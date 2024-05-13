https://ukraina.ru/20240513/1055021573.html

Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам

Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам - 13.05.2024 Украина.ру

Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам

После того, как российские инженеры превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, резко выросла роль авиации. Как только ВСУ где-то сосредотачивают людские резервы или технику, российская авиация это обнаруживает и уничтожает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-05-13T05:38

2024-05-13T05:38

2024-05-13T05:38

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Если сравнивать авиабомбы и ствольную артиллерию, то нужно понимать, что для каждого средства поражения есть своя зона поражения. Ствольная артиллерия работает в тактической зоне до 50 километров. Свыше 50 километров работают РСЗО (до 120 километров бьет "Торнадо-С"). Дальше уже работает авиация, рассказал аналитик.И после того, как российские инженеры превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, роль авиации резко возросла. Планирующие бомбы могут бить на дальность в 70-90 километров, именно этот фактор предопределил обрушение фронта ВСУ, указал эксперт.Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов противника. Об этом говорят тактико-технические характеристики данных боеприпасов. Даже если они не убивают противника, то наносят ВСУ смертельную контузию, добавил Леонков.Теперь все изменилось. Как только ВСУ где-то сосредотачивают людские резервы или технику, российские ВКС это обнаруживают и уничтожают. Противник может лишь обороняться с переменным успехом. Отечественная авиация расчищает путь для храбрых воинов на земле, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру

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