль авиации. Как только ВСУ где-то сосредотачивают людские резервы или технику, российская авиация это обнаруживает и уничтожает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-05-13T05:38
2024-05-13T05:38
новости
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вкс
авиабомбы
авиаудары
авиация
артиллерия
всу
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Если сравнивать авиабомбы и ствольную артиллерию, то нужно понимать, что для каждого средства поражения есть своя зона поражения. Ствольная артиллерия работает в тактической зоне до 50 километров. Свыше 50 километров работают РСЗО (до 120 километров бьет "Торнадо-С"). Дальше уже работает авиация, рассказал аналитик.И после того, как российские инженеры превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, роль авиации резко возросла. Планирующие бомбы могут бить на дальность в 70-90 километров, именно этот фактор предопределил обрушение фронта ВСУ, указал эксперт.Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов противника. Об этом говорят тактико-технические характеристики данных боеприпасов. Даже если они не убивают противника, то наносят ВСУ смертельную контузию, добавил Леонков.Теперь все изменилось. Как только ВСУ где-то сосредотачивают людские резервы или технику, российские ВКС это обнаруживают и уничтожают. Противник может лишь обороняться с переменным успехом. Отечественная авиация расчищает путь для храбрых воинов на земле, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, вкс, авиабомбы, авиаудары, авиация, артиллерия, всу, сво, штурм, штурмовик, рсзо
Новости, Россия, ВКС, авиабомбы, авиаудары, авиация, артиллерия, ВСУ, СВО, штурм, штурмовик, РСЗО

Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам

05:38 13.05.2024
 
© РИА Новости . Андрей Катаев / Перейти в фотобанкГосударственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Андрей Катаев
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После того, как российские инженеры превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, резко выросла роль авиации. Как только ВСУ где-то сосредотачивают людские резервы или технику, российская авиация это обнаруживает и уничтожает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Если сравнивать авиабомбы и ствольную артиллерию, то нужно понимать, что для каждого средства поражения есть своя зона поражения. Ствольная артиллерия работает в тактической зоне до 50 километров. Свыше 50 километров работают РСЗО (до 120 километров бьет "Торнадо-С"). Дальше уже работает авиация, рассказал аналитик.
И после того, как российские инженеры превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, роль авиации резко возросла. Планирующие бомбы могут бить на дальность в 70-90 километров, именно этот фактор предопределил обрушение фронта ВСУ, указал эксперт.
Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов противника. Об этом говорят тактико-технические характеристики данных боеприпасов. Даже если они не убивают противника, то наносят ВСУ смертельную контузию, добавил Леонков.
"В 2022-2023 году мы этого не делали. Тогда противник активно сопротивлялся, перебрасывая подразделения с одного участка на другой. Он даже мог формировать скопления живой силы и бронетехники для проведения наступательных действий", - подчеркнул он.
Теперь все изменилось. Как только ВСУ где-то сосредотачивают людские резервы или технику, российские ВКС это обнаруживают и уничтожают. Противник может лишь обороняться с переменным успехом. Отечественная авиация расчищает путь для храбрых воинов на земле, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Вчера, 15:25
Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ Самым дурным признаком того, что человечество движется к ядерной войне, станет проведение нами полноценных ядерных учений, когда мы запустим ракету по какому-то полигону и там ее взорвем (осуществим ядерный взрыв). Это и будет последнее китайское предупреждение. После этого – война
 
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