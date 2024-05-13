Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам
© РИА Новости . Андрей Катаев / Перейти в фотобанкГосударственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
После того, как российские инженеры превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, резко выросла роль авиации. Как только ВСУ где-то сосредотачивают людские резервы или технику, российская авиация это обнаруживает и уничтожает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Если сравнивать авиабомбы и ствольную артиллерию, то нужно понимать, что для каждого средства поражения есть своя зона поражения. Ствольная артиллерия работает в тактической зоне до 50 километров. Свыше 50 километров работают РСЗО (до 120 километров бьет "Торнадо-С"). Дальше уже работает авиация, рассказал аналитик.
И после того, как российские инженеры превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, роль авиации резко возросла. Планирующие бомбы могут бить на дальность в 70-90 километров, именно этот фактор предопределил обрушение фронта ВСУ, указал эксперт.
Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов противника. Об этом говорят тактико-технические характеристики данных боеприпасов. Даже если они не убивают противника, то наносят ВСУ смертельную контузию, добавил Леонков.
"В 2022-2023 году мы этого не делали. Тогда противник активно сопротивлялся, перебрасывая подразделения с одного участка на другой. Он даже мог формировать скопления живой силы и бронетехники для проведения наступательных действий", - подчеркнул он.
Теперь все изменилось. Как только ВСУ где-то сосредотачивают людские резервы или технику, российские ВКС это обнаруживают и уничтожают. Противник может лишь обороняться с переменным успехом. Отечественная авиация расчищает путь для храбрых воинов на земле, резюмировал собеседник издания.
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